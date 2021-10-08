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Верный путь России - в стратегии Путина: Эксперт о том, "чего нельзя допускать"
08 октября 2021, 17:55 • 70 • Политика
Единственный верный путь России в контексте проблемы пространственного развития страны - в стратегии Владимира Путина, считает Юрий Крупнов. Эксперт рассказал о том, "чего ни в коем случае нельзя допускать".
Ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры" поднял проблему пространственного развития России.
Он выразил уверенность, что нынешняя тенденция, направленная на усиление роли мегаполисов и агломераций и их дальнейшее разрастание, является пагубной.
Так, если не заниматься развитием малых городов и сельских территорий, через несколько десятков лет мы увидим карту нашей страны, на которой есть несколько крупных мегаполисов, а остальной России нет, подчеркнул Комаров.
Он задался вопросом, осознают ли эту угрозу чиновники. На него в эфире программы постарался ответить председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Он убеждён, что в правительстве нет такого понимания. Эксперт с сожалением констатировал, что существует лишь один официальный документ, где чётко фиксируется эта существующая опасность и имеется директива не допускать ухудшения ситуации:
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