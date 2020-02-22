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Вершинин заявил, что саммит пятерки СБ ООН реально провести на полях сессии Генассамблеи

22 февраля 2020, 15:54  •  57 • Политика

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Саммит лидеров государств - постоянных членов СБ ООН можно провести на полях сессии Генеральной Ассамблеи. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.

"Вы сказали о возможности проведения саммита на полях сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Это возможно. Мы сейчас находимся в самом начале претворения в жизнь инициативы России, так что место проведения не определено", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам российского дипломата, провести который предложил президент России Владимир Путин, будет иметь беспрецедентное значение для будущего всего мира. 

"Наше предложение заключается в том, что если мы соберем такой саммит, то лидеры этих стран смогут обсудить узловые, принципиальные вопросы того, как сделать мир более предсказуемым, чтобы решения достигались не через навязывание воли одного из участников международного сообщества, а были приняты всеми, чтобы соблюдалось международное право, уважались суверенитет и политическая независимость каждого члена ООН", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

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