«Вернуться будет крайне непросто»: почему в Госдепе США признали провал политики максимального давления на Иран

Вашингтон, принимая антииранские меры, надеялся «усмирить Тегеран и подконтрольные ему силы», изолировать его от остального мира, однако получил «обратный результат». Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. По его словам, переговоры по ядерной сделке «так и не сдвинулись с мёртвой точки», в том числе из-за «отсутствия дипломатического взаимодействия». Теперь же Вашингтон намерен идти по пути, «на котором в приоритете реалистичные, принципиальные и честные дипломатические отношения» с союзниками по иранскому вопросу. По мнению экспертов, внешне смягчённая риторика Соединённых Штатов по Ирану с приходом новой администрации не означает, что на деле американские власти начнут предпринимать конкретные действия по нормализации отношений с исламской республикой.

В Государственном департаменте США признали провал политики максимального давления на Иран. Об этом заявил во время брифинга глава пресс-службы ведомства Нед Прайс.

«Максимальное давление должно было привести к улучшению условий (ядерной. — RT) сделки. С его помощью предполагалось усмирить Тегеран и подконтрольные ему силы, изолировать Иран от остального мира, а также надёжнее защитить интересы США. На деле же по каждому из этих направлений мы получили обратный результат», — сообщил представитель Госдепа.

По словам Прайса, за последние четыре года Соединённые Штаты «и близко не подобрались к улучшению условий сделки» по ядерной программе Тегерана.

«Переговоры так и не сдвинулись с мёртвой точки. Сегодня и в последние дни работы предыдущей администрации у Ирана больше возможностей для разработки ядерного оружия, чем было в самом начале президентства Трампа», — отметил Прайс.

Как уточнил глава пресс-службы Госдепа, США признают, что к нынешнему положению их «привело максимальное давление и отсутствие дипломатического взаимодействия».

«Поэтому теперь мы ступаем на другой путь, на котором в приоритете реалистичные, принципиальные и честные дипломатические отношения с нашими партнёрами и союзниками… Работая в согласии, сотрудничая и проводя обсуждения, мы входим в фазу дипломатии с позиции силы, и мы убеждены, что позиция силы такого рода позволит нам достичь своей стратегической цели», — сообщил представитель Госдепартамента.

При этом Прайс пояснил, что речь идёт не о срочности возобновления исполнения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Если Иран вернётся к исполнению в полном объёме своих обязанностей в рамках СВПД, США будут готовы ответить тем же. После этого мы будем стремиться к продлению и упрочению договорённости, постараемся сделать так, чтобы это был только начальный этап, а не конечный», — добавил он.

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс

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Кроме того, Прайс подчеркнул, что в отношениях между США и Ираном «не хватает доверия», что, по его мнению, вполне закономерно.

«Вместе с нашими ближайшими союзниками и партнёрами мы обсуждаем последующие соглашения, направленные на противостояние другим злонамеренным действиям Ирана», — заявил он.

Ситуация вокруг СВПД

Напомним, в 2015 году Иран и группа из шести стран (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) заключили соглашение, призванное урегулировать вопрос иранской ядерной программы, — Совместный всеобъемлющий план действий.

Согласно условиям договора, Тегеран должен был отказаться от разработки ядерного оружия в обмен на снятие с республики санкций, введённых ранее Советом Безопасности ООН, Соединёнными Штатами и Евросоюзом. Как отмечается в документе, иранская сторона может обогащать уран до уровня 3,67%. СВПД также предполагает допуск сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранские ядерные объекты. Кроме того, Тегеран обязался вывезти большую часть обогащённого урана за пределы страны.

Однако весной 2018 года США под руководством Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. Вашингтон мотивировал свой шаг тем, что Тегеран якобы нарушал условия СВПД. При этом остальные участники договора и МАГАТЭ неоднократно сообщали, что Ираном выполнялись все договорённости в рамках сделки.

После выхода американской стороны из соглашения Белый дом возобновил действие санкционных ограничений против Тегерана и ввёл новые рестрикции.

В ответ на это иранская сторона в 2019 году заявила о начале поэтапного сокращения своих обязательств по СВПД.

Новый президент Соединённых Штатов Джо Байден пообещал вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Об этом заявил его будущий советник по нацбезопасности Джейк Салливан ещё до инаугурации Байдена, на форуме WSJ CEO Council в декабре 2020 года. По словам Салливана, цель американской стороны — заставить Иран выполнять условия изначальных договорённостей. Таким образом, по его мнению, республику можно будет вернуть «в рамки».

Тогда же Салливан заверил, что Вашингтон готов соблюдать условия ядерной сделки, подчеркнув, что «это выполнимо и достижимо».

Однако в конце января американский госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции заявил, что для возвращения Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий Тегеран первым должен приступить к соблюдению условий соглашения. По словам Блинкена, Байден «очень чётко дал понять, что в случае возврата Ирана к соблюдению своих обязательств по СВПД в полном объёме Соединённые Штаты последуют его примеру».

