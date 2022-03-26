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Вероятность удара русской ракетой по дворцу Зеленского оценил генерал Пуликовский

26 марта 2022, 15:00  •  372 • Политика
Генерал-лейтенант Константин Пуликовский оценил вероятность удара высокоточной ракетой по дворцу президента Зеленского или по зданию Верховной рады Украины.
Экс-глава группировки войск в Чечне генерал-лейтенант Константин Пуликовский в эфире специальной передачи на телеканале "Краснодар" напомнил о том, что с началом военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Вооружённые силы России наносят удары высокоточным оружием "по очень болезненным точкам военной инфраструктуры Украины".
Там практически нет централизованного управления, даже эти нацбатальоны бьются каждый в своём углу, без связи, без ничего, - обратил внимание русский генерал. - Не знаю, на что надеются.
С точки зрения генерала, у наших войск нет никакой проблемы нанести удар той же высокоточной ракетой по дворцу президента Владимира Зеленского или по зданию Верховной рады Украины. Но тем самым Украина как государство была бы обезглавлена и лишена легитимной власти. Такой поворот событий Москве не нужен.
Ведь двусторонние переговоры между Россией и Украиной продолжаются, документы после их завершения необходимо будет подписывать. Сделать это с украинской стороны должен будет Зеленский.

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