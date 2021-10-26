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Вернуть скифское золото. Украину обманывают через суд, и вовсе не русские
26 октября 2021, 19:20 • 65 • Политика
Скифское золото присудили Украине, однако вряд ли ценности вернутся на территорию этой страны. По всей видимости, это промежуточный шаг в глобальной истории обмана, где и Россия также может стать жертвой.
Апелляционный суд Амстердама посчитал коллекцию четырёх крымских музеев украинской собственностью и постановил передать около двух тысяч артефактов Украине. Согласно позиции суда, "хотя объекты происходят из Крыма <…>, они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году".
Произошедшее уже прокомментировали в Крыму. В том числе, высказался глава региона Сергей Аксёнов. Он полагает, что решение суда "возмутительное, несправедливое и неправовое", хотя и ожидаемое, "учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму".
- написал Сергей Аксёнов на личной странице в соцсети "ВКонтакте".
Помимо всего прочего, Сергей Аксёнов подчеркнул, что скифское золото было найдено в крымской земле, "где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма". Другими словами, к Украине эти ценности не имеют отношения. Аксёнов уверен, что золото должно быть возвращено полуострову по праву и по справедливости.
Вернули золото - теперь Крым
С воодушевлением новость о скифском золоте воспринял президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, его настроение вполне ожидаемо. На личной странице в Twitter Зеленский написал:
А после Зеленский добавил, что сначала Украина вернёт себе скифское золото, "а потом и Крым". Правда, в России Владимира Зеленского сразу расстроили. Решение Апелляционного суда будет оспорено нашими представителями, о чём сообщил заместитель главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
- сказал Молохов в беседе с "Интерфаксом".
Народ Крыма пытаются лишить доступа к собственному культурному наследию, напомнил Молохов. А это прямое нарушение международного права. Более того, возвращение скифского золота на Украину противоречит ещё и принципам межмузейного обмена, добавил спикер.
Юридическая сторона вопроса
Адвокат Анастасия Савицкая, ранее представлявшая интересы крымских музеев в деле, отметила, что при вынесении решения суд первой инстанции руководствовался исключительно международным законодательством. И Украине экспонаты присудил лишь потому, что эта страна давала разрешение на вывоз:
Савицкая сказала, что сейчас делом о скифском золоте она не занимается. И для объективной оценки ей следует изучить оригинал решения суда. Пока же она может высказаться в целом о разрешении подобных споров:
Кроме того, есть ещё один аспект международных норм.
Адвокат, доктор юридических наук, член Союза юристов Александр Толмачёв и вовсе заявил, что скифское золото может остаться в Европе. И это будет худший исход:
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