Версия украинских журналистов: Петр Порошенко готовится к побегу из Украины

Занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко, по всей видимости, понял, что следующий срок на посту лидера Украины ему не светит. Для широких народных электоральных масс он продолжает задвигать идеи по тематике придуманной его политтехнологами триады «Армiя! Мова! Вiра!» («Армия! Язык! Вера!»), суетясь то насчет прямых закупок вооружений у США неизвестно на чьи и откуда деньги, то по поводу всеобщего перехода на украинский язык, то объединяя раскольников в ожидании томоса – панацеи на все случаи жизни от Константинопольского патриарха Варфоломея. А сам тем временем, как сообщают украинские СМИ и другие информагентства, распродает свои активы, находящиеся на территории Украины.

Петр Алексеевич – человек богатый и предусмотрительный. Прекрасно осознавая реальный уровень своей популярности, которая стремится уже не к нулю, а к отрицательным величинам – ни у кого на Украине нет такого антирейтинга – он знает и то, что, по украинской народной традиции, у бывшего гаранта нации могут отобрать всю собственность, разгромить его недвижимость, а самого экс-правителя посадят в тюрьму, если он останется на территории Отечества, и глазом не моргнут. «Владелец заводов, газет пароходов» прекрасно знает, что большую собственность продать – это не топор загнать соседу, чтобы было на что опохмелиться. Большие деньги – долгое время. А потому к выводу своих активов в кэш глава Украины приступил загодя.

Информационное агентство REX сообщило, что два независимых аудитора из числа так называемой «Большой пятерки» международных аудиторских компаний закончили проверки и сдали отчеты потенциальным покупателям активов семьи Порошенко на Украине. Две группы покупателей – одна из которых синдикат олигархов из России, Украины и Литвы, а вторая - группа олигарха Фирташа и два высокопоставленных члена Демократической партии США – Скорее всего, будут не соревноваться друг с другом, а разделят активы Порошенко. Характерно, что одно из главных условий – завершение расчетов по сделкам до 1 марта 2019 года. Напомним, выборы президента Украины должны состояться в следующем году именно 31 марта.

А некоторые свои активы Порошенко уже продал. По сообщению украинского ресурса Корреспондент.net, совладельцы завода «Кузница на Рыбальском» (ранее – «Ленинская кузница») Петр Порошенко и депутат ВРУ Игорь Кононенко продали свои пакеты акций этого предприятия. Вернее, продали собственники акций – инвестфонды, акционерами которых являются эти две персоны. Новыми хозяевами завода, работающего на нужды Минобороны и клепающего нетонущие при штиле бронекатера «Гюрза-М» стала группа ТАС украинского олигарха и политика Сергея Тигипко. Факт продажи подтвердили и в пресс-службе Порошенко, объяснив, что после того, как Порошенко получит доход от продажи завода, он отобразит это в своей электронной декларации, и «так же будут оплачены все налоги и сборы, предусмотренные законом для данного вида доходов».

Не второй тур, не гипотетическая победа через задействование административного ресурса, и даже не бесплатное свидание с Трампом, похоже, занимает сейчас все мысли Петра Порошенко.

«Успеть до Борисполя!» - именно эта мысль должна биться и стучать в его мозгу в нынешней ситуации днем и ночью. Ведь желающих перехватить его и перекрыть пути бегства с Родины будет гораздо больше, чем «охотников на Януковича». Да и страну для бегства надо выбрать безошибочно. Чтобы не выдали по запросу правоохранителей или спецслужб.

Ростов-на-Дону, сами понимаете, занят. И Великобритания уже не очень подходит для бегства, поскольку выдать, может, и не выдадут, но деньги могут отобрать. Они там насчет щепетильности и джентльменства изрядно поиздержались. Виллу в Испании надо бы продать, как и поразительно похожий на Белый дом в Вашингтоне собственный особняк под Киевом. Раньше, например, нацистские преступники скрывались в Аргентине. Но ситуация изменилась. Да и Эйхману, мягко говоря, не повезло – выкрали его израильские коммандос из этой страны. А неужто спецназ «наисильнейшей армии в Европе» не сможет повторить такую же комбинацию? Я бы посоветовал Порошенко присмотреться к королевству Бутан, но там ведь запрещены табак, интернет, ТВ и, говорят, и алкоголь тоже. Может не выжить. Конечно, ответ должен был бы, по идее, дать Климкин, как глава МИД. Но на него надеяться, как на Шкиряка. Которого, куда ни кинь, из всего Катманду сделает, откуда он туристов «спасал», «окопавшись» вместе с Зоряном на бетоне местного аэропорта.

Некоторые наивные люди могут подумать, что Порошенко и не собирается бежать, а, мол, выполняет данное перед первым восшествием на президентство обещание избавиться от бизнеса. Отдал ведь «Рошен» в «слепой траст» Ротшильдам. И здесь, мол, то же самое. Да нет, дорогие мои. Речь о другом. Разве мешало ему что отдать в такое же доверительное управление иные активы, а не только «кондитерку»? Нет, не мешало. Или что мешало продать активы с «кондитеркой» раньше? Ничего. Дата окончания сделок четко указывает на истинные намерения Порошенко. И не забудем очень немаловажный фактор – речь идет о продаже активов семьи ТОЛЬКО на Украине. Нет, только бежать. И лишь бы успеть. И чтобы потом не выдали. Примитивно? Да. Главное, чтобы действенно.

Интересно, а «Рошен» новые хозяева как-нибудь иначе назовут? Или в честь Петра оставят прежнее название