«Вероятность голосования не в один день очень высока»

Перечень регионов, которые примут участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в ходе осенних выборов, планируют определить в конце мая — начале июня, заявила в интервью «Известиям» председатель Центризбиркома Элла Памфилова . Она также подчеркнула высокую вероятность проведения единого дня голосования (ЕДГ) в несколько дней. В ходе беседы глава ЦИК рассказала о подготовке к выборам в Госдуму, призвала законодателей определить понятие «иностранное вмешательство» и отметила рост числа женщин в руководящем звене избирательной системы.

«Тянуть не будем»

— Элла Александровна, совсем недавно завершилось тестирование онлайн-голосования, в котором участвовали все субъекты. Вы говорили, что были выявлены некоторые «шероховатости». Как справилась система и какие сделаны выводы?

— Система в целом справилась отлично. При той сверхнагрузке, которую мы специально создали, чтобы ее испытать, она оказалась довольно прочной . Это самый большой плюс, это главное. Было обработано более 5 млн трансакций. Большое спасибо нашим избирателям, которые своим активным участием помогли нам протестировать систему. 2,5 млн подали заявления, 1,2 млн проголосовали. Участвовали все 85 субъектов, а в 10 из них голосовали по всем видам выборов . Эти регионы подали заявки в Центральную избирательную комиссию на применение ДЭГ на реальных выборах в сентябре этого года, поэтому их избиратели получили до шести бюллетеней — на все виды кампаний в регионах. Нам нужно было испытать систему с большим запасом прочности.

Не все смогли принять участие в тестировании — около 137 тыс. человек получили отказ в регистрации на ДЭГ . На данный момент мы выявили четыре основные причины таких отказов: данные подтвержденной учетной записи на едином портале государственных услуг (ЕПГУ) не совпали с данными Регистра избирателей; избиратель был приписан к участковой комиссии, где проходили реальные выборы (соответствующие ТИК не участвовали); поздняя подача заявления и двойная подача заявлений (и на ЕПГУ, и на «Мос.ру»). Но предстоит проанализировать каждый случай в отдельности.

Общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования в ЦИК России Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— А с какими сложностями пришлось столкнуться при тестировании онлайн-голосования?

— Напомню, что в тренировке участвовали московская и федеральная платформы голосования. Нам пришлось решать проблему синхронизации их работы, поскольку были определенные разночтения.

— В тестировании приняли участие все 85 регионов. Однако в ходе ЕДГ будут выбраны всего пять-шесть субъектов для такой формы. Приняты ли уже конкретные решения по этому списку?

— Такие решения сейчас находятся в стадии подготовки на основе анализа прошедшей тренировки. Повторю, что эксперимент такого масштаба и такого уровня нигде в мире не проводился . Сейчас, с одной стороны, сами регионы должны провести подробный анализ по итогам тренировки. Оценить свои силы и готовность к применению ДЭГ на реальных выборах. С другой стороны, Центральная избирательная комиссия сделает определенные выводы и выработает позицию по всем заявкам от наших субъектов . По итогам этой работы мы действительно выберем пять-шесть регионов и, конечно, Москву. Для столицы есть специальный закон о проведении выборов в формате ДЭГ. Мы даже будем заинтересованы в том, чтобы обкатать на местных выборах в Москве какие-то дополнительные опции.

— Предположительно, к какому сроку будет принято это решение?

— Мы ориентируемся, что решение будет принято в конце мая — начале июня. У всех участников должен быть достаточный временной запас , чтобы провести большую организационную и информационную работу для проведения дистанционного электронного голосования. Тянуть не будем.

— Таким образом, в ходе ЕДГ-2021 пять-шесть регионов будет задействовано в формате ДЭГ. Будет ли этот список расширяться в дальнейшем?

— Конечно, список регионов для участия в ДЭГ со временем будет расширяться. Мы предполагаем, что к следующей федеральной кампании, а это выборы 2024 года, список таких субъектов будет максимально расширен. В лучшем случае это всероссийский охват. В худшем — более половины . Однако мы рассчитываем на лучшее. Работаем интенсивно, но движемся осторожно. Тут надо пройти между Сциллой и Харибдой. Основное требование и задача — чтобы система вызывала безусловное доверие. А для этого наши граждане должны понимать все процессы, которые происходят в этой системе. Они должны быть уверены, что их голос не будет искажен. Они должны быть уверены в том, что тайна голосования будет обеспечена.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Для того чтобы всё сложилось, необходим мощный общественный контроль. И в этом основная сложность: технологически совместить тайну голосования и открытую систему тотального общественного контроля . По мере того как у нас будет реализовываться эта задача, будем двигаться дальше. Нельзя, неоправданно торопясь, убить на корню доверие к системе. К тому же развитие дистанционного голосования — это только часть большой работы по переходу системы ГАС «Выборы» на новую цифровую платформу, которая будет обеспечивать весь избирательный процесс. Этот переход, мы надеемся, полностью завершится в 2022 году.

— Вы сказали о доверии. Как сейчас можно оценить доверие российского избирателя к системе дистанционного электронного голосования?

— Сейчас нет смысла проводить такие исследования. Ответы будут гипотетическими и абстрактными. Мне представляется, что нужно обязательно замерить уровень доверия после выборов. Особенно в тех регионах, где проходило ДЭГ . Это будет уже более реальный показатель, который проиллюстрирует качество промежуточного итога нашей работы. И будем делать выводы.

«У нас никакой передышки и не было»

— В этом году в стране пройдет сложная избирательная кампания — россияне выберут и депутатов Госдумы, и глав регионов, и местные власти. Сейчас ждем указа о назначении выборов. Сколько дней будет проходить голосование в ходе ЕДГ-2021 и с какими основными сложностями вы сталкиваетесь при подготовке кампании в этом году?

— Недавно с коллегами обсуждали подготовку к кампании и осознали, что у нас никакой передышки между кампаниями и не было. Сложнейшие две кампании 2020 года: общероссийское голосование и ЕДГ-2020, которые проводились в условиях пандемии с применением новых видов и форматов голосования. И сразу после подведения итогов началась работа по подготовке нормативной базы к выборам 2021 года. Все мои коллеги, особенно новые члены ЦИК, говорят, что ощущают себя в разгаре избирательного процесса. Очень много законодательных новаций . Это серьезно усложнило нашу работу. На избирательную систему обрушился целый ряд новых функций, компетенций и обязанностей. Взять хотя бы тему регулирования агитации в интернете. Для нас это дополнительный огромный функционал. Кроме того, никто не мечтает, что пандемия к сентябрю сойдет на ноль. А этот фактор тоже нужно учитывать.

— Можно ли ожидать повторения многодневного голосования этой осенью?

— Мы исходим из того, что вероятность голосования не в один день очень высока . Такой формат удобен и безопасен для избирателей. Этот факт подтвержден и всеми проведенными опросами. И он, конечно, необходим для соблюдения предписаний Роспотребнадзора. Основным приоритетом у нас остается обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности наших граждан.

— Политики, парламентарии заявляют о возможном вмешательстве в думские выборы. Фиксирует ли ЦИК такие попытки?

— Законодателям нужно более четко определить термин «иностранное вмешательство». Потому что это могут быть разные формы . Это может быть физическое вмешательство — к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда. Это может быть фабрикация каких-то фейков или определенные провокации. То есть реальное вмешательство в процедуры и дезорганизация работы комиссий — это одно, а искажение информации — это уже иная форма? Тут нужно разделять. Непосредственного физического вмешательства сейчас не может быть в принципе , потому что и кампания еще не стартовала, но подготовка по всевозможным формам влияния и вмешательства уже сейчас идет весьма интенсивно .

— Ожидаются ли атаки на предстоящих федеральных выборах?

— Разного рода DDoS-атаки нас постоянно сопровождают. Однако система ГАС «Выборы» автономна и не зависит от глобальной Сети. Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для «сноса» выборов. Уже есть такие примеры на выборах, которые проходят по стране каждые выходные. Пока эти технологии носят внутренний характер. Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это «там» . Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать.

«Я против искусственных построений»

— Законодатели решили отменить «день тишины» для многодневного голосования. Как вы к этому относитесь и не помешает ли избирателям отмена агитации принять взвешенное и сбалансированное решение?

— Я хорошо к этому отношусь, потому что это было в том числе и мое предложение. В условиях многодневного голосования «день тишины» полностью теряет смысл .

— Вы сообщали, что у избирательной системы России «женское лицо». При этом большинство участковых избирательных комиссий возглавляют женщины, а руководство в региональных всё равно остается за мужчинами. Будет ли вестись работа или уже ведется по созданию гендерного равенства среди председателей региональных избиркомов?