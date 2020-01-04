Версаль – отправная станция Второй мировой войны

Творцы Версальского договора дали Европе не мир, а короткое перемирие на двадцать лет

Президент В. Путин, рассказавший участникам встречи глав государств СНГ 20 декабря о предыстории Второй мировой войны, коснулся её далёких истоков. «…Так называемый дух Версаля сформировал питательную среду для радикальных и реваншистских настроений, – сказал Путин. – Нацисты активно эксплуатировали тему Версаля в своей пропаганде, обещая избавить Германию от национального позора, а сам Запад своими руками дал нацистам карт‑бланш на реванш».

То, что победители в Первой мировой войне (без России) обрекли Германию условиями мирного договора на национальный позор, понимали многие. Путин процитировал пророческие слова маршала Франции Фердинанда Фоша: «Это не мир, а перемирие лет на двадцать». Так и получилось – творцы Версаля, начав фактическое ограбление Германии под видом репараций, дали Европе «перемирие лет на двадцать».

Путин продолжал: «Германия должна была выплатить странам Антанты… астрономическую по тем временам сумму: 269 миллиардов золотых марок, что примерно эквивалентно 100.000 тонн золота… По нынешней цене золота в 1464 доллара за тройскую унцию репарации составляли порядка 4,7 триллиона долларов. При этом ВВП Германии в текущих ценах 2018 года…, составляют всего 4 триллиона долларов. Достаточно сказать, что последние выплаты в размере 70 миллионов евро были осуществлены относительно недавно, всего 3 октября 2010 года. Германия платила ещё за Первую мировую войну как раз в день 20‑летия объединения Федеративной Республики».

Уинстон Черчилль, дал итоговую оценку той политике: «Победители концентрировали свои усилия на том, чтобы вымогать у Германии ежегодные репарации. Но платежи могли производиться только благодаря американским займам, так что вся процедура сводилась к абсурду».

«Дух Версаля» включал и русофобию под видом антибольшевизма, и либеральные лозунги, и обыкновенную жадность. Версальским договором впервые было продемонстрировано, что такое либеральная модель мира при полноте власти носителей «либеральной идеи».

«Дух Версаля» породил Гитлера: и ограблением-унижением Германии, создававшим повод для реванша, и созданием Веймарской республики по либеральным канонам. Черчилль в своём труде «Вторая мировая война» писал: «Веймарская республика… рассматривалась, как нечто навязанное врагом... [она] не сумела… захватить воображение германского народа».

Самые яростные споры между союзниками касались западных границ Германии: Франция требовала или передачи ей Рейнской области, или создания там отдельного государства, США и Британия ей отказывали. Характерен спор о Кильском канале – важнейшем военно-морском объекте Германии, позволявшем ей укрывать флот или перебрасывать его между Северным и Балтийским морями. Предлагали даже его засыпать, но передачу канала под международный контроль заблокировали США – боялись прецедента для «их Панамского канала»…

Все разногласия между западными державами исчезали, когда дело доходило до строительства «санитарного кордона» против Советской России. Тут сталкивались между собой только отдельные «кирпичи» этого кордона: Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Румыния, Чехословакия. В процессе «наделения их государственностью» произошло около дюжины вооружённых конфликтов.

Яснее всего опереточный характер созданных Версальским договором государств проявился при первых угрозах Гитлера. Требование Риббентропа вернуть Германии Мемель (Клайпеду), переданное Литве под гарантии всех «версальцев», поставили Вильнюс перед выбором: согласиться или не согласиться. Литва согласилась – и Гитлер юридически безупречно получил важнейшую базу на Балтике и даже временную столицу Пруссии, какой Мемель был в эпоху наполеоновских войн.

Франция упорно выкраивала из Чехословакии, Румынии, Югославии свою «Малую Антанту». Польша в этот проект не попала из-за ничем не обеспеченного гонора поляков, их неумения налаживать отношения с соседями (что закончилось в конце XVIII века тремя разделами Польши). Пилсудский сделал ставку на США и потребовал срочной присылки 50.000 американских солдат (аргумент обычный: советская угроза) – и серьёзно осложнил отношения с прошлым покровителем Францией.

Процитирую ещё раз лекцию президента РФ, уделившего внимание поведению Польши в 1938 году, в момент угрозы, нависшей над Чехословакией. Путин сослался на документ, переданный Литвинову 25 мая 1938 г., и привёл слова премьер‑министра Франции Эдуарда Даладье, когда тот выяснял позицию Польши. «Зондаж в Польше дал самый отрицательный результат…. Не только не приходится рассчитывать на польскую поддержку, но нет уверенности, что Польша не ударит с тыла. Вопреки польским заверениям Даладье не верит в лояльность поляков даже при прямом нападении Германии на Францию. Он поставил ряд прямых вопросов польскому послу во Франции Лукасевичу: пропустят ли поляки советские войска. Лукасевич ответил отрицательно. Даладье спросил: пропустят ли они советские аэропланы. Лукасевич сказал, что поляки откроют по ним огонь».

Через четыре месяца в Мюнхене всё подтвердилось: Польша не только оторвала от Чехословакии Тешин (не совсем бескровно: 70-100 чешских полицейских погибли), но и помогла фюреру – заблокировала возможность советской помощи чехословакам.