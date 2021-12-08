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Вероятный преемник Макрона признал: "Мы нарушили слово, данное русским"

08 декабря 2021, 18:50  •  131 • Политика
Вероятный преемник президента Франции Эммануэля Макрона признал: "Мы нарушили слово, данное русским". Он призвал НАТО не обострять отношения с Россией.
Депутат Национального собрания Франции, вероятный кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон заявил, что Запад действительно обманул Москву, когда начала размещать силы НАТО в Восточной Европе.
Мы нарушили слово, данное русским. Мы сказали, что, если [Берлинская] стена рухнет, мы не будем ставить НАТО возле их дверей. Но это именно то, что мы в конечном итоге сделали. Франция сделала много ошибок,
- пишет он в Twitter.
Меланшон подчеркнул, что он, в отличие от современных западных лидеров, выступает за деэскалацию напряжённости в отношениях с Москвой. Политик напомнил: "Россия - не враг".
Напомним, что в 1990 году бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер дал обещание президенту СССР Михаилу Горбачёву, что в случае объединения Германии НАТО "ни на дюйм не продвинется на восток". Сегодня же силы НАТО стоят в Польше и странах Прибалтики.
Примечательно, что Горбачёв несколько лет назад в интервью немецким СМИ напомнил НАТО о нарушенном обещании. Однако позже, когда западные страны начали одна за другой отрицать существование такой договорённости, бывший советский лидер изменил свою позицию и опроверг свои же слова. Теперь он утверждает, что пресловутое обещание Бейкера - это миф. Хотя факт существования такого обещания подтверждают рассекреченные американские, советские, британские, немецкие и французские документы, которые размещены на сайте Архива национальной безопасности США.
Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, отвечая на вопрос журналистов, оправдался за нарушенное слово. Он заявил, что обещание дано в условиях политики того времени. А сегодня НАТО придерживается политики "открытых дверей".

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