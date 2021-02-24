Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зе...
Ахметов объявил войну Путину
Главная / В мире

Вернуть контроль на границе с Россией: Украина внесла новый пункт в стратегию до 2025 года

24 февраля 2021, 19:45  •  74 • В мире
Украина планирует вернуть контроль над границей с Россией в Донбассе. Новый пункт в стратегию управления госграницей был внесён в среду на заседании кабмина Незалежной.
Украина намерена в ближайшие четыре года восстановить контроль на участке границы между Россией и Донбассом. Соответствующий пункт был внесён в стратегию управления госграницей до 2025 года.
На заседании кабинета министров в среду, 24 февраля, чиновники утвердили обновлённую стратегию. В тексте документа говорится, что речь идёт о восстановлении контроля над участком границы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Планируется, что после установления контроля на границе Киев установит там свою охрану.
"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей после возобновления контроля над ними, а именно планирование мер по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в стратегии.
Отмечается, что документ был принят в рамках исполнения обязательств Киева по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Целью документа является "обеспечение развития внешнеэкономических связей и международной торговли, содействие перемещению лиц и товаров через государственную границу и надлежащую её защищённость".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
24 февраля 2021, 05:05
Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнение о блогере
24 февраля 2021, 06:55
Японцы не смогли скрыть восхищения: русские пилоты быстрее С-400
23 февраля 2021, 19:00
"Страшно представить, что будет с США": Сатановский о климатическом оружии и запугивании
23 февраля 2021, 11:40
"Спутник V" расширяет географию. Препарат допустили к массовой вакцинации ещё в одной стране
24 февраля 2021, 00:30
"Худший сценарий позади", но: В ВОЗ указали на очередной нюанс завершения пандемии
24 февраля 2021, 01:20
«Будем разбираться и дадим экспертное заключение»: в МИД изучат ситуацию с блокировкой «российских» аккаунтов в Twitter
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 февраля 2021, 01:25
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную в...
24 февраля 2021, 14:15
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" немецкой...
24 февраля 2021, 05:05
Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнени...
24 февраля 2021, 14:15
Кремлёвский пул поделился инсайдом о ключевой отставке: "Сергей Кужугетович, вы ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2021, 02:50
"Ни перспектив, ни будущего": Сатановский обозначил последнюю надежду Украины
22 февраля 2021, 22:50
Ахметов объявил войну Путину
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
20 февраля 2021, 03:55
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
19 февраля 2021, 09:35
"Заплатил большие деньги": Порошенко купил закрытый Зеленским телеканал
20 февраля 2021, 13:05
Карасев: На Украине все готово для начала полномасштабной войны против Донбасса
23 февраля 2021, 09:50
Ужас без конца: что за удар по Донбассу готовит Украина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.