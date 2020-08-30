Версия Кремля - версия Белоруссии: Как прошёл разговор Путина и Лукашенко

В Кремле рассказали, о чём сегодня разговаривали по телефону президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Так, была согласована личная встреча двух лидеров, которая должна состояться в ближайшие недели. Путин и Лукашенко также подтвердили обоюдный настрой "на укрепление российско-белорусского союзничества по всем направлениям".

Кроме того, российский президент поздравил коллегу с 66-летием.

В Минске в свою очередь были более лаконичны, отметив, что Путин и Лукашенко обсуждали актуальные вопросы, касающиеся в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Белоруссии. Также в пресс-службе Лукашенко подтвердили, что он в ближайшее время намерен прилететь с визитом в Москву.