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Вернуть тела и выплатить компенсацию: Украина потребовала от Ирана ещё раз извиниться за "Боинг"

15 января 2020, 09:24  •  47 • В мире
Верховная рада Украины потребовала у иранских властей официального извинения за катастрофу "Боинга 737" под Тегераном, в которой погибли около 170 человек. Украина хочет, чтобы Иран вернул тела погибших и выплатил компенсацию. Пока это лишь требование Рады Украины, никаких юридических последствий для Ирана оно не несёт. До этого иранские власти уже приносили устные извинения за сбитый по ошибке самолёт.
Украинские власти хотят, чтобы Иран принёс официальные извинения за случайно сбитый "Боинг 737" авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Депутаты Верховной рады также потребовали вернуть тела погибших людей и выплатить компенсации их родственникам. Документ приняли во вторник, 14 января. Он собрал голоса 368 депутатов при необходимых 226.
"Украина настаивает на полном расследовании всех обстоятельств этой катастрофы, на официальных извинениях со стороны Ирана, возвращении тел погибших и осуществлении им всех компенсационных выплат", - цитирует текст заявления ТАСС.
Пока это лишь требование Украины, юридических последствий для Ирана оно не несёт.
"Боинг 737" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение почти сразу после взлёта в аэропорту Тегерана 8 января. По предварительной версии, причиной стала "техническая неисправность". Пока основная версия связана с возгоранием двигателя. В МИД Украины заявили, что в результате крушения самолёта погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 граждан Украины, 10 граждан Швеции, а также четверо граждан Афганистана и по три гражданина из Германии и Великобритании.
Позже Генштаб Ирана подтвердил, что украинский пассажирский самолёт над Тегераном был сбит, но непреднамеренно. Речь идёт о человеческой ошибке в "условиях повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook сообщил о том, что семьям погибших в катастрофе украинского лайнера в Иране правительство выплатит компенсации в размере 200 тысяч гривен. Это $8,3 тысячи за каждого. То есть в общей сложности чуть более 91 тысячи долларов в целом, если учесть, что в авиакатастрофе погибли 11 граждан Украины.

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