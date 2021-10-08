Верный путь России - в стратегии Путина: Эксперт о том, "чего нельзя допускать"

Единственный верный путь России в контексте проблемы пространственного развития страны - в стратегии Владимира Путина, считает Юрий Крупнов. Эксперт рассказал о том, "чего ни в коем случае нельзя допускать".

Ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры" поднял проблему пространственного развития России.

Он выразил уверенность, что нынешняя тенденция, направленная на усиление роли мегаполисов и агломераций и их дальнейшее разрастание, является пагубной.

Так, если не заниматься развитием малых городов и сельских территорий, через несколько десятков лет мы увидим карту нашей страны, на которой есть несколько крупных мегаполисов, а остальной России нет, подчеркнул Комаров.

Он задался вопросом, осознают ли эту угрозу чиновники. На него в эфире программы постарался ответить председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Он убеждён, что в правительстве нет такого понимания. Эксперт с сожалением констатировал, что существует лишь один официальный документ, где чётко фиксируется эта существующая опасность и имеется директива не допускать ухудшения ситуации: