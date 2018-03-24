Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Страна подверглась террористической атаке»: три человека погибли при захвате за...
Подтверждены три кандидата на пост Дмитрия Медведева
ЦИК РФ утвердил итоги выборов президента
Эстония посадила на четыре года студента из России за то, что он "агент Пут...
Главная / В России

Версия: Буддийский монах сподвиг Яценюка вывезти золото скифов с Украины в США

24 марта 2018, 04:09  •  115 • В России

Широко известно, что отправленное в 2014 году на выставку в Нидерланды скифское золото из музеев Крыма вот уже четвертый год остается в Амстердаме опечатанным. 2000 уникальных экспонатов должны были вернуть в мае 2014-го, но голландцы не захотели отдавать сокровища в уже российский Крым. Тяжба продолжается.

На этом фоне как-то незаметно ползет себе другой скандал со скифским золотом уже из киевских музеев. В марте 2014 года «КП» первой сообщила о вывозе тогдашним премьером Украины Арсением Яценюком в США скифского золота. Шум поднял директор Московского центра Льва Гумилева, признанный специалист по скифскому наследию Павел Зарифуллин, прознав об этом от источника в силовых структурах Украины. Через несколько дней случился крымский референдум, и в вихре событий эта история была забыта.

Сейчас «Комсомолке» удалось узнать новые подробности, в том числе от источников в Киеве. Поскольку вывозили золото в период полного хаоса, то никаких вещдоков у наших осведомителей нет. Поэтому будем называть наше расследование версией, а выводы делайте сами.

УЗНАЛИ ОТ БЕГЛЫХ СОТРУДНИКОВ СБУ

- Милиции тогда просто не было. Мы, так называемые сотни майдана, наладили патрулирование улиц и мимо нас ничего не проходило, - рассказывает один из членов самообороны майдана. - 3 и 5 марта 2014 года сотня Медведя (названа в честь своего сотника Толи Медведя) поймала двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые пытались выбраться из города через кордоны. Первый эсбэушник хотел даже спрыгнуть с моста. В его машине нашли сумку с документами на разные имена, автомат, бронежилет. Он, в частности, и сообщил о планируемом новыми властями вывозе золота в ближайшие дни. Второго затормозили у аэропорта «Борисполь». Моя сотня принимала участие в преследовании его машины. Он тоже сообщил, что готовится вывоз золотых коллекций.

- И как вы отреагировали?

- Одного увезли в подвал Украинского дома (Международный конгресс-центр в Киеве. - Ред.), второго - в другой подвал. Об их дальнейшей судьбе ничего не знаю. Тема с вывозом золота тут же снова всплыла, когда мы стали охранять ювелира Игоря Брестовицкого. Он был близок с партнером олигарха Игоря Коломойского Геннадием Боголюбовым и тогда выступал в роли одного из оценщиков вывозимого золота.

- Что именно вывозили и на какую сумму?

- Археологические коллекции из музейных запасников на сумму свыше 1 миллиарда долларов. А в музеях были оставлены копии. Брестовицкий предлагал организовать дальнейший вывоз, если есть возможность.

- И кто это организовал?

- Считаю, что от власти процесс контролировал Яценюк, а рулил всем Коломойский. По моим данным, среди участников был нынешний глава Печерской администрации Киева Сергей Мартынчук. Он близок с Петром Порошенко, но действовал ли он тогда независимо от будущего президента Украины или нет, сказать не могу. Золото в начале марта 2014 года вывозили в аэропорт «Борисполь» на бронированных машинах Приватбанка под большой охраной. Я сам это видел. А улетал груз в США, скорее всего, чартером.

Жириновский уйдет из политики в 2036 году

- Отдай, это скифское золото принадлежит человечеству! - Да ладно, куме! Карман Яценюка по-над всим! Фото: tavrida-museum.ru

ВЫВОЗИЛИ ПОД ВИДОМ ВЫСТАВКИ

Эту версию подтверждает и наш источник в Киеве - чиновник, который участвовал в подготовке схем вывоза. Он готов все рассказать, поскольку, как и многие важные люди в Киеве, не жалует нынешнюю власть и мечтает о реванше.

- Документы оформили задним числом - якобы добро дал еще министр культуры при Януковиче. Уведомили кабмин, Раду, - вспоминает он. - Вывозили золото как экспозицию, поэтому в документах был указан срок - 3 месяца. Охрану обеспечивал Security House - структура Нацбанка. А 14-ю сотню и сотню Медведя использовали для запугивания несговорчивых чиновников и сотрудников СБУ. К вывозу имели отношение Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Игорь Коломойский и тогдашний глава Нацбанка Украины (видимо, Степан Кубив. - Ред.).

- Где должна была проходить эта выставка?

