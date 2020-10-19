Вернуть Крым через Белоруссию: Экс-посол Украины поставил единственное условие

В Киеве, несмотря на неоднократные предупреждения России о том, что Крым никто не вернёт обратно Украине и вопрос закрыт раз и навсегда, всё еще не оставляют надежд на это. Вариантов "возврата" полуострова предлагалось множество, вплоть до силового.

Экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный в эфире программы "THE WEEK" на телеканале "Прямой" высказался о том, что Крым якобы можно вернуть через Белоруссию.

"Я настаиваю на том, что победить в конфликте в Донбассе и вернуть Крым можно в Белоруссии", - заявил дипломат.

Но при этом поставил одно условие. По его мнению, подобный исход с возвращением полуострова возможен только в том случае, если будет не просто проведена соответствующая государственная политика, но будут амбиции влияния не только внутри страны, но и извне. В частности, амбициозно противостоять России.

"Для этого либо ты воюешь и побеждаешь, либо идёшь на попятную", - пояснил свою мысль экс-посол.