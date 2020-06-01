Вернуть Крым и потребовать с России выплат для Украины: "Нет ничего невозможного" - Кравчук

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире программы "Бацман" главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман размышлял на тему возвращения украинской стороне Крыма, Донбасса и даже оплаты репараций Киеву... Собственно, схему подобного привела Алеся Бацман. Она напомнила, что сейчас страны ЕС, например, Франция, призывают снимать санкции с России. А значит, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обратиться к западным лидерам и сказать:

"Пожалуйста, идите к Путину. Пусть Путин возвращает нам Крым и выходит с Донбасса. Вы вместе с Путиным договоритесь, каким образом вы разделите это финансовое бремя и выплатите Украине репарации. И, пожалуйста, снимайте все санкции. И будут все довольны". "Скажите, возможна ли такая история? И насколько она жизнеспособна?" - так был сформулирован вопрос Бацман.

Интересно, что Кравчук, лучше прочих понимающий, что подобный сценарий просто невозможен, начал отвечать издалека:

"Нет ничего невозможного", - сказал политик.

А после бывший украинский президент начал плести кружево из многочисленных "если". Например, заявил, что для реализации плана нужна "подготовка боем". А без этого никакие действия успеха не принесут. Дальше Кравчук предпочёл заговорить о Минских соглашениях, из которых вроде как можно выйти, но, опять же, делать это надо с ходу, поставив перед фактом канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, а также представителей Великобритании и США. Поставив перед фактом, Киев должен начать некую публичную пиар-кампанию действа, а затем Германия, Франция, США и Великобритания должны поддержать Украину.

Забавно, что на поставленный вопрос Кравчук так и не ответил. А манипуляции Минскими соглашениями - это всегда удобно, поскольку даже США прекрасно понимают, что разрушить договорённости будет невозможно или как минимум сложно.