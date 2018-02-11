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Вертолет с туристами разбился близ Гранд-Каньона в США

11 февраля 2018, 14:54  •  128 • В мире
Три человека погибли при крушении экскурсионного вертолета в Соединенных Штатах.
В результате крушения вертолета в США погибли три человека, еще четверо получили ранения, сообщили местные СМИ.
Экскурсионный вертолет Eurocopter EC130 разбился близ Гранд-Каньона. На его борту находились семь человек. Четверым пострадавшим оказали помощь на месте. Их состояние врачи оценивают как критическое.
Вертолет принадлежит компании Papillon, организующей экскурсии в Гранд-Каньон.

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