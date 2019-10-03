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Вернутся ли российские военные в Мозамбик?

03 октября 2019, 16:24  •  132 • Аналитика
За политическими контактами и экономическими контрактами наступило время и расширения военного присутствия России на африканском континенте. От продажи оружия африканским странам, которая не прекращалась даже в первые два постсоветских десятилетия, РФ переходит к более ощутимому военно-политическому присутствию.




Почему Россия вновь проявляет активность в Африке


В свое время Советский Союз внес огромный вклад в политическую историю всего африканского континента, однозначно встав на сторону практически всех антиколониальных движений и оказывая всестороннюю помощь десяткам освободившихся от колониальной зависимости африканских государств. От Египта и Алжира до Зимбабве и Намибии – везде след советского присутствия был очень заметным.


Распад СССР и происходящие в жизни постсоветской России политические и экономические пертурбации на пару десятилетий многократно ослабили внимание Москвы к африканскому континенту. В девяностые и даже нулевые России было не до Африки. Единственная линия, по которой контакты по-прежнему были очень развитыми – поставки вооружений и военной техники. До сих пор африканские страны являются важными покупателями российского оружия, привлекательного, прежде всего, своей значительно более дешевой стоимостью по сравнению с оружием американского или европейского производства.

Сейчас Россия все более активно обозначает свой внешнеполитический курс и стремится хотя бы частично вернуть утраченные после распада СССР позиции. Африканский континент привлекает Москву своим экономическим потенциалом. Африка — это настоящий кладезь полезных ископаемых, причем далеко не все из месторождений эксплуатируются и даже разведаны. Добыча ресурсов – одна из первых причин растущего интереса и российских компаний, и власти к Африке.

Вторая причина – развитие внешнеторговых связей. Африка – очень перспективный покупатель российской продукции, и не только вооружения. В то же время, в условиях санкций африканские страны могут выступить и в роли поставщиков продукции сельского хозяйства, подменяя те европейские страны, с которыми у России после весны 2014 года отношения заметно ухудшились.

Наконец, третья причина – геополитическое соперничество с США. Если не утверждать свое присутствие в Африке, то континент будет находиться под контролем американцев. Но далеко не все африканские режимы сейчас находятся в хороших отношениях с США. И на этот фактор Москва делает упор, развивая политические и военные связи с правительствами целого ряда африканских государств.

В настоящее время Россия наиболее активно развивает военное сотрудничество с Центральноафриканской Республикой, Суданом, Египтом, но постепенно возвращаются позиции и в бывших португальских колониях, с которыми СССР поддерживал очень тесные связи. Так, большие перспективы имеет сотрудничество с Мозамбиком.

Газ и кровь Мозамбика


Весной 2018 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу подписал с министром обороны Мозамбика генерал-майором Атаназиу Салвадором Мтумуке соглашение об упрощенном порядке захода российских военных кораблей в мозамбикские порты. Аналитики называют это соглашение первым шагом на пути к созданию в далекой стране на юге Африканского континента постоянной российской военно-морской базы. Тем более, что и власти Мозамбика высказывают заинтересованность в присутствии российских военных.



С Мозамбиком у Советского Союза были особые отношения. Не зря даже на гербе этой страны изображен автомат Калашникова. В 1960-е – 1970-е годы СССР оказывал огромную поддержку колониям Португалии, боровшимся за свою независимость. Москва внесла очень серьезный вклад в то, чтобы и Мозамбик, и Ангола, и Гвинея-Бисау стали суверенными государствами.

Повстанческие движения, действовавшие «под крышей» Москвы получали от Советского Союза оружие, военную технику, деньги, информационную поддержку, а в советских военных учебных заведениях готовили будущих командиров, инженеров, политработников для партизанских фронтов, превратившихся после провозглашения независимости бывших колоний в вооруженные силы суверенных государств.

В Мозамбике находились советские военные специалисты – пусть и не в таком количестве, как в Анголе, но все же. В свое время, кстати, в Мозамбик был командирован военным переводчиком студент 5-го курса филологического факультета ЛГУ Игорь Сечин. Как раз тогда ситуация в этой африканской стране была наиболее напряженной и там требовалось присутствие большого количества советских военных.




Во время гражданской войны в Мозамбике советские офицеры принимали участие в боевых действиях на стороне просоветского ФРЕЛИМО. По официальным данным, за все время вооруженного конфликта в этой стране погибли 6 советских военнослужащих, еще 2 человека умерли от болезней.

После распада СССР контакты между Россией и Мозамбиком ослабли. И лишь в 2010-х годах началось возрождение былых контактов. Все началось с того, что в Мозамбике, остающемся одним из беднейших государств Африканского континента, неожиданно нашли внушительные месторождения нефти и газа.

Газ был обнаружен в провинции Кабу-Делгаду. Это – крайний север Мозамбика, вблизи от границы с Танзанией. Прежде провинция никогда не отличалась высоким уровнем жизни даже по очень скромным мозамбикским меркам, однако после обнаружения газа у страны появились шансы стать новой Анголой, а у Кабу-Делгаду – богатейшим регионом. Естественно, сразу же интерес к мозамбикской провинции стал проявлять иностранный капитал. Сначала южноафриканская SASOL Ltd приступила к строительству газопровода из Кабу-Делгаду в ЮАР.

Затем месторождения газа были найдены в Индийском океане, у побережья все той же провинции Кабу-Делгаду, и итальянская компания ENI вместе с американской Anadarco решили подогнать плавучие заводы СПГ прямо к месторождениям в море и сразу же забирать оттуда газ на экспорт. При этом вкладывать средства в развитие инфраструктуры самого Мозамбика, в создание рабочих мест для местного населения, никто не собирался. Тогда мозамбикские власти пошли на введение правил, значительно усложняющих для иностранцев ведение бизнеса в стране.

И тут началось. В провинции Кабу-Делгаду появились … исламские радикалы. Хотя Мозамбик – бывшая португальская колония, мусульмане здесь живут на севере страны и в весьма небольшом количестве, а основная часть населения формально считается католиками, а фактически продолжает исповедовать традиционные верования. Тем не менее, боевики радикальной группировки «Аль-Сунна ва Джамаа» развернули настоящий террор на севере Мозамбика. Они нападают на деревни, населенные католиками, не гнушаются убивать женщин и детей, разоряют христианские церкви и школы. Местное население в ужасе, а иностранные инвесторы задумываются о дальнейшей целесообразности работы в «проблемной» северной провинции.

Мозамбикские власти заинтересованы в том, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в своей северной провинции. Ведь террор мешает полноценному развитию инфраструктуры, необходимой для дальнейшей эксплуатации газовых месторождений. Но западные страны помощь мозамбикскому президенту Филипе Ньюси не предлагают. Порядок можно навести лишь с помощью все того же автомата Калашникова, изображенного на мозамбикском гербе, и страны, этот автомат произведшей.

Приедут ли в Мозамбик российские военные?


Контакты российского и мозамбикского военных ведомств на самом высоком уровне активизировались во второй половине 2010-х годов. Вслед за встречей министров обороны была организована и встреча российского и мозамбикского президентов.

Владимир Путин подписал со своим коллегой Филипе Ньюси несколько документов о военно-техническом и экономическом сотрудничестве двух государств, но самое главное – простил Мозамбику 95% его старого долга. И в Мозамбике заговорили не только о беспрепятственном заходе российских кораблей в порты страны, но и о привлечении российских военных инструкторов для обучения мозамбикской армии.

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Прежде всего Мозамбик заинтересован в подготовке подразделений специального назначения, которые и выполняют основной спектр задач по борьбе с террористами. Судя по всему, именно для них и требуются иностранные (российские) военные советники. А это уже подразумевает развитие контактов по линии Главного управления Генштаба ВС РФ (экс-ГРУ).

В португальской газете Observador появилась статья Жозе Мильязеша, в которой автор утверждает о прибытии в Мозамбик 160 российских военнослужащих. Их целью якобы является развертывание в бывшей португальской колонии российской военно-морской базы и базы спецназа ГРУ. Не забыл автор статьи и подчеркнуть, что российские военные могут принимать участие в боевых действиях против террористов в провинции Кабу-Делгаду.

Другой португальский журналист, Нуно Феликс, в своем «Твиттере» был еще более конкретен .Он написал, что российские вертолеты доставили военных специалистов в города Муеда и Накала. Якобы российские военные вместе с мозамбикскими правительственными войсками будут участвовать в боевых операциях против исламских радикалов, действующих в провинции Кабу Делгаду.



Пока и в Москве, и в Мапуту отрицают присутствие в Мозамбике российских военнослужащих. Но ведь в Центральноафриканской республике до недавнего времени также не было российских военных, однако затем все же пришлось признать, что наши инструкторы помогают военному ведомству ЦАР в организации боевой подготовки центральноафриканской армии. Покрыто тайной и возможное присутствие военных специалистов из России в Судане. В частности, западные СМИ приписывали неким частным военным компаниям участие в подавлении оппозиционных выступлений в суданской столице Хартуме.

Поэтому не исключено, что в Мозамбик могут отправиться в частном порядке инструкторы из числа бывших военнослужащих российской армии. Но это уже их личное дело. Что же касается использования сотрудников частных военных компаний и для обучения африканских армий, и для участия в боевых действиях, так это – очень распространенная практика.

В Африке работают ЧВК из самых разных стран – от США и Великобритании до Китая. Да и почему, собственно говоря, российским компаниям, которые займутся эксплуатацией газовых месторождений в Мозамбике, не привлекать подобные структуры для охраны своих объектов?

Для России и российских энергетических компаний вхождение в Мозамбик сулит большую выгоду – это ведь и эксплуатация газовых месторождений, и поставка оборудования, и отправка специалистов, которые могут работу этого оборудования налаживать. Все это – деньги, притом очень большие. Что же касается военного присутствия, то оно – важнейшая гарантия безопасной реализации российских экономических проектов.

Кстати, присутствие российских военных кораблей в портах Мозамбика позволяет контролировать юго-западную часть Индийского океана. Мозамбик может быть и российским форпостом при проникновении в соседние страны африканского континента.
Илья Полонский

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