Вернуть скифское золото. Украину обманывают через суд, и вовсе не русские

Скифское золото присудили Украине, однако вряд ли ценности вернутся на территорию этой страны. По всей видимости, это промежуточный шаг в глобальной истории обмана, где и Россия также может стать жертвой.

Апелляционный суд Амстердама посчитал коллекцию четырёх крымских музеев украинской собственностью и постановил передать около двух тысяч артефактов Украине. Согласно позиции суда, "хотя объекты происходят из Крыма <…>, они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году".

Произошедшее уже прокомментировали в Крыму. В том числе, высказался глава региона Сергей Аксёнов. Он полагает, что решение суда "возмутительное, несправедливое и неправовое", хотя и ожидаемое, "учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму".

По сути, это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват,

- написал Сергей Аксёнов на личной странице в соцсети "ВКонтакте".

Помимо всего прочего, Сергей Аксёнов подчеркнул, что скифское золото было найдено в крымской земле, "где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма". Другими словами, к Украине эти ценности не имеют отношения. Аксёнов уверен, что золото должно быть возвращено полуострову по праву и по справедливости.

Вернули золото - теперь Крым

С воодушевлением новость о скифском золоте воспринял президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, его настроение вполне ожидаемо. На личной странице в Twitter Зеленский написал:

Долгожданная победа в суде Амстердама. Скифское золото вернётся на Украину. Благодарен суду за справедливое решение.

А после Зеленский добавил, что сначала Украина вернёт себе скифское золото, "а потом и Крым". Правда, в России Владимира Зеленского сразу расстроили. Решение Апелляционного суда будет оспорено нашими представителями, о чём сообщил заместитель главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Решение Апелляционного суда Амстердама по вопросу принадлежности "скифского золота" не является до конца правовым, носит в большей степени политизированный характер,

- сказал Молохов в беседе с "Интерфаксом".

Народ Крыма пытаются лишить доступа к собственному культурному наследию, напомнил Молохов. А это прямое нарушение международного права. Более того, возвращение скифского золота на Украину противоречит ещё и принципам межмузейного обмена, добавил спикер.

Юридическая сторона вопроса

Адвокат Анастасия Савицкая, ранее представлявшая интересы крымских музеев в деле, отметила, что при вынесении решения суд первой инстанции руководствовался исключительно международным законодательством. И Украине экспонаты присудил лишь потому, что эта страна давала разрешение на вывоз:

То есть повод был формальный. И тогда суд имел в виду, что экспонаты вернутся на Украину, а потом страна может сама распорядиться, в какой именно музей их отправлять.

Савицкая сказала, что сейчас делом о скифском золоте она не занимается. И для объективной оценки ей следует изучить оригинал решения суда. Пока же она может высказаться в целом о разрешении подобных споров:

Что касается того, насколько это законно или незаконно. Первый момент связан с контрактами. Согласно контрактам экспонаты должны были вернуться в крымский музей. Второй момент связан с применением украинского права. Согласно украинскому законодательству отобрать музейные предметы у музеев без их согласия невозможно. Однако это украинское законодательство, оно было изменено сразу же после присоединения Крыма к России.

Кроме того, есть ещё один аспект международных норм.

С точки зрения международного права надо учитывать, что все конвенции подписываются так или иначе в интересах государства. И нет ни одной нормы международного права, которая в такой ситуации прямо и чётко защищала бы интересы учреждения культуры, интересы музеев в споре между государствами, в конфликте за территорию. Пожалуй, кроме пакта Рериха. Конечно, с точки зрения такого документа, как, например, Кодекс музейной этики ИКОМ, разделение музейных коллекций недопустимо. Отбирание части коллекций без разрешения руководства музея прямо запрещено Кодексом музейной этики.

Адвокат, доктор юридических наук, член Союза юристов Александр Толмачёв и вовсе заявил, что скифское золото может остаться в Европе. И это будет худший исход: