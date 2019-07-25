Вероятность обмена ударами возросла. Роль авиабазы «Принц Султан» в подготовке агрессии против Ирана • 63 • Аналитика









Беглое восстановление авиабазы «Принц Султан» — один из ключевых признаков подготовки Пентагона к осуществлению стратегической воздушно-космической наступательной операции против Ирана

Если вышеуказанные «теневые» цели первого варианта военной акции были в кратчайшие сроки раскрыты и обнародованы ведущими аналитическими агентствами в связи с тем, что были неумело и «криво» замаскированы военно-дипломатическими источниками в Центральном командовании ВС США (USCENTCOM) под «обеспечение безопасности судоходства в Персидском заливе» рамках операции «Страж», то признаки активной проработки второго варианта военной акции, предусматривающего внезапное начало стратегической воздушно-космической операции против Ирана, куда более тщательно скрываются Пентагоном и USCENTCOM и доступны лишь намётанному глазу военного эксперта.



Речь идёт о весьма необычном местоположении авиабазы «Принц Султан», выбранной Центральным командованием ВС и командованием ВВС США в качестве, во-первых, места дислокации дополнительного американского контингента численностью около 500 военнослужащих, во-вторых, аэродрома подскока (оперативного аэродрома) для многофункциональных истребителей 5-го поколения F-22A «Raptor», в-третьих, позиции для развёртывания ЗРК «Patriot PAC-3» в количестве одного или нескольких дивизионов. В настоящий момент в срочном порядке осуществляются работы по обновлению полотна взлётно-посадочной полосы авиабазы, а также рулёжных дорожек и ангарной инфраструктуры стратегически важного объекта.



И здесь возникает вполне логичный вопрос: каким спектром оперативно-тактических преимуществ (применительно к проведению широкоспектральных воздушных операций против Ирана) обладает восстанавливаемая авиабаза «Принц Султан» перед той же АвБ «Эль-Удейд» в Катаре или «Иса» в Бахрейне? Ведь хорошо известно, что последние находятся всего в нескольких километрах от акватории Персидского залива (в 250—270 км от иранских провинций Хармозган и Фарс) и обеспечивают тактической авиации ВВС США и ОВВС «аравийской коалиции» гораздо больший уровень оперативности, нежели АвБ «Принц Султан», удалённая от наиболее активного участка ТВД на 750—850 км и обеспечивающая подлётное время тех же «Рапторов» не менее 35—50 минут в случае полёта данных истребителей со сверхзвуковой крейсерской или околозвуковой скоростями.



Ответ на вышеприведенный вопрос кроется в количестве и тактико-технических параметрах оперативно-тактических баллистических ракет семейства «Fateh-110/313», «Hormuz-2» и «Zolfaghar», а также баллистических ракет средней дальности «Shahab-3B/M» и «Qadr-H/F», состоящих на вооружении ракетных подразделений Корпуса стражей Исламской революции и всегда готовых к применению в рамках ответного удара в случае агрессии со стороны США и их переднеазиатских прихвостней. Количество вышеуказанных типов ОТБР может исчисляться тысячами, в то время как количество мобильных ПУ может достигать 400 и более единиц.



Даже одного подобного залпа несколькими сотнями «Фатехов» и «Ормузов» (несмотря на отсутствие в составе их БРЭО должных комплексов средств преодоления ПРО) может вполне хватить для перенасыщения целевой канальности 5—7 БИУС «Иджис», размещённых на соответствующем количестве эсминцев классов «Arleigh Burke Flight I/II/IIA/III» и обеспечивающих подсвет/целеуказание дальнобойным ЗУР-перехватчикам SM-2ER Block IV и SM-6, а также полутора—двух десятков дивизионов «Patriot PAC-3», формирующих «противоракетные зонтики» над авиабазами «Аль-Дафра», «Эль-Удейд» и «Иса». Вследствие этого 25—40% иранских ОТБР всё же прорвут хвалёный американский «противоракетный щит» над заливом, нанеся значительный ущерб ВПП данных «воздушных гаваней» ВВС США.



Другое дело — удалённая авиабаза «Принц Султан», находящаяся за пределами 300-километровой дальности действия наиболее многочисленных ОТБР «Fateh-110» и «Hormuz-2». По данному объекту КСИР может отработать исключительно баллистическими ракетами средней дальности «Shahab-3B/M» и «Qadr-H/F», количество шахтных и подвижных грунтовых пусковых установок которых составляет от 70 до 120 ед. Залп сотней подобных БРСД может быть легко «купирован» посредством слаженной сетецентрической работы пары-тройки эсминцев УРО «Арлей Бёрк», располагающих экзоатмосферными перехватчиками RIM-161B (SM-3 Block IA) и получающих «раннее целеуказание» о приближении ракет, к примеру, от звена истребителей 5-го F-35I «Adir» ВВС Израиля, оснащённых оптико-электронными комплексами c распределённой апертурой AN/AAQ-37 DAS (функционируют в ИК-диапазоне волн и способны пеленговать факел двигателя БРСД на удалении порядка 1200—1300 км).



