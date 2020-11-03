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Вернётся ли Саакашвили в Грузию? Политолог оценил шансы экс-президента

03 ноября 2020, 00:35  •  40 • Политика
Политолог Александр Асафов оценил шансы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на родину. По его словам, в случае победы оппозиционной партии на парламентских выборах у политика была бы такая возможность, но не теперь.
В Грузии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала партия власти "Грузинская мечта". Она набрала 48,13% голосов. На втором месте оказалась оппозиционная партия "Сила в единстве" (в её состав входит партия Саакашвили "Единое национальное движение") - 26,84%.
Это соответствует прогнозу, который ранее дал политолог Александр Асафов. Он заявил, что "Грузинскую мечту" активно поддерживают США и Великобритания, поэтому исход выборов был предопределён. Преодоление планки в 40% позволит прозападной политической организации самостоятельно сформировать правительство и продолжить прежний курс страны.
А Саакашвили, который метил в премьерское кресло в случае победы оппозиции, вновь оказался не у дел. Правда, "Силе единства" политолог прочил 15%, а не 26,8%, но оппозиция всё равно проиграла. А вот насчёт судьбы экс-президента у Асафова сомнений не было.
Что касается самого Саакашвили, то в этом плане ничего не изменилось. В Грузии мечтают видеть его только в одном качестве - заключённого тюремной камеры, о чём неоднократно упоминали в нынешней власти, - пояснил политолог в разговоре с Nation News.
Напомним, что Саакашвили является фигурантом уголовного процесса в Грузии. После бегства из родной страны он сумел построить политическую карьеру на Украине. Сперва стал губернатором Одесской области (при президенте Петре Порошенко), затем - главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины (при президенте Владимире Зеленском). Впрочем, эксперты отмечают, что должность в комитете Национального совета реформ является номинальной. Реальной власти у грузинского политика на этом посту нет.

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