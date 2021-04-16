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Вероятность вторжения на Украину не дотянула до "высокой". Генерал НАТО выдал оценку

16 апреля 2021, 02:35  •  26 • В мире
Главком НАТО в Европе считает вероятность вторжения России на Украину низкой или средней. Об этом он заявил в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса США.
Вторжение на Украину со стороны России в НАТО не ждут в ближайшие недели. Несмотря на громкие заявления Киева, в Североатлантическом альянсе предпочли не обострять и без того агрессивную риторику.
На вопрос, какова вероятность "вторжения" на Украину, представитель блока, главнокомандующий силами НАТО в Европе, генерал Тод Уолтерс заявил, что оценивает эту вероятность "от низкой до средней".
До высоких показателей эти страхи так и не дотянули, хотя ранее ЦРУ уже заявляло, будто наращивание сил России на рубежах Украины уже может быть основой для вторжения.
При этом в Киеве поддерживали этот градус: в Незалежной оценивали численность войск близ своих границ в 40 тыс. Впрочем, несмотря на заявления Запада, в Москве уже поставили на место желающих указать нам, как быть со своими войсками на своей территории.
В частности, в Кремле подчёркивали, что некоторые страны пытаются создать в лице России эфемерную угрозу, чтобы оправдать свои недружелюбные действия. Об этом говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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