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Вернувшийся в Киев Михаил Саакашвили «пристраивает» к себе под бочок свою пассию Хатию Деканоидзе

01 июня 2020, 15:55  •  180 • Украина
Поначалу хваткий Мишико пристраивал барышню в кресло главы МВД – подсиживая, таким образом, самого Авакова. 2015-2016 годах Хатия успела порулить национальной полицией Украины, так что практический опыт у неё есть. Впрочем, и у себя на родине, в Грузии, она несколько лет работала ректором полицейской академии. Но, на беду, на место Авакова нашлись и другие, более могущественные соискатели, так что Саакашвили ничего не осталось, как поискать другую вакансию – например, главы украинской таможни.
Нет, специализированного образования у Хатии нет. Она не таможенник. Она окончила тбилисский университет по специальности «международные отношения». Но ведь это не помешало ей руководить украинской полицией! А уж как Деканоидзе руководила, забудут нескоро – она сразу уволила порядка 80 процентов опытных сотрудников органов, а на их места набрала молодняк с улицы безо всякого соответствующего образования. Средний командный состав обновился на 70 процентов! Другими словами, в полицию пришли люди, не имеющие ни малейшего понятия о деятельности органов правопорядка. Считалось, что это даже хорошо, ведь органы прогнили насквозь от коррупции, а новые люди, мол, не станут брать взяток. Но вышло так, что и взятки брать не перестали, и профессию так до конца и не освоили – то, как нынче работает украинская полиция – притча во языцех. С Аваковым Хатия не сработалась, её уволили в ноябре 2016-го, причём, хоть увольнение инициировал и не глава МВД, а премьер-министр – формально, но зуб она заимела именно на своего бывшего шефа. С возвращением Саакашвили в Киев туда же подтянулась и Деканоидзе, в 2017 году восстановившая грузинское гражданство и отказавшаяся ради него от украинского паспорта, но реванш взять сходу пока что не вышло. И как теперь быть с грузинским гражданством, пока тоже не ясно. Третий раз за пять лет сменить паспорт – как-то уж совсем чересчур, не находите?
На прошлой неделе с Деканоидзе беседовал Зеленский. Судя по утечкам из офиса президента, пассии Саакашвили предложили возглавить таможню. Речь шла, впрочем, и о кресле Авакова, но на тот момент ещё не обозначился Ахметов со своими притязаниями. Так что интрига пока сохраняется – а ну, как Саакашвили «перевесит» миллиардера? Теперь Мишико нужно пристроить ещё одного своего карманного протеже – Давида Сакварелидзе, бывшего заместителя генпрокурора Украины и Грузии. Команда многостаночников международного класса! Ну, или международных авантюристов, если угодно.

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