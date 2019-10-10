Вернуть русской армии чувство собственного достоинства: методы Шойгу и Шаманова

Метод Шойгу

Напомним, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу раскритиковал командиров за неуважение к личному времени своих подчинённых. Главу военного ведомства вывело из себя, что военачальники устраивают совещания до полуночи и заставляют их работать в выходные и праздники.

Шойгу пообещал следить за систематическим нарушением регламента.

"Когда возникают срочные задачи - это один разговор, но самодурства и чванства не потерплю", - подчеркнул он.

В соцсетях пользователи поддержали министра, устроившего справедливый разнос подчинённым. А некоторые даже заговорили о высокой миссии, которую выполняет Шойгу.

"Знаете, что делает Шойгу? Вам не понять, потому что у вас просто нет такого в анамнезе, - он возвращает Русской армии чувство собственного достоинства. Это дорогого стоит", - считает автор телеграм-канала @fuckyouthatswhy.

Метод Шаманова

Сегодня стало известно, что у российских военнослужащих есть ещё один высокопоставленный защитник, который не стесняется и прямо указывает на проблемы, которые до сих пор существуют из-за их тотального игнорирования правительством. Так, возглавляемый Владимиром Шамановым комитет Госдумы по обороне весьма жёстко отреагировал на правительственный проект закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Вступившись за российских военных, Шаманов отметил, что игнорируются и вопрос зарплат, и вопрос доиндексации пенсий, и вопрос, связанный с жильём для военнослужащих и предоставлением им субсидий.

В частности, в заключении, которое даёт возглавляемый генералом комитет Госдумы, есть неоднократное упоминание об игноре кабмина предложений и рекомендаций, касающихся российской армии и военнослужащих.

"Предложения комитета по обороне были проигнорированы", "Рекомендации комитета по обороне игнорируются, вопрос повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти на уровне правительства даже не обсуждался", "Правительство постоянно уклоняется от выполнения законодательно закреплённых пенсионных гарантий граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службе <…> рекомендации комитета по обороне по данному вопросу игнорируются", - вот только некоторые претензии Шаманова к правительству.

Серьезная проблема есть даже с ГСМ.

"Правительству не удалось обеспечить стабилизацию цен на горюче-смазочные материалы в 2019 году (рост цен продолжается), - подчеркивается в документе, - что усугубляет положение дел".

Шаманов предупреждает, что такая ситуация "не может не сказаться на качестве боевой подготовки".

Резюмируя, комитет предлагает учесть представленные им замечания при доработке проекта бюджета страны ко второму чтению.

Мнение экспертов

Царьград ранее обратился с вопросом к экспертам: можно ли "армейские" методы применить к правительству? Способен ли премьер-министр России Дмитрий Медведев, например, устроить своим подчинённым тот же "разнос", что и Шойгу командирам?

Политолог Александр Асафов заметил, что "по правительству вопросов очень много" и "нельзя от Медведева ожидать того, что он будет себя вести, как Шойгу".

"Во-первых, люди все разные. Стиль управления у всех разный, с разной эффективностью, с разным уровнем строгости, - пояснил свою мысль собеседник Царьграда. - И, конечно, хотелось бы, чтобы это было так. Но тогда у нас правительство должно стать одним из военизированных подразделений и чётко выполнять приказы".

Но при этом от правительства эксперт ожидает большей ответственности, в том числе за ранее согласованные и выданные поручения".

"Что касается правительства, что касается Медведева, и в особенности экономического блока правительства, мы видим, что это не армия, - сказал политолог и даже затруднился подобрать какое-либо сравнение. - Ожидать от премьера такой военной дисциплины, её внедрения и, соответственно, жёстких призывов к ответственности за проваленные поручения, включая поручения по нацпроектам, не приходится".

Вместе с тем эксперт отметил, что ему бы хотелось, чтобы глава кабмина "взял лучшее из военного менеджмента и применял это к своим сотрудникам, которые, как мы знаем, зачастую не могут объяснить собственные инициативы, отделываются какой-то невнятной риторикой, путаются там в собственных, даже в предлагаемых ими инициативах и решениях".

Директор Института проблем глобализации, экономист и политолог Михаил Делягин по-своему объяснил ситуацию.

"Все зависит от того, как руководитель оценивает работу своих подчинённых, - подчеркнул свою мысль собеседник Царьграда. - Если Шойгу считает, что люди, так сказать, справляются с работой плохо, то он их отчитывает. А если Медведев считает, что его подчинённые справляются с работой хорошо, что разрушение здравоохранения, увольнение врачей, чудовищно низкие зарплаты, отсутствие развития, безысходность у людей являются позитивными результатами его деятельности, то он тогда своих подчинённых не будет за это отчитывать. Он будет их за это хвалить. Что, как я понимаю, и происходит".

По мнению эксперта, речь идёт о разном целеполагании.

Делягин, ориентируясь на заявления премьер-министра России, приходит к выводу, что тот "полностью доволен тем, что он делает с Россией".

"Зачем ему что-то менять? - не без иронии отметил эксперт. - Если человек находится на своем посту семь лет и у него все очень хорошо, и он семь лет проводит одну и ту же политику, и эта политика обеспечивает ему сохранение его работы, тогда зачем что-то менять?"

По мнению Делягина, "экспериментально доказано, что политика разрушения России обеспечивает Медведеву сохранение его работы".

"Если бы было по-другому - его бы уволили", - жёстко резюмирует политолог.