Вертолет с туристами разбился близ Гранд-Каньона в США

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Три человека погибли при крушении экскурсионного вертолета в Соединенных Штатах.

В результате крушения вертолета в США погибли три человека, еще четверо получили ранения, сообщили местные СМИ.

Экскурсионный вертолет Eurocopter EC130 разбился близ Гранд-Каньона. На его борту находились семь человек. Четверым пострадавшим оказали помощь на месте. Их состояние врачи оценивают как критическое.

Вертолет принадлежит компании Papillon, организующей экскурсии в Гранд-Каньон.