«Версия подтверждения не нашла»: СК заявил об отсутствии доказательств взрыва на борту польского Ту-154

В Следственном комитете РФ не нашли подтверждений информации о взрыве на борту польского президентского авиалайнера Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году. Тогда погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский. Версию о взрыве озвучила польская правительственная комиссия, хотя ранее Варшава и Москва пришли к заключению: авиакатастрофа произошла из-за того, что самолёт опустился ниже дозволенного минимума. В Госдуме и Совфеде считают, что новые выводы могут быть продиктованы политическими мотивами. Как в России отреагировали на заявления Польши — в материале RT.

Данных, подтверждающих версию о взрыве на борту самолёта Ту-154 экс-президента Польши Леха Качиньского, который потерпел крушение в Смоленске в 2010 году, нет. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолёта была проверена Следственным комитетом Российской Федерации в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла. К аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования», — подчеркнули в СК.

Ранее польская комиссия, которая проводит повторное расследование катастрофы правительственного самолёта под Смоленском, на очередном пленарном заседании заслушала доклад международного эксперта в области исследования авиационных происшествий Фрэнка Тейлора. Он заявил, что левое крыло борта Ту-154, потерпевшего крушение в 2010 году, было разрушено в результате взрыва изнутри, причём существовало несколько источников взрыва — в крыле и в центральной стойке.

Кроме того, по версии Тейлора, берёза, стоявшая на пути самолёта, «не повлияла на первичное разрушение крыла». Таким образом, комиссия заключила, что причиной авиакатастрофы стал взрыв на борту.

«Эти выводы были приняты членами комиссии и представляют собой одно из ключевых заключений технического отчёта», — говорится в заявлении комиссии.

Цветы у памятного камня, установленного на месте крушения польского самолёта Ту-154

globallookpress.com

© Pravda Komsomolskaya/Russian Look

«Спекуляции неэтичны и недопустимы»

Выводы польской комиссии по расследованию трагедии под Смоленском не имеют никакого отношения к непосредственному следствию, они лишь свидетельствуют о внутриполитической борьбе в стране. Об этом в беседе с RT заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Заключение польской комиссии не имеет никакого отношения к расследованию этой трагедии по существу. Происходящее сейчас в Польше носит характер внутриполитической борьбы. Нынешняя польская власть продолжает атаковать предыдущую… Поэтому принять эти выводы невозможно. Если какая-то новая информация появляется, то она должна передаваться в соответствующие рабочие группы», — отметил сенатор.

По его мнению, появление политического аспекта в подобном деле совершенно недопустимо. Это свидетельствует о непрофессионализме следствия, а также о неуважении к погибшим.

«Спекуляции на тему этой трагедии абсолютно неэтичны и недопустимы. Всё должно происходить в рамках компетентных и профессиональных следственных действий, абсолютно избавленных от политики. Выводы польской комиссии ничем, кроме политики, а точнее политиканства, я назвать не могу», — заключил Косачёв.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв

РИА Новости

© Максим Блинов

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа согласился с тем, что заявления польской стороны продиктованы политическими мотивами. Он отметил недопустимость подобных высказываний при расследовании дела такого масштаба.

«Это попытка разыграть политическую карту, в связи с чем находятся всевозможные предлоги», — подчеркнул депутат.

Расследование велось группой международных экспертов, и заключение одного человека не может кардинально изменить общий ход следствия, считает Чепа. По его словам, любая новая информация должна передаваться рабочей группе для дальнейшего анализа, а не становиться решающей.

«Расследование каждого авиационного происшествия — сложная и кропотливая задача, которая состоит из большого количества всевозможных аспектов… Такие работы уже делали с привлечением международных специалистов — а не то что какая-то отдельно взятая структура производила анализы и никто не участвовал в этом. Поэтому подобным выводам по прошествии такого количества времени я бы не доверял», — пояснил Чепа в разговоре с RT.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что выводы о взрыве на борту Ту-154, сделанные новым экспертом, являются провокацией и демонстрируют неуважение к полякам.

«Жаль, что из несчастного случая и скорби по истечении лет откровенно недобросовестно и цинично пытаются лепить политический взрыв сознания поляков», — приводит слова Яровой ТАСС.

По её мнению, нельзя так неуважительно относиться к собственным гражданам, «заставляя их становиться жертвами постановочных провокаций».

Катастрофа над Смоленском

В апреле 2010 года самолёт Леха Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Для расследования катастрофы была создана специальная комиссия. В России следствие вела правительственная комиссия во главе с президентом Владимиром Путиным. Польша заявила, что будет проводить собственное расследование. При этом обе стороны договорились о тесном сотрудничестве по данному делу.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчёт о результатах технического расследования. Группа экспертов пришла к выводу, что основной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

К таким же выводам пришла и первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера. Эксперты заключили, что президентский самолёт опустился ниже дозволенного минимума при заходе на посадку, не придав значения густому туману.

Через год в Польше состоялись парламентские выборы, в результате которых к власти пришли оппозиционные партии. Новое правительство заявило о несогласии с отчётом МАК и выводами комиссии Миллера, приняв решение о создании второй комиссии. Начали поступать обвинения в адрес российской стороны.

В Москве не раз заявляли, что первичное расследование было проведено с участием международных экспертов, которые доказали, что Россия не имеет отношения к гибели представителей руководства Польши. В декабре 2017 года Владимир Путин назвал чушью и блефом звучащие в Варшаве обвинения. Он напомнил, что самолёт взлетал с польской стороны, поэтому стоит искать «у себя» того, кто подложил взрывчатку, если предполагать, что на борту был взрыв.