- Не могу сказать. Экспонаты заложили частному лицу, операцию проводил украинский Приватбанк.

- Из каких музеев были вывезены ценности?

- Знаю, что часть золота - из Киево-Печерской лавры.

ПРИВЕТ ОТ БУДДЫ

- Допустим, новые власти Украины были исполнителями. А кто тогда вдохновитель?

Владимир Путин: Нам необходим настоящий прорыв

- Полагаю, что за вывозом стоял закрытый американский «Лосиный клуб» (Bull Moose), - говорит директор Московского центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин. - Этот клуб был сформирован в начале ХХ века. В него входят влиятельные представители демократов и республиканцев, армии и спецслужб, финансовая элита. Известно, что руководители клуба занялись скупкой скифского материального наследия на антикварных рынках мира.

- Где американцы, а где - скифы?!

- Они считают, что их предки саксы и англосаксы - дети скифов. Теодор Рузвельт был известным путешественником и всерьез интересовался скифским наследием. Политики и религиозные деятели, входящие в «Лосиный клуб», считают, что, обретая скифские артефакты, они тем самым прорывают «духовный канал» из Евразии, страны предков, в страну новой благодати - в США.

- Был ли кто-то от клуба замечен в то время в Киеве?

- Видным агентом стал Дзюнсэй Тэрасава - монах буддийского Ордена Ниппондзан Мёходзи, консультант Международного Бюро Мира в Женеве. Хоть и не англосакс, а японец, но хорошо разбирающийся в скифской тематике. Он работал в этом направлении после развала СССР в странах Центральной Азии и на Кавказе, в том числе во время гражданской войны в Таджикистане и Чечне. Его «просветительская» работа тесно перекликалась с деятельностью американских спецслужб. Тэрасава поддерживал чеченских террористов, из-за чего в 2000 году ему запретили въезд в Россию. Вел блог на сайте «Украинской правды» и пройти мимо греко-католика Яценюка и баптиста Турчинова не мог. По моим данным, с их помощью и организовал вывоз золота в США. Скорее всего, оно осело в американских закромах.

Что еще интересно: после того, как мы подняли шум о вывозе, они пригласили меня к себе на заседание в Нью-Йорк. В качестве признанного специалиста по скифским древностям (книги Зарифуллина переведены на множество языков и выходят за рубежом. - Ред.). Передали, что их интересует скифское наследие. Я не поехал.

Полигонные перестановки: губернатор Московской области отправил в отставку главу Волоколамского района

- Очень зря.

- Возможно. Кстати, после огласки истории с вывозом киевские музейщики написали на меня жалобу директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Тот вмешиваться в это дело отказался.

- А при чем тут Пиотровский?

- Украинская логика!

ЧТО В ИТОГЕ

На территории Киево-Печерской лавры находится Музей исторических драгоценностей Украины, филиал Национального музея истории Украины. Считается, что здесь сосредоточена одна из богатейших коллекций золотых изделий в странах СНГ. На запрос «Комсомолки» нам ответили, что все экспонаты на своих местах. Не дубликаты, а оригиналы.

Но здесь также надо учитывать, что ситуация на Украине вокруг Московского патриархата в целом и Киево-Печерской лавры в частности очень напряженная (знаменитую обитель то и дело грозят захватить раскольники и националисты), поэтому не исключено, что обострять положение еще больше, возможно, в лавре не хотят. Связаться же с упомянутыми ювелирами-оценщиками не удалось.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

115
Источник
Похожие новости
23 марта 2018, 21:39
Суд арестовал Савченко на два месяца
23 марта 2018, 15:09
В украинском суде Савченко объявила голодовку
23 марта 2018, 18:24
Россия нашла противоядие угрозам

Загрузка...
24 марта 2018, 04:09
Версия: Буддийский монах сподвиг Яценюка вывезти золото скифов с Украины в США
23 марта 2018, 23:09
Полигонные перестановки: губернатор Московской области отправил в отставку главу Волоколамского района
23 марта 2018, 21:39
Жириновский уйдет из политики в 2036 году
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 марта 2018, 06:24
Украина потеряет безвиз
20 марта 2018, 04:24
Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза ООН
23 марта 2018, 07:09
Фатальная небоеспособность российских вооружённых сил и чемпион Америка
18 марта 2018, 16:39
На Украине прошли похороны Путина
21 марта 2018, 12:54
"Когда будете опускать железный занавес, не прищемите что-нибудь" - знаковые цитаты Сергея Лаврова
19 марта 2018, 07:09
Путина поздравляют с переизбранием главы других государств
21 марта 2018, 09:24
«О последствиях никто не думает»: как выборы президента России раскололи украинскую политическую элиту
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.