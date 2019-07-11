Вернуть в срок: задолженность по зарплатам будут гасить без суда

Долг по зарплате можно будет вернуть без решения суда, просто обратившись в трудовую инспекцию. Надзорный орган теперь сможет самостоятельно привлекать приставов к взысканию у компаний задолженности по выплатам сотрудникам. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс были рассмотрены и одобрены на заседании правительства, которое прошло под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Также в документе прописан порядок упрощения взыскания средств с компаний. Через два месяца после вынесения трудовым инспектором решения имеющиеся у них на счетах деньги будут автоматически переводиться на счёта работников, перед которыми компания имеет долг.

В упрощенном порядке

Поправки в Трудовой кодекс и федеральный закон «Об исполнительном производстве» подготовили в министерстве труда и социальной защиты. Согласно новой норме, если работодатель после предписания трудовой инспекции не погасит вовремя долг, то инспектор может привлечь судебных приставов к взысканию у компании задолженности. Решения суда или комиссии по трудовым спорам для этого уже не потребуется.



– К сожалению, таких компаний достаточно, они подчас месяцами не платят своим сотрудникам. Добиваться полагающихся денег от коммерческих структур, от структур, которые контролируются частным капиталом, подчас тяжело, долго. Не у всех людей есть специальные юридические познания, – отметил председатель правительства. – Нам нужно эту процедуру ускорить, для того чтобы долги по зарплате можно было получать в упрощённом порядке, просто обратившись в трудовую инспекцию.



Как отмечается в материалах правительства, принятие законопроектов будет способствовать защите трудовых прав работников. Упрощённый порядок защиты трудовых прав позволит работнику взаимодействовать только с Рострудом.

На общий результат

Также на заседании был рассмотрен, представленный Минэкономразвития, проект перечня Федеральных целевых программ (ФЦП). Он направлен на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности, а также на сокращение роста объёма незавершённого строительства. В частности, в нем обозначено, что в следующем году будет действовать 20 программ (с общим финансированием более 370 млрд рублей) и еще 12 – в 2021 и 2022 годы.



– Он подготовлен с учётом основных наших задач – национальных целей развития, скоординирован с той работой, которую мы делаем в рамках национальных проектов, – сказал Дмитрий Медведев. – Ряд ФЦП входят в состав национальных проектов или государственных программ. Но есть и такие, которые не включены ни в один из проектов, тем не менее они важны, они влияют на реализацию тех планов, которые в настоящий момент осуществляются. Надо, чтобы эти механизмы были увязаны между собой, работали на общий результат.



По его словам, бюджетные средства будут инвестироваться в строительство, реконструкцию социальной инфраструктуры. Есть программа, которая связана с охраной озера Байкал. Часть направлена на обеспечение безопасности, в том числе ядерной, радиационной и дорожного движения.

Целый блок ФЦП посвящён регионам, которые либо имеют стратегическое значение, либо требуют повышенного внимания в силу недофинансирования прошедших лет или проблем, которые там образовались в экономике и социальной сфере. Это Калининградская область, Курилы, Республика Карелия, Крым и Севастополь.