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Вероятность возвращения России возрастает: Слуцкий о переговорах с ПАСЕ
01 июня 2019, 15:24 • 58 • Политика
Член Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал переговоры с ПАСЕ, указав на то, что вероятность принятия решения о возвращении российской делегации на заседания в ассамблее растет.
Российская делегация может принять участие в работе июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом завил председатель комитета Государственной Думы России по международным делам Леонид Слуцкий.
Проблема заключается в том, что Москва требует от ПАСЕ перед этим принять решение о недопустимости введения санкций против национальных делегаций. Также необходимо рассмотрения ряда технических поправок.
"Пока тон и характер дискуссий говорят о возрастающей вероятности принятия конструктивного решения", - подчеркнул парламентарий.
Напомним, против возращения России в ПАСЕ выступает украинская сторона, которая пытается мобилизовать сторонников для того, чтобы помешать планам Москвы. Украинский постпред в Совете Европы Дмитрий Кулеба также обвинил руководство ассамблеи в цинизме.
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