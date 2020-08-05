Вернуть пенсионный возраст "по команде": Идею Миронова просчитала Иваткина

Напомним, ранее лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил вернуть прежний - "дореформенный" - пенсионный возраст в России. То есть выход на заслуженный отдых предлагается ввести с 55 лет для женщин и с 60 - для мужчин.

"Давайте поступим по совести, а потом раз и навсегда закроем вопрос о пенсионном возрасте, - высказался парламентарий. - Люди за это скажут огромное спасибо и вернут доверие к власти".

Обозреватель Царьграда Мария Иваткина в своей авторской программе "Не могу молчать" согласилась с тем, что "повышение пенсионного возраста - величайшая глупость". Но обратила внимание Миронова на то, что "уговорить его коллег по парламенту из "Единой России", которые кнопки "за" полировали, сложно/практически невозможно".

"Они могут дать обратный ход решению, только если будет команда сверху, - высказала свои мысли Иваткина. - Так что слова Миронова больше походят на пиар-кампанию перед грядущими выборами в Госдуму, которые намечены на сентябрь 21-го".

С версией пиар-хода солидарен и кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Константин Добромыслов. В интервью Царьграду он отметил, что идея возвращения прежнего пенсионного возраста выглядит популистской. Он также полагает, что "это вряд ли возможно, и правительство на это не пойдёт", напомнив о том, с каким "большим трудом" прошло повышение.

"Политически для правительства это будет не вполне верный шаг - вот такое метание, - полагает Добромыслов. - Хотя популистски - да, декларировать можно всё что угодно".