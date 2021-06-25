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Вернувшийся в Москву посол США цинично нарушил закон России
25 июня 2021, 15:00 • 275 • Политика
Вернувшийся в Москву посол США Джон Салливан цинично нарушил закон России, открыто показав своё отношение к налаживанию взаимодействия между Соединёнными Штатами и Россией.
Напомним, Салливан вернулся в Россию в четверг, 24 июня, чтобы продолжить работу в американской дипмиссии. Об этом дипломат сообщил сам после прибытия в столицу России. По его словам, он вернулся в Россию, чтобы "выступать за демократию, за права человека, за свободные и открытые средства массовой информации".
Уже сегодня в знак поддержки гомосексуалистов на территории посольства США в Москве был вывешен большой радужный флаг. Американское ведомство выложило фото, на котором рядом с флагом стоит улыбающийся Салливан. В подписи указано, что сегодня посольство США в России чествует "флаг гордости".
Стоит напомнить, что в России строго запрещена пропаганда гомосексуального образа жизни. Поправками в Конституцию России был закреплён основополагающий вектор нашего государства в поддержку традиционной семьи, семейных ценностей. На фоне шатких отношений между США и Россией скандальный выпад Салливана выглядит более чем говорящим о нежелании Вашингтона искать точки соприкосновения для нормализации этих самых отношений.
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