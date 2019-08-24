«Вернуть компании домой»: Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин на товары из КНР

Соединённые Штаты увеличат размер пошлины на разные группы китайских товаров до 15% и 30%. Об этом в Twitter сообщил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что пойти на такой шаг его вынудило решение Пекина ввести дополнительные тарифы на продукцию из США. Как отметил американский президент, обновлённые сборы на товары из КНР объёмом $300 млрд начнут действовать с 1 сентября, а на товары объёмом $250 млрд с 1 октября. Помимо этого, он ранее приказал американским компаниям перенести своё производство с территории Китая на родину. Однако в Торговой палате США призвали Трампа вернуться к «конструктивному взаимодействию» с Пекином.

Соединённые Штаты Америки в сентябре и октябре повысят пошлины на товары из Китая выше ранее запланированного уровня. Об этом объявил президент страны Дональд Трамп. Таким образом глава Белого дома ответил на встречное увеличение Пекином тарифов на американскую продукцию.

«К сожалению, предыдущие администрации позволили Китаю так далеко уйти от справедливой и сбалансированной торговли, что это стало большим бременем для американского налогоплательщика. Как президент, я больше не могу этого допускать! В целях достижения справедливой торговли мы должны сбалансировать эти очень несправедливые торговые отношения», — написал Трамп в Twitter.

Он подчеркнул, что Китаю не следовало вводить пошлины на импорт американских товаров на сумму $75 млрд, по его мнению, это решение было «политически мотивировано». В связи с этим президент США сообщил, что с сентября тариф на товары из Китая объёмом $300 млрд составит не 10%, как было запланировано, а 15%. В частности, увеличатся пошлины на мясную и молочную продукцию, а также овощи, фрукты, орехи, шоколад, кофе, алкоголь, одежду и другие товары.

...Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 августа 2019 г.

При этом с октября на другую группу китайских товаров объёмом $250 млрд пошлины будут установлены на уровне 30%, а не 25%.

«В течение многих лет Китай (и многие другие страны) использовал Соединённые Штаты в своих интересах в торговле, воровал интеллектуальную собственность и многое другое. Наша страна ежегодно лишается сотен миллиардов долларов в пользу Китая, и конца этому не видно», — подчеркнул американский лидер.

При этом перед вылетом во французский Биарриц на саммит G7 Трамп сообщил, что остаётся «открыт к переговорам» с Пекином относительно торговых отношений.

Напомним, что 23 августа Китай заявил, что вводит дополнительные тарифы на ввоз товаров из США объемом $75 млрд в год. На 5% и 10% вырастут пошлины на 5078 товарных позиций, в частности, на сою и сырую нефть.

Заметим, что в Торговой палате США не разделили позицию американского лидера. В крупнейшей лоббистской организации американского бизнеса призвали главу Белого дома «к продолжению конструктивного взаимодействия» с Пекином.

«Мы не хотим дальнейшего ухудшения отношений Соединённых Штатов и Китая», — указал исполнительный вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант.

«Трамп закручивает гайки, но Китаю есть чем ответить»

Желание американского президента добиться уступок со стороны Китая загоняет его в тупик, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Довольно сложно сказать, какие будут дальше действия, потому что Трамп вот этой своей политикой с позиции силы сам себя загоняет в определённый тупик и ограничивает свободу своих собственных действий. То есть, ему надо либо отказываться от этого давления, что для него, наверное, будет означать потерю лица, либо ещё больше ужесточать. Ни то, ни другое хорошим выходом для него не является», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По мнению профессора НИУ ВШЭ Александра Домрина, эта очередная протекционистская мера