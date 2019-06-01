Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Никакого "Бука", бомба была в левой панели приборов: Эксперт опроверг ...
"Дикий Запад" для Европы: США хотят убить "Северный поток - 2&quo...
Испанских депутатов не пускают в Европарламент из-за сторонников независимости К...
Мозговой трест «Rand Corporation» и новый план холодной войны. Чем ответим?
Главная / Политика

Вероятность возвращения России возрастает: Слуцкий о переговорах с ПАСЕ

01 июня 2019, 15:24  •  58 • Политика
Член Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал переговоры с ПАСЕ, указав на то, что вероятность принятия решения о возвращении российской делегации на заседания в ассамблее растет.
Российская делегация может принять участие в работе июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом завил председатель комитета Государственной Думы России по международным делам Леонид Слуцкий.
Проблема заключается в том, что Москва требует от ПАСЕ перед этим принять решение о недопустимости введения санкций против национальных делегаций. Также необходимо рассмотрения ряда технических поправок.
"Пока тон и характер дискуссий говорят о возрастающей вероятности принятия конструктивного решения", - подчеркнул парламентарий.
Напомним, против возращения России в ПАСЕ выступает украинская сторона, которая пытается мобилизовать сторонников для того, чтобы помешать планам Москвы. Украинский постпред в Совете Европы Дмитрий Кулеба также обвинил руководство ассамблеи в цинизме.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
01 июня 2019, 15:24
Кедми в четырех пунктах описал тотальную войну против России: "Надвигается катастрофа!"
31 мая 2019, 23:09
Ничего не изменилось, но появилась надежда: Саакашвили о метаморфозах Киева
31 мая 2019, 19:54
Путин присвоил имена аэропортам Внуково, Домодедово и Шереметьево
01 июня 2019, 15:24
Никакого "Бука", бомба была в левой панели приборов: Эксперт опроверг "официальную" версию о крушении MH17
01 июня 2019, 12:09
Испанских депутатов не пускают в Европарламент из-за сторонников независимости Каталонии
01 июня 2019, 12:09
Прощай, роуминг: Входящие звонки по России стали бесплатными
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июня 2019, 02:24
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
01 июня 2019, 05:39
Партия "Бе-Бе-Бе" рвется в Раду. Негры в Париже насилуют Францию (Армен Гас...
01 июня 2019, 02:24
"Имена, фамилии, номера телефонов": Спецназ Косово потерял копию плана спец...
01 июня 2019, 02:24
Единственный разведывательный корабль ВМСУ горел в Киеве (Руслан Осташко)
01 июня 2019, 08:54
Путин недоволен Казахстаном, а на Кавказе радикалы отжимают бизнес (Обзор.Telegram)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2019, 16:09
Яценюк призвал Зеленского созвать СБ ООН из-за решения трибунала по морякам
31 мая 2019, 23:09
"Знаю даже, каким веществом взрывали Boeing-777": Эксперт об уникальных вещдоках с места крушения MH17
26 мая 2019, 17:54
"Радуются совершенно зря": эксперт прокомментировал вердикт трибунала по Керченскому инциденту и реакцию Киева на него
25 мая 2019, 23:54
«Неимоверно опасный прецедент»: администрация Трампа намерена продать вооружения арабским странам в обход конгресса
25 мая 2019, 17:39
"Выглядит не ахти": Источники сообщили об отставке Владислава Суркова
30 мая 2019, 19:24
Жириновский предсказал развитие ситуации на Украине
29 мая 2019, 06:09
"Путин смеялся до слез": В Сети оценили разоблачение лже-русской, "политически убившей" Штрахе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.