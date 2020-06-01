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"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США

01 июня 2020, 08:55  •  0 • Аналитика
© РИА Новости / Стрингер
Протесты в Миннеаполисе
Как сообщает CNN, участие агентов России в идущем сейчас всеамериканском погроме "вполне вероятно".
Накануне, когда тот же телеканал выпустил сюжет, где один из экспертов предположил участие в беспорядках "русских агентов", — над ним специально поиздевался в своем твиттере лично Дональд Трамп.
У американского президента с одним из самых влиятельных американских телеканалов, напомним, отношения вообще несколько хуже, чем у Ирана с Израилем, хотя до последнего времени были все же чуть лучше, чем между белыми и красными в нашу Гражданскую. Еще в 2016-м CNN сделал все, чтобы Трамп не стал президентом, а затем приложил все усилия для накачки "рашагейта". Трамп, со своей стороны, именует CNN исключительно "фейк-ньюс CNN" и открыто ненавидит, радуясь падению рейтингов канала.
Поэтому, кстати, отдельное удовольствие доставила американскому президенту новость о том, что участники погрома в городе Атланте попутно напали на штаб-квартиру CNN, перебили в ней стекла и изуродовали что могли. Трамп ретвитнул запись о том, что это "иронично": протестующие разгромили тот самый канал, который поддерживает и оправдывает их действия.
А теперь самое интересное. Дело в том, что сегодня у CNN день рождения, юбилей, ему исполняется сорок лет.
И то, чем этот канал был изначально и чем стал сейчас, наглядно рассказывает нам историю американского мирового лидерства вообще.
Сорок лет назад молодой и наглый медиамагнат Тед Тернер основал первую в истории круглосуточную сеть по доставке непрерывных новостей прямо в мозг абонентам по кабелю. Это был прорыв и революция в информационном бизнесе. Это был, если угодно, первый проблеск того онлайна, в котором мы с вами беспробудно живем сегодня.
Тогда, в 1980-м, этот прорыв был замечен, но ему не придали особого значения — просто потому, что западные вообще и американские в частности революции в науке и бизнесе, в политике и в социальных технологиях тогда мчались, напрыгивая друг на друга. Тернер запускает круглосуточные новости, на следующий год NASA запускает многоразовый пилотируемый космический корабль на восемь человек экипажа (да-да, это было 39 лет назад, в связи с чем напоминаем, что сегодняшние вопли "о Боже мой, наконец-то революция в космосе" являются обычной пиар-истерикой), тогда же IBM запускает продажи первого серийного персонального домашнего компьютера, а на очереди уже массовый мобильник, а за ним уже маячит еще никем не опознанный король будущего — интернет.
Сама Америка тогда была безусловной выразительницей духа XX века. Она была молодой, но уже взрослой (средний возраст американца в 1980-м составлял 30 лет), лопавшейся не только от импортированных, но и от собственных гениев, еще во многом классически образованной, либеральной (в тогдашнем понимании), технократической и при этом глубоко религиозной, изобретательной и хищной.
CNN стал мощнейшим инструментом воздействия этой хищной Америки на реальность — и свою мощь он показал в полный рост на одиннадцатом году своего существования, когда вся планета завороженно смотрела величайшее шоу под названием "Война в Заливе". На наших изумленных глазах сверхтехнологично показанные сверхтехнологичные американские самолеты смяли сопротивление одной из мощнейших армий Евразии, как фигурку из бумаги. Шоу, которое мир тогда увидел, поселило в сердцах целого поколения землян уверенность в том, что США есть сила непобедимая и неостановимая, совершившая некий качественный отрыв от остального человечества. Что остальной мир отныне вечно обречен просто плестись в хвосте США, не раздражать США, слушаться США и надеяться на их снисхождение. И что предел амбиций каждого отдельного землянина, будь он кенийский экономист или российский певец про то, как не стоит прогибаться под изменчивый мир, — это стать отцом или дедом американцев.
Когда сразу же за военной мощью Ирака с карты планеты исчез Советский Союз, а его осколки в той или иной форме присягнули на верность США — это был в некотором смысле хэппи-энд американского XX века. Одному из безусловных героев этой победы, Теду Тернеру, оставалось только жениться на голливудской звезде уровня Джейн Фонды, не меньше, и отбыть с ней в закат. Что Тернер и сделал.
