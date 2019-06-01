Вероятность возвращения России возрастает: Слуцкий о переговорах с ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в работе июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом завил председатель комитета Государственной Думы России по международным делам Леонид Слуцкий.

Проблема заключается в том, что Москва требует от ПАСЕ перед этим принять решение о недопустимости введения санкций против национальных делегаций. Также необходимо рассмотрения ряда технических поправок.

"Пока тон и характер дискуссий говорят о возрастающей вероятности принятия конструктивного решения", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, против возращения России в ПАСЕ выступает украинская сторона, которая пытается мобилизовать сторонников для того, чтобы помешать планам Москвы. Украинский постпред в Совете Европы Дмитрий Кулеба также обвинил руководство ассамблеи в цинизме.