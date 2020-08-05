Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина сдала себя по делу МН17? "Явка с повинной в чистом виде"
Могилёв уверяет: За неделю склоню Донбасс к возвращению под тризуб
Хабаровск захотел тишины: Шествие в поддержку Фургала закончилось провалом
"Торг не с Зеленским": Лукашенко передаст задержанных россиян США
Главная / Политика

Вернуть пенсионный возраст "по команде": Идею Миронова просчитала Иваткина

05 августа 2020, 15:25  •  62 • Политика
Обозреватель Царьграда Мария Иваткина в своей авторской программе "Не могу молчать" просчитала идею депутата Сергея Миронова о возвращении "дореформенного" пенсионного возраста в России. Журналистка полагает, что сделать это можно будет лишь "по команде сверху".
Напомним, ранее лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил вернуть прежний - "дореформенный" - пенсионный возраст в России. То есть выход на заслуженный отдых предлагается ввести с 55 лет для женщин и с 60 - для мужчин.
"Давайте поступим по совести, а потом раз и навсегда закроем вопрос о пенсионном возрасте, - высказался парламентарий. - Люди за это скажут огромное спасибо и вернут доверие к власти".
Обозреватель Царьграда Мария Иваткина в своей авторской программе "Не могу молчать" согласилась с тем, что "повышение пенсионного возраста - величайшая глупость". Но обратила внимание Миронова на то, что "уговорить его коллег по парламенту из "Единой России", которые кнопки "за" полировали, сложно/практически невозможно".
"Они могут дать обратный ход решению, только если будет команда сверху, - высказала свои мысли Иваткина. - Так что слова Миронова больше походят на пиар-кампанию перед грядущими выборами в Госдуму, которые намечены на сентябрь 21-го".
С версией пиар-хода солидарен и кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Константин Добромыслов. В интервью Царьграду он отметил, что идея возвращения прежнего пенсионного возраста выглядит популистской. Он также полагает, что "это вряд ли возможно, и правительство на это не пойдёт", напомнив о том, с каким "большим трудом" прошло повышение.
"Политически для правительства это будет не вполне верный шаг - вот такое метание, - полагает Добромыслов. - Хотя популистски - да, декларировать можно всё что угодно".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
05 августа 2020, 03:30
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
05 августа 2020, 03:30
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться
05 августа 2020, 05:20
"Разоблачение века" вышло в британском Mirror: Не обошлось без туалета
05 августа 2020, 01:40
Почему же Израиль молчал? Три версии взрыва в Бейруте
05 августа 2020, 10:50
Гозман призвал убивать русских? "Был раньше такой красивый обычай..."
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 августа 2020, 03:30
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
05 августа 2020, 03:30
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветова...
05 августа 2020, 01:40
"На корабле могло быть что угодно": Технический анализ взрыва в Бейруте
05 августа 2020, 05:20
"Разоблачение века" вышло в британском Mirror: Не обошлось без туалета
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июля 2020, 21:05
"Почему Вагнер? Так с трудовыми книжками были": Как брали русских в Минске. Мнение Тимошенко
05 августа 2020, 03:30
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
03 августа 2020, 00:10
Хабаровск захотел тишины: Шествие в поддержку Фургала закончилось провалом
02 августа 2020, 07:40
"Действуем по обстановке, бабки после митинга": Слита тайная запись с хабаровским провокатором
02 августа 2020, 05:50
Корчинский призывает поквитаться за «небесную сотню» «адской тысячей»
30 июля 2020, 11:05
"Это преступление?": Раскрыта цель "российских наёмников" в Минске
01 августа 2020, 00:55
Дмитрий Мезенцев: Наши консулы уже встречаются с задержанными в Минске россиянами. За ребят заступилась родная страна
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.