Завод по производству низкообогащённого урана в Иране

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«Тогда у нас будет основа для совместного с нашими союзниками и партнёрами создания, как мы его называем, более долгосрочного и надёжного соглашения, а также урегулирования ряда других проблематичных вопросов в наших отношениях с Ираном», — отметил американский госсекретарь.

В ответ на слова госсекретаря глава иранского МИД Мохаммад Зариф напомнил, что именно Вашингтон нарушил СВПД и наложил санкции на исламскую республику. Об этом он написал в своём Twitter, задав риторический вопрос: «Кто в таком случае должен сделать первый шаг?»

Reality check for @SecBlinken:

The US

-violated JCPOA

-blocked food/medicine to Iranians

-punished adherence to UNSCR 2231

Throughout that sordid mess, Iran

-abided by JCPOA

-only took foreseen remedial measures

Now, who should take 1st step?

Never forget Trump's maximum failure. — Javad Zarif (@JZarif) January 28, 2021

Тем не менее позднее Джо Байден заявил в интервью телеканалу CBS, что Вашингтон не намерен отменять санкционные ограничения в отношении Ирана, чтобы вернуть его за стол переговоров по СВПД. Американский лидер также согласился с ведущей, что сначала Тегерану необходимо прекратить обогащение урана.

Вместе с тем на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля Байден выразил готовность вернуться к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий в формате «5 + 1».

«В рамках концепции стран-изгоев»

Как отметил политолог-американист Малек Дудаков в комментарии RT, американская сторона сейчас сталкивается с проблемами по восстановлению ядерной сделки с Ираном.

«После выхода Вашингтона из СВПД Тегеран начал наращивать мощности по обогащению урана. Тот прогресс, к которому группе стран удалось прийти в 2015 году, был полностью аннулирован. Сейчас, уже при Байдене, Госдеп фактически признаёт, что вернуться в соглашение Вашингтону будет крайне непросто», — заявил эксперт.

При этом внешне смягчённая риторика США по Ирану с приходом новой администрации не означает, что на деле американские власти начнут предпринимать конкретные действия по нормализации отношений, считает Дудаков.

«Об этом свидетельствуют и последние действия Вашингтона в Сирии, где американская сторона нанесла удар по объектам поддерживаемых Ираном военизированных группировок. Кроме того, Байден сам говорил, что не намерен отменять санкции против исламской республики», — напомнил аналитик.

Как пояснил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, уже сейчас понятно, что и при Байдене Иран не станет для США страной-партнёром. По его словам, республика десятилетиями находится под санкциями Соединённых Штатов, поэтому здесь вопрос касается только незначительного смягчения позиции и риторики американской стороны.

«Это не означает, что Иран при Байдене будет другом США, страна всё равно будет для них соперником, который угрожает нацбезопасности, в том числе американским союзникам в регионе — в первую очередь Саудовской Аравии и Израилю. В этом аспекте не может быть никаких поблажек в отношении Тегерана со стороны Вашингтона», — заявил эксперт.

Курс Байдена по иранскому вопросу Блохин назвал «незначительной корректировкой внешнеполитического подхода США».

«Всё равно новый президент действует в рамках концепции стран-изгоев, которая была разработана при Джордже Буше — младшем», — сказал аналитик.

Эксперты сходятся во мнении, что сейчас наблюдается тупик в переговорах между США и Ираном по ядерной сделке.

«Тегеран хочет каких-то реальных действий со стороны Соединённых Штатов, возможно, частичного ослабления санкций. В случае если Вашингтон сделает первый шаг навстречу, иранская сторона также будет готова пойти на ответные уступки и начать процедуру какой-либо разрядки», — считает Дудаков.

Штаб-квартира МАГАТЭ

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Аналогичной точки зрения придерживается и Константин Блохин. По словам эксперта, сейчас «действительно очередь США вступать в игру».

«Мяч на стороне Соединённых Штатов, поскольку именно американская сторона вышла из сделки. Если же они хотят теперь нормализовать в какой-то степени отношения с иранской стороной и вернуться в СВПД, то соответствующие меры должны последовать от Вашингтона, а не от Тегерана», — подытожил аналитик.

Однако в американской элите есть довольно много сдерживающих элементов для нормализации отношений с Тегераном, отметил Блохин.

«Это, в частности, Республиканская партия и влиятельное произраильское лобби, члены которых пытаются саботировать все переговорные процессы с иранской стороной. Байден вынужден с ними считаться», — полагает он.

При этом Блохин не исключил возможности возврата США в СВПД.

«Однако в таком случае Байдену придётся лавировать между сторонниками и противниками такой меры. Он будет пытаться демонстрировать этим группам свою жёсткость в отношении Ирана», — заключил эксперт.