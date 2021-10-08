Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
Владимир Путин. Послание Табаки
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная / Политика

Верный путь России - в стратегии Путина: Эксперт о том, "чего нельзя допускать"

08 октября 2021, 17:55  •  70 • Политика
Единственный верный путь России в контексте проблемы пространственного развития страны - в стратегии Владимира Путина, считает Юрий Крупнов. Эксперт рассказал о том, "чего ни в коем случае нельзя допускать".
Ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры" поднял проблему пространственного развития России.
Он выразил уверенность, что нынешняя тенденция, направленная на усиление роли мегаполисов и агломераций и их дальнейшее разрастание, является пагубной.
Так, если не заниматься развитием малых городов и сельских территорий, через несколько десятков лет мы увидим карту нашей страны, на которой есть несколько крупных мегаполисов, а остальной России нет, подчеркнул Комаров.
Он задался вопросом, осознают ли эту угрозу чиновники. На него в эфире программы постарался ответить председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Он убеждён, что в правительстве нет такого понимания. Эксперт с сожалением констатировал, что существует лишь один официальный документ, где чётко фиксируется эта существующая опасность и имеется директива не допускать ухудшения ситуации:
Это новая стратегия национальной безопасности, президент Владимир Путин подписал её 2 июля. Там чётко сказано, что ни в коем случае нельзя допускать гипертрофированный рост больших городов, мегаполисов и что нужно обязательно делать ставку на развитие малых городов, небольших поселений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





70
Источник
Похожие новости
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
08 октября 2021, 01:00
В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины
08 октября 2021, 08:35
Источник назвал радикальное решение Москвы, если НАТО "не придёт в себя"
08 октября 2021, 06:50
Германия отвергла санкции США по "Северному потоку - 2": "Препятствий нет"
08 октября 2021, 10:20
Раскрыта главная тайна "Досье Пандоры": "Разуйте глаза"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2021, 00:30
Посол России предупредил Польшу и ЕС, чем закончатся "газовые" обвинения
05 октября 2021, 04:45
Жители Германии оценили газ в "Северном потоке – 2": "Это успех"
02 октября 2021, 18:29
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в прямом эфире
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
03 октября 2021, 04:55
Сенатор США из-за ультиматума по "Северному потоку-2" парализовал работу Госдепа – NYT
04 октября 2021, 04:15
Альтернативные варианты закончились, Украине придется прибегнуть к акции «прикрути»
06 октября 2021, 07:35
ВСУ ждёт разгром на Донбассе, поэтому придётся уступать, — украинский генерал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.