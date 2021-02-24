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Вернуть контроль на границе с Россией: Украина внесла новый пункт в стратегию до 2025 года
24 февраля 2021, 19:45 • 74 • В мире
Украина планирует вернуть контроль над границей с Россией в Донбассе. Новый пункт в стратегию управления госграницей был внесён в среду на заседании кабмина Незалежной.
Украина намерена в ближайшие четыре года восстановить контроль на участке границы между Россией и Донбассом. Соответствующий пункт был внесён в стратегию управления госграницей до 2025 года.
На заседании кабинета министров в среду, 24 февраля, чиновники утвердили обновлённую стратегию. В тексте документа говорится, что речь идёт о восстановлении контроля над участком границы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Планируется, что после установления контроля на границе Киев установит там свою охрану.
"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей после возобновления контроля над ними, а именно планирование мер по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в стратегии.
Отмечается, что документ был принят в рамках исполнения обязательств Киева по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Целью документа является "обеспечение развития внешнеэкономических связей и международной торговли, содействие перемещению лиц и товаров через государственную границу и надлежащую её защищённость".
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