Прорвавшиеся же сквозь данный «заслон» над Персидским заливом баллистические ракеты могут быть автоматически взяты на сопровождение и «захвачены» многофункциональным АФАР-радаром AN/TPY-2 GBR, приданным противоракетному комплексу THAAD, поставленному ВС ОАЭ летом 2016 года в количестве двух батарей. После этого изрядно «поредевший» в столкновении с SM-3 наряд иранских БРСД может быть окончательно ликвидирован экзоатмосферными ракетами-перехватчиками THAAD, запущенными с ПУ, расположенных либо на территории ОАЭ, либо на территории Саудовской Аравии (на пути следования к авиабазе «Принц Султан»). Таким образом, на сегодняшний день данная авиабаза может считаться наиболее защищённой резервной «воздушной гаванью» ВВС США в случае вероятного обмена ракетными ударами между ВМС США, «аравийской коалицией» и Корпусом стражей Исламской революции.



Последний козырь Тегерана

Тем не менее, Тегеран по-прежнему может противопоставить данной тактике Центрального командования ВС США достаточно весомый козырь, заключающийся в применении тактических крылатых ракет большой дальности (1350 км) «Hoveyzeh», обладающих сверхнизковысотным профилем полёта в диапазоне от 25 до 50 м. Как показал недавний инцидент с успешным воздушным рейдом хуситских дронов-камикадзе на аравийский ЗРДН «Patriot PAC-3», радары подсвета семейства AN/MPQ-53/65 обладают крайне низким потенциалом сопровождения и «захвата» низковысотных целей (менее 30 м) из-за ограничения нижнего предела угломестной зоны обзора 1 градусом, а также неспособны осуществлять всеракурсное отражение даже ограниченного ракетного удара без целеуказания ракетам-перехватчикам MIM-104F PAC-3MSE со стороны самолётов ДРЛОиУ E-3A/C/D и иных средств радиолокационной разведки.



Вывод: загруженность вычислительных средств воздушных радаров AN/APY-2/9 системы AWACS тысячами БПЛА, тактических ракет и других СВН, которые будут находится в небе над Персидским заливом в случае эскалации масштабного конфликта, откроет перед ракетными бригадами КСИР определённое «окно возможностей» для успешного применения крылатых ракет «Hoveyzeh» против «Пэтриотов», прикрывающих АвБ «Принц Султан». Крайне тревожная тенденция к обострению оперативно-стратегической обстановки прослеживается сегодня в районе Персидского залива, где входящие в негласный антииранский военно-политический альянс оборонные ведомства США, Великобритании, Израиля, а также стран «аравийской коалиции» приступили к завершающему этапу проработки двух вариантов силовых операций против Исламской Республики Иран. Первый предусматривает блокирование иранских морских портов, а значит, и экспорта иранской нефти с итоговым взвинчиванием мировых цен на «чёрное золото» до беспрецедентного уровня. Второй — установление всеобъемлющего военно-политического доминирования в переднеазиатском регионе, достижение которого может быть реализовано лишь посредством нанесения массированного ракетного удара по военно-промышленной инфраструктуре ИРИ.Если вышеуказанные «теневые» цели первого варианта военной акции были в кратчайшие сроки раскрыты и обнародованы ведущими аналитическими агентствами в связи с тем, что были неумело и «криво» замаскированы военно-дипломатическими источниками в Центральном командовании ВС США (USCENTCOM) под «обеспечение безопасности судоходства в Персидском заливе» рамках операции «Страж», то признаки активной проработки второго варианта военной акции, предусматривающего внезапное начало стратегической воздушно-космической операции против Ирана, куда более тщательно скрываются Пентагоном и USCENTCOM и доступны лишь намётанному глазу военного эксперта.Речь идёт о весьма необычном местоположении авиабазы «Принц Султан», выбранной Центральным командованием ВС и командованием ВВС США в качестве, во-первых, места дислокации дополнительного американского контингента численностью около 500 военнослужащих, во-вторых, аэродрома подскока (оперативного аэродрома) для многофункциональных истребителей 5-го поколения F-22A «Raptor», в-третьих, позиции для развёртывания ЗРК «Patriot PAC-3» в количестве одного или нескольких дивизионов. В настоящий момент в срочном порядке осуществляются работы по обновлению полотна взлётно-посадочной полосы авиабазы, а также рулёжных дорожек и ангарной инфраструктуры стратегически важного объекта.И здесь возникает вполне логичный вопрос: каким спектром оперативно-тактических преимуществ (применительно к проведению широкоспектральных воздушных операций против Ирана) обладает восстанавливаемая авиабаза «Принц Султан» перед той же АвБ «Эль-Удейд» в Катаре или «Иса» в Бахрейне? Ведь хорошо известно, что последние находятся всего в нескольких километрах от акватории Персидского залива (в 250—270 км от иранских провинций Хармозган и Фарс) и обеспечивают тактической авиации ВВС США и ОВВС «аравийской коалиции» гораздо больший уровень оперативности, нежели АвБ «Принц Султан», удалённая от наиболее активного участка ТВД на 750—850 км и обеспечивающая подлётное время тех же «Рапторов» не менее 35—50 минут в случае полёта данных истребителей со сверхзвуковой крейсерской или околозвуковой скоростями.Ответ на вышеприведенный вопрос кроется в количестве и тактико-технических параметрах оперативно-тактических баллистических ракет семейства «Fateh-110/313», «Hormuz-2» и «Zolfaghar», а также баллистических ракет средней дальности «Shahab-3B/M» и «Qadr-H/F», состоящих на вооружении ракетных подразделений Корпуса стражей Исламской революции и всегда готовых к применению в рамках ответного удара в случае агрессии со стороны США и их переднеазиатских прихвостней. Количество вышеуказанных типов ОТБР может исчисляться тысячами, в то время как количество мобильных ПУ может достигать 400 и более единиц.Даже одного подобного залпа несколькими сотнями «Фатехов» и «Ормузов» (несмотря на отсутствие в составе их БРЭО должных комплексов средств преодоления ПРО) может вполне хватить для перенасыщения целевой канальности 5—7 БИУС «Иджис», размещённых на соответствующем количестве эсминцев классов «Arleigh Burke Flight I/II/IIA/III» и обеспечивающих подсвет/целеуказание дальнобойным ЗУР-перехватчикам SM-2ER Block IV и SM-6, а также полутора—двух десятков дивизионов «Patriot PAC-3», формирующих «противоракетные зонтики» над авиабазами «Аль-Дафра», «Эль-Удейд» и «Иса». Вследствие этого 25—40% иранских ОТБР всё же прорвут хвалёный американский «противоракетный щит» над заливом, нанеся значительный ущерб ВПП данных «воздушных гаваней» ВВС США.Другое дело — удалённая авиабаза «Принц Султан», находящаяся за пределами 300-километровой дальности действия наиболее многочисленных ОТБР «Fateh-110» и «Hormuz-2». По данному объекту КСИР может отработать исключительно баллистическими ракетами средней дальности «Shahab-3B/M» и «Qadr-H/F», количество шахтных и подвижных грунтовых пусковых установок которых составляет от 70 до 120 ед. Залп сотней подобных БРСД может быть легко «купирован» посредством слаженной сетецентрической работы пары-тройки эсминцев УРО «Арлей Бёрк», располагающих экзоатмосферными перехватчиками RIM-161B (SM-3 Block IA) и получающих «раннее целеуказание» о приближении ракет, к примеру, от звена истребителей 5-го F-35I «Adir» ВВС Израиля, оснащённых оптико-электронными комплексами c распределённой апертурой AN/AAQ-37 DAS (функционируют в ИК-диапазоне волн и способны пеленговать факел двигателя БРСД на удалении порядка 1200—1300 км).Прорвавшиеся же сквозь данный «заслон» над Персидским заливом баллистические ракеты могут быть автоматически взяты на сопровождение и «захвачены» многофункциональным АФАР-радаром AN/TPY-2 GBR, приданным противоракетному комплексу THAAD, поставленному ВС ОАЭ летом 2016 года в количестве двух батарей. После этого изрядно «поредевший» в столкновении с SM-3 наряд иранских БРСД может быть окончательно ликвидирован экзоатмосферными ракетами-перехватчиками THAAD, запущенными с ПУ, расположенных либо на территории ОАЭ, либо на территории Саудовской Аравии (на пути следования к авиабазе «Принц Султан»). Таким образом, на сегодняшний день данная авиабаза может считаться наиболее защищённой резервной «воздушной гаванью» ВВС США в случае вероятного обмена ракетными ударами между ВМС США, «аравийской коалицией» и Корпусом стражей Исламской революции.Тем не менее, Тегеран по-прежнему может противопоставить данной тактике Центрального командования ВС США достаточно весомый козырь, заключающийся в применении тактических крылатых ракет большой дальности (1350 км) «Hoveyzeh», обладающих сверхнизковысотным профилем полёта в диапазоне от 25 до 50 м. Как показал недавний инцидент с успешным воздушным рейдом хуситских дронов-камикадзе на аравийский ЗРДН «Patriot PAC-3», радары подсвета семейства AN/MPQ-53/65 обладают крайне низким потенциалом сопровождения и «захвата» низковысотных целей (менее 30 м) из-за ограничения нижнего предела угломестной зоны обзора 1 градусом, а также неспособны осуществлять всеракурсное отражение даже ограниченного ракетного удара без целеуказания ракетам-перехватчикам MIM-104F PAC-3MSE со стороны самолётов ДРЛОиУ E-3A/C/D и иных средств радиолокационной разведки.Вывод: загруженность вычислительных средств воздушных радаров AN/APY-2/9 системы AWACS тысячами БПЛА, тактических ракет и других СВН, которые будут находится в небе над Персидским заливом в случае эскалации масштабного конфликта, откроет перед ракетными бригадами КСИР определённое «окно возможностей» для успешного применения крылатых ракет «Hoveyzeh» против «Пэтриотов», прикрывающих АвБ «Принц Султан». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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