...Но вся штука в том, что в реальности никаких хэппи-эндов не бывает. По реальности не идут финальные титры, в реальности любая победа и любой триумф являются временными, за ними всегда начинается новая глава.
С Америкой же, победившей мир в XX веке, случился, быть может, именно "синдром хэппи-энда". То есть она реально поверила, что по человеческой истории пошли титры и никаких сиквелов не ожидается.
Показателен факт: сразу после распада СССР американские государственные организации резко свернули обучение "специалистов по России": зачем нам специалисты по тому, чего больше нет и никогда не будет?
Впрочем, сама американская дипломатия, по отзывам ветеранов, тоже вошла в какое-то странное победное пике: вместо искателей компромиссов и мастеров манипуляции дипломатические школы США начали выпускать, по одному меткому выражению, "высокооплачиваемых фельдъегерей, развозящих не подлежащие обсуждению приказы" и считающих, что если кто-то не поддается американскому давлению, то надо всего лишь усилить давление.
Американский "пульт от реальности" — деталями которого были и CNN, и Голливуд, и "цветные технологии", и, уже в новом веке, Facebook с Twitter — также стал жертвой этого синдрома. После казни нескольких стран по заведомо ложным обвинениям и серии успешных "твиттер-революций" с соответствующим медийным перекрытием в американских центрах управления реальностью, кажется, многие окончательно уверились: нет иной реальности, кроме той, которую массированно вкалывают в мозг аудитории специально обученные технологичные люди. Раскрученный стример с хорошей камерой и поддержкой фейсбука, с американским посольством за спиной и американскими бомбардировщиками на подхвате — новое абсолютное супероружие.
Однако реальность доказала, что она по-прежнему есть — и что, сколько на нее ни дави, она найдет способ отомстить.
Для "мира CNN" апокалипсис случился, строго говоря, еще в 2016-м — когда вопреки тотальному доминированию в американской медиасфере (в соотношении примерно 15% на 85% в пользу Клинтон) выборы выиграл Трамп.
Для того, что принято именовать американским "глубинным государством", это была больше чем победа нежелательного кандидата. Это был удар по идейным основам "Эпохи хэппи-энда", по идее управляемой реальности, по догме о непобедимости союза CNN и The New York Times.
Кстати, возможно, именно потому, что "глубинное государство" оказалось в принципе не способно отказаться от веры в полную управляемость реальности через пульт, оно и ухватилось за версию о мистической порче, наведенной на американскую реальность русскими. Это русские хакнули американский пульт — и поэтому мы проиграли.
По стечению обстоятельств именно CNN стал главным медийным пропагандистом этой магической версии.
И он активно поучаствовал в том, что до последнего времени мы называли "Холодной гражданской войной в США", а теперь даже не знаем, можно ли звать ее холодной.
Возобновят ли США ядерные испытания?
...Кстати. Сейчас, пока тридцать крупных городов Америки чадят погромным дымом, а над планетой героически разносятся позывные первого частного (хотя сделанного по госзаказу и на казенные деньги) космического корабля, мы можем попытаться представить, как взаимоотношения "медийной" и настоящей реальности на территории мирового экс-гегемона будут развиваться дальше.
Есть версия, что примерно так дальше и будет. Фокус именно в том, что настоящего "конца света" не бывает, как и настоящего хэппи-энда. Апокалипсис — это не обязательно смертельно. Может быть, это всего лишь утрата мирового политического и экономического, а вероятно, и силового лидерства. Это всего лишь погружение неудачливых частей страны в своего рода "третий мир" (по США сейчас бродят 40 000 000 безработных, и это, говорят, еще не предел) — со всеми социальными последствиями. Это разлом общества и разделение страны на бедные постапокалиптические территории и богатые изолированные островки, откуда будут запускать, быть может, еще более дизайнерские ракеты. Где-то целые города перейдут на соевую похлебку, а где-то будут снимать головокружительно совершенные блокбастеры с огромными бюджетами.
Просто уже не будет той Америки, которая когда-то запустила "Спейс Шаттл" и которую, возможно, еще помнит основатель CNN, 81-летний Тернер.
Впрочем, не факт, что помнит: он еще пару лет назад признался, что страдает деменцией.

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