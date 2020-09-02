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Версию французов о "злых русских" и Навальном осудил их собственный представитель в ООН
02 сентября 2020, 02:35 • 44 • Политика
Версию французов о том, что "злые русские" отравили Навального, осудил их собственный представитель в ООН. По его словам, в современном мире все внезапно становятся экспертами, а медицина - политикой.
Глава Офиса по развитию инвестиций и технологий Организации ООН по промышленному развитию во Франции Жан-Клод Плана осудил журналистов французского телеканала BFMTV, которые сообщили о намеренном "отравлении" Навального.
Он отметил, что те же самые журналисты ранее заверяли, что французская система здравоохранения - лучшая в мире, что маски бесполезны и что гидроксихлорохин смертельно опасен.
Telegram-канал "Солнечный шторм" в свою очередь отметил, что BFMTV считается авторитетным СМИ, и его часто цитируют. В том числе и российские издания. Таким образом, ничем не подтверждённые заявления французских журналистов быстро распространяются в медиапространстве, несмотря на свою недостоверность.
Скриншот:Telegram/Солнечный шторм
Ранее действия омских врачей, которые первыми госпитализировали Навального, высоко оценил итальянский профессор Игор Пеличчари. По его словам, российские коллеги действовали крайне профессионально, а их оперативность и точность действий полностью перечёркивают версию об "отравлении" Навального "по указу Путина".
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