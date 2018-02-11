|
Вертолет с туристами разбился близ Гранд-Каньона в США
11 февраля 2018, 14:54 • 128 • В мире
Три человека погибли при крушении экскурсионного вертолета в Соединенных Штатах.
В результате крушения вертолета в США погибли три человека, еще четверо получили ранения, сообщили местные СМИ.
Экскурсионный вертолет Eurocopter EC130 разбился близ Гранд-Каньона. На его борту находились семь человек. Четверым пострадавшим оказали помощь на месте. Их состояние врачи оценивают как критическое.
Вертолет принадлежит компании Papillon, организующей экскурсии в Гранд-Каньон.
Подпишитесь на нас
128
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
07 февраля 2018, 19:54
|
11 февраля 2018, 08:24
|
07 февраля 2018, 19:54
|
09 февраля 2018, 23:54
|
08 февраля 2018, 08:54
|
09 февраля 2018, 03:08
|
11 февраля 2018, 01:54