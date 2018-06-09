Вернётся ли Як-3 в Саратов? • 102 • Аналитика







Новость была хорошая: самолет удалось вывезти из США. Его ждала реставрация и музейная жизнь — напоминание правнукам о (не побоюсь этого слова) подвиге Ф.П. Головатого.





Группа патриотов своей страны более 20 лет билась за возвращение нашей памяти. В нее входили летчик Борис Еремин, воевавший на этом самолете и сбивший в войну 14 самолетов врага, ветераны Саратовского авиазавода и еще много неравнодушных людей.



Одним из борцов за возвращение была правнучка Ферапонта Петровича — Лидия Сергеевна Тюрникова. 30 мая она записала обращение к президенту РФ В.В. Путину.



Приведу текст полностью:



«Уважаемый Владимир Владимирович! Я — внучка Героя Соцтруда Ферапонта Петровича Головатого, который в годы войны на собственные средства купил для фронта на Саратовском авиационном заводе 2 истребители Як-1 и Як-3. Оба этих самолета мой дед подарил Герою СССР Еремину Борису Николаевичу. Як-1 в декабре 1942 г., а Як-3 в мае 1944 г. Я помню, чего это нам стоило. Дед отдал все, мы голодали, но внесли свой вклад в Победу.



Нам очень больно, что в сентябре 1991 г. Як-3 был отправлен из Москвы в США на 4 года, где его и забыли более чем на 20 лет. Еремин Б.Н. до конца жизни пытался вернуть свой Як-3 из США. Однако это сделать ему не удалось.



Як-3 вернули в РФ в декабре 2014 г. ветераны Саратовского авиационного завода, депутат ГД РФ Алимова О.Н. и министр МИДа Лавров С.В. В Саратове для экспозиции Як-3 был построен на народные деньги музей. В апреле 2015 г. мы получили подтверждение от Вашей администрации (т.е. от Вас), МИДа, Минкульта, что Як-3 вернется в Саратов.



Мы очень надеялись дожить до того момента, когда встретим самолет нашего деда в Саратове. Однако пока этого не произошло. Предприимчивый делец Задорожный В., не имеющий никакого отношения ни к возврату Як-3, ни к нам, захватил наш Як-3 и удерживает его до сих пор.



В 2016 году ветераны авиазавода доказали, что Як-3 — это федеральная собственность. Росимущество включило его в реестр ФИ, наш музей по запросу Росимущества в марте 2017 г. направил документы для заключения договора на экспозицию Як-3.



Однако в марте 2017 г. Рогозин Д.О. остановил этот процесс. А в конце 2017 г. Росимущество сообщило ветеранам САЗа, что по их заключению самолет не является федеральным имуществом (без предоставления подтверждающих документов).



Т.е. до вмешательства Рогозина Як-3 был федеральным, а после перестал быть, при этом ни законодательство РФ, ни факты не поменялись. Получается, что мнение Рогозина выше мнения президента РФ, МИДа, Минкульта, законов РФ.



Просим Вас восстановить справедливость и вернуть в Саратов Як-3 № 1712 — нашу память о вкладе нашего деда в Великую Победу.



Я очень больна. Нас, помнящих войну, осталось трое. Хочется дожить до встречи с самолетом деда. Но увы… видимо, интересы дельцов выше интересов России и законов РФ. Просим Вас, пока мы живы, помогите вернуть наш Як-3 в Саратов. С уважением Тюрникова Лидия Сергеевна».



05.06.2018 г. Лидия Сергеевна умерла — годы взяли свое. Я, к сожалению, поздно узнал о смерти Лидии Сергеевны и не смог сходить на ее похороны, чтобы отдать долг уважения не смирившемуся человеку.



С момента возвращения прошло 3 года. И все 3 года идет дележ нашей истории. На сайте музея Задорожного информации о присутствии Яка как экспоната нет. Где самолет находится сейчас, какова будет его дальнейшая судьба, неизвестно. А ведь это не просто серийный Як за номером 1712…



Когда Ф.П. Головатый узнал о том, что у первого самолета выработан ресурс и нужна замена, он на колхозном собрании предложил односельчанам купить второй самолет. Но время было тяжелое, и сельчане собрали совсем небольшую сумму. И тогда он собрал все, что было в доме ценного, включая детские валенки своих внуков и свои георгиевские кресты (он был награжден 3 крестами в Первую мировую войну) — одним словом, вообще все, и продал. На вопрос жены "Как зимовать будем? Внуков босыми оставил!!" он ответил: "Быстрей победим — быстрее сыновья и зятья домой вернутся. Потерпим".



Мне кажется, что на месте государства было бы разумным возместить затраты, понесенные при транспортировке и реставрации, и все-таки возвратить самолет в Саратов. Вернется ли он?



Ссылки по теме: одна; вторая. Три года тому назад я написал статью о возвращении домой на Родину знаменитого самолета Як-3 Ф.П. Головатого.Новость была хорошая: самолет удалось вывезти из США. Его ждала реставрация и музейная жизнь — напоминание правнукам о (не побоюсь этого слова) подвиге Ф.П. Головатого.Группа патриотов своей страны более 20 лет билась за возвращение нашей памяти. В нее входили летчик Борис Еремин, воевавший на этом самолете и сбивший в войну 14 самолетов врага, ветераны Саратовского авиазавода и еще много неравнодушных людей.Одним из борцов за возвращение была правнучка Ферапонта Петровича — Лидия Сергеевна Тюрникова. 30 мая она записала обращение к президенту РФ В.В. Путину.Приведу текст полностью:05.06.2018 г. Лидия Сергеевна умерла — годы взяли свое. Я, к сожалению, поздно узнал о смерти Лидии Сергеевны и не смог сходить на ее похороны, чтобы отдать долг уважения не смирившемуся человеку.С момента возвращения прошло 3 года. И все 3 года идет дележ нашей истории. На сайте музея Задорожного информации о присутствии Яка как экспоната нет. Где самолет находится сейчас, какова будет его дальнейшая судьба, неизвестно. А ведь это не просто серийный Як за номером 1712…Когда Ф.П. Головатый узнал о том, что у первого самолета выработан ресурс и нужна замена, он на колхозном собрании предложил односельчанам купить второй самолет. Но время было тяжелое, и сельчане собрали совсем небольшую сумму. И тогда он собрал все, что было в доме ценного, включая детские валенки своих внуков и свои георгиевские кресты (он был награжден 3 крестами в Первую мировую войну) — одним словом, вообще все, и продал. На вопрос жены "Как зимовать будем? Внуков босыми оставил!!" он ответил: "Быстрей победим — быстрее сыновья и зятья домой вернутся. Потерпим".Мне кажется, что на месте государства было бы разумным возместить затраты, понесенные при транспортировке и реставрации, и все-таки возвратить самолет в Саратов. Вернется ли он?Ссылки по теме: одна; вторая. Автор: свой1970 Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 102 Источник Похожие новости Может ли обычная речная баржа заменить "Баргузин"? Президент даёт одному — министры отнимают у всех Эта провальная «мягкая сила»

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