Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
Главная / В мире

«Вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии»: Путин заявил об угрозе начала борьбы «всех против всех»

27 января 2021, 22:15  •  22 • В мире
Ситуация в мире складывается таким образом, что возникает реальная угроза начала борьбы «всех против всех». Об этом заявил Владимир Путин во время онлайн-выступления на экономическом форуме в Давосе. Российский лидер отметил, что в мире сохраняются риски противоречия во всех сферах. Он также подчеркнул, что пандемия коронавируса стала серьёзным вызовом для всего человечества, обострив существовавшие ранее проблемы. Вместе с тем Путин призвал к возвращению к позитивной повестке дня в отношениях между Западной Европой и Россией, отметив, что речь идёт об общих интересах.
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев
 

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ситуация в мире складывается таким образом, что возникает реальная угроза начала борьбы «всех против всех».

По словам президента, ситуация с конфликтами в мире может «развиваться непредсказуемо и неуправляемо».

«Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы это не случилось. Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск «внутренних» и «внешних» врагов», — сказал Путин.

Последствия пандемии COVID-19

Российский лидер также отметил, что в мире сохраняются риски противоречия во всех сферах. Путин рассказал, что в мире происходят коренные трансформации в глобальной экономике, политике, социальной жизни и технологиях.

«Пандемия коронавируса... ставшая серьёзным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, пандемия обострила проблемы и дисбалансы, накопившиеся в мире.

«Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий. Такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах», — добавил он.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на то, что в последнее время были обнаружены новые штаммы COVID-19. Он призвал создать условия для совместной работы учёных и специалистов из разных стран для их изучения.

«Эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться её неконтролируемые очаги, она не имеет границ. Для инфекций и пандемии границ не существует, поэтому нужно извлечь уроки из текущей ситуации», — призвал Путин.

По его словам, необходима координация работы всего мирового сообщества, чтобы предложить меры по повышению эффективности системы мониторинга появления подобных заболеваний, а также начать работу по распространению вакцин в нуждающиеся страны, в частности африканские.

Напомним, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в мире превысило 100 млн. По сведениям организации, во всём мире от последствий COVID-19 скончались свыше 2 млн человек. Больше всего пациентов с коронавирусной инфекцией отмечено в США (более 25,4 млн). Следом идут Индия (более 10,6 млн) и Бразилия (свыше 8,9 млн).

Накануне Генсек ООН Антониу Гутерреш, также выступая на форуме в Давосе, заявил о худшем экономическом кризисе за столетие на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом, по его словам, в 2021 году есть возможность «перейти от хрупкости к устойчивости» в случае улучшения ситуации с пандемией и объединения усилий.

Общие ценности России и Европы

В ходе своего выступления на форуме Путин также заявил, что у России и Европы есть общие фундаментальные вещи, в том числе культура.

«Вы знаете, у нас есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура», — заявил Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Западной Европой и Россией, «указывая на то, что Россия есть часть Европы — и географически, и, что самое главное, в культурном смысле».

«По сути, это одна цивилизация», — добавил Путин. Он выразил мнение, что Россия и Западная Европа должны быть вместе, а сегодняшняя ситуация в их отношениях не является нормальной.

«Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня. В этом интересы России и, уверен, европейских стран», — отметил президент.

Российский лидер продолжил, что для достижения этих целей необходимо «избавиться от фобий прошлого», а также использования во внутриполитических процессах тех проблем, которые «достались из прошлых веков».

«Если мы сможем подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то нас ждёт, безусловно, позитивный этап наших отношений», — заключил президент, добавив, что российская сторона будет стремиться к такому развитию событий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
27 января 2021, 10:25
Русских хотят видеть в Страсбурге. Украинская провокация наткнулась на решение из ПАСЕ
27 января 2021, 15:55
С трудом пережили потерю: Стало известно о несчастье в семье принца Уильяма
27 января 2021, 03:05
"Мы не хотим, чтобы ВОЗ покрывала преступления": Выжившие жители Уханя столкнулись с репрессиями
27 января 2021, 00:20
Россия подаёт сигнал Байдену: "Как ты ни брыкайся, из Сирии мы вас выдавим"
27 января 2021, 03:05
"Не оправдали ожиданий": Парикмахер случайно подвёл под монастырь полицейских Лондона
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирени...
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавше...
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
27 января 2021, 08:35
На Украине возбудили дела против Байдена и Порошенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
24 января 2021, 09:05
Укол правды
23 января 2021, 19:20
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
21 января 2021, 16:00
Меркель поставила России условие по вакцине от COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.