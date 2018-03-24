Версия: Буддийский монах сподвиг Яценюка вывезти золото скифов с Украины в США

Широко известно, что отправленное в 2014 году на выставку в Нидерланды скифское золото из музеев Крыма вот уже четвертый год остается в Амстердаме опечатанным. 2000 уникальных экспонатов должны были вернуть в мае 2014-го, но голландцы не захотели отдавать сокровища в уже российский Крым. Тяжба продолжается.

На этом фоне как-то незаметно ползет себе другой скандал со скифским золотом уже из киевских музеев. В марте 2014 года «КП» первой сообщила о вывозе тогдашним премьером Украины Арсением Яценюком в США скифского золота. Шум поднял директор Московского центра Льва Гумилева, признанный специалист по скифскому наследию Павел Зарифуллин, прознав об этом от источника в силовых структурах Украины. Через несколько дней случился крымский референдум, и в вихре событий эта история была забыта.

Сейчас «Комсомолке» удалось узнать новые подробности, в том числе от источников в Киеве. Поскольку вывозили золото в период полного хаоса, то никаких вещдоков у наших осведомителей нет. Поэтому будем называть наше расследование версией, а выводы делайте сами.

УЗНАЛИ ОТ БЕГЛЫХ СОТРУДНИКОВ СБУ

- Милиции тогда просто не было. Мы, так называемые сотни майдана, наладили патрулирование улиц и мимо нас ничего не проходило, - рассказывает один из членов самообороны майдана. - 3 и 5 марта 2014 года сотня Медведя (названа в честь своего сотника Толи Медведя) поймала двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые пытались выбраться из города через кордоны. Первый эсбэушник хотел даже спрыгнуть с моста. В его машине нашли сумку с документами на разные имена, автомат, бронежилет. Он, в частности, и сообщил о планируемом новыми властями вывозе золота в ближайшие дни. Второго затормозили у аэропорта «Борисполь». Моя сотня принимала участие в преследовании его машины. Он тоже сообщил, что готовится вывоз золотых коллекций.

- И как вы отреагировали?

- Одного увезли в подвал Украинского дома (Международный конгресс-центр в Киеве. - Ред.), второго - в другой подвал. Об их дальнейшей судьбе ничего не знаю. Тема с вывозом золота тут же снова всплыла, когда мы стали охранять ювелира Игоря Брестовицкого. Он был близок с партнером олигарха Игоря Коломойского Геннадием Боголюбовым и тогда выступал в роли одного из оценщиков вывозимого золота.

- Что именно вывозили и на какую сумму?

- Археологические коллекции из музейных запасников на сумму свыше 1 миллиарда долларов. А в музеях были оставлены копии. Брестовицкий предлагал организовать дальнейший вывоз, если есть возможность.

- И кто это организовал?

- Считаю, что от власти процесс контролировал Яценюк, а рулил всем Коломойский. По моим данным, среди участников был нынешний глава Печерской администрации Киева Сергей Мартынчук. Он близок с Петром Порошенко, но действовал ли он тогда независимо от будущего президента Украины или нет, сказать не могу. Золото в начале марта 2014 года вывозили в аэропорт «Борисполь» на бронированных машинах Приватбанка под большой охраной. Я сам это видел. А улетал груз в США, скорее всего, чартером.

ВЫВОЗИЛИ ПОД ВИДОМ ВЫСТАВКИ

Эту версию подтверждает и наш источник в Киеве - чиновник, который участвовал в подготовке схем вывоза. Он готов все рассказать, поскольку, как и многие важные люди в Киеве, не жалует нынешнюю власть и мечтает о реванше.

- Документы оформили задним числом - якобы добро дал еще министр культуры при Януковиче. Уведомили кабмин, Раду, - вспоминает он. - Вывозили золото как экспозицию, поэтому в документах был указан срок - 3 месяца. Охрану обеспечивал Security House - структура Нацбанка. А 14-ю сотню и сотню Медведя использовали для запугивания несговорчивых чиновников и сотрудников СБУ. К вывозу имели отношение Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Игорь Коломойский и тогдашний глава Нацбанка Украины (видимо, Степан Кубив. - Ред.).

- Где должна была проходить эта выставка?

- Не могу сказать. Экспонаты заложили частному лицу, операцию проводил украинский Приватбанк.

- Из каких музеев были вывезены ценности?

- Знаю, что часть золота - из Киево-Печерской лавры.

ПРИВЕТ ОТ БУДДЫ

- Допустим, новые власти Украины были исполнителями. А кто тогда вдохновитель?

- Полагаю, что за вывозом стоял закрытый американский «Лосиный клуб» (Bull Moose), - говорит директор Московского центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин. - Этот клуб был сформирован в начале ХХ века. В него входят влиятельные представители демократов и республиканцев, армии и спецслужб, финансовая элита. Известно, что руководители клуба занялись скупкой скифского материального наследия на антикварных рынках мира.

- Где американцы, а где - скифы?!

- Они считают, что их предки саксы и англосаксы - дети скифов. Теодор Рузвельт был известным путешественником и всерьез интересовался скифским наследием. Политики и религиозные деятели, входящие в «Лосиный клуб», считают, что, обретая скифские артефакты, они тем самым прорывают «духовный канал» из Евразии, страны предков, в страну новой благодати - в США.

- Был ли кто-то от клуба замечен в то время в Киеве?

- Видным агентом стал Дзюнсэй Тэрасава - монах буддийского Ордена Ниппондзан Мёходзи, консультант Международного Бюро Мира в Женеве. Хоть и не англосакс, а японец, но хорошо разбирающийся в скифской тематике. Он работал в этом направлении после развала СССР в странах Центральной Азии и на Кавказе, в том числе во время гражданской войны в Таджикистане и Чечне. Его «просветительская» работа тесно перекликалась с деятельностью американских спецслужб. Тэрасава поддерживал чеченских террористов, из-за чего в 2000 году ему запретили въезд в Россию. Вел блог на сайте «Украинской правды» и пройти мимо греко-католика Яценюка и баптиста Турчинова не мог. По моим данным, с их помощью и организовал вывоз золота в США. Скорее всего, оно осело в американских закромах.

Что еще интересно: после того, как мы подняли шум о вывозе, они пригласили меня к себе на заседание в Нью-Йорк. В качестве признанного специалиста по скифским древностям (книги Зарифуллина переведены на множество языков и выходят за рубежом. - Ред.). Передали, что их интересует скифское наследие. Я не поехал.

- Очень зря.

- Возможно. Кстати, после огласки истории с вывозом киевские музейщики написали на меня жалобу директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Тот вмешиваться в это дело отказался.

- А при чем тут Пиотровский?

- Украинская логика!

ЧТО В ИТОГЕ

На территории Киево-Печерской лавры находится Музей исторических драгоценностей Украины, филиал Национального музея истории Украины. Считается, что здесь сосредоточена одна из богатейших коллекций золотых изделий в странах СНГ. На запрос «Комсомолки» нам ответили, что все экспонаты на своих местах. Не дубликаты, а оригиналы.

Но здесь также надо учитывать, что ситуация на Украине вокруг Московского патриархата в целом и Киево-Печерской лавры в частности очень напряженная (знаменитую обитель то и дело грозят захватить раскольники и националисты), поэтому не исключено, что обострять положение еще больше, возможно, в лавре не хотят. Связаться же с упомянутыми ювелирами-оценщиками не удалось.