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Вернуть Крым через Белоруссию: Экс-посол Украины поставил единственное условие
19 октября 2020, 14:05 • 25 • Политика
Экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный в интервью украинскому телеканалу заявил о том, что якобы вернуть Крым можно и через Белоруссию. Но считает, что тут нужно соблюсти одно условие: иметь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне, противостоять России.
В Киеве, несмотря на неоднократные предупреждения России о том, что Крым никто не вернёт обратно Украине и вопрос закрыт раз и навсегда, всё еще не оставляют надежд на это. Вариантов "возврата" полуострова предлагалось множество, вплоть до силового.
Экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный в эфире программы "THE WEEK" на телеканале "Прямой" высказался о том, что Крым якобы можно вернуть через Белоруссию.
"Я настаиваю на том, что победить в конфликте в Донбассе и вернуть Крым можно в Белоруссии", - заявил дипломат.
Но при этом поставил одно условие. По его мнению, подобный исход с возвращением полуострова возможен только в том случае, если будет не просто проведена соответствующая государственная политика, но будут амбиции влияния не только внутри страны, но и извне. В частности, амбициозно противостоять России.
"Для этого либо ты воюешь и побеждаешь, либо идёшь на попятную", - пояснил свою мысль экс-посол.
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