Версию французов о "злых русских" и Навальном осудил их собственный представитель в ООН

Глава Офиса по развитию инвестиций и технологий Организации ООН по промышленному развитию во Франции Жан-Клод Плана осудил журналистов французского телеканала BFMTV, которые сообщили о намеренном "отравлении" Навального.

Он отметил, что те же самые журналисты ранее заверяли, что французская система здравоохранения - лучшая в мире, что маски бесполезны и что гидроксихлорохин смертельно опасен.

BFMTV объясняет нам, что русские злодеи снова отравили оппозиционера. Какие специалисты! Омские врачи, приехавшие за несколько минут, будут рады узнать об этом, - пишет Плана в Facebook.

Telegram-канал "Солнечный шторм" в свою очередь отметил, что BFMTV считается авторитетным СМИ, и его часто цитируют. В том числе и российские издания. Таким образом, ничем не подтверждённые заявления французских журналистов быстро распространяются в медиапространстве, несмотря на свою недостоверность.

Скриншот:Telegram/Солнечный шторм

Ранее действия омских врачей, которые первыми госпитализировали Навального, высоко оценил итальянский профессор Игор Пеличчари. По его словам, российские коллеги действовали крайне профессионально, а их оперативность и точность действий полностью перечёркивают версию об "отравлении" Навального "по указу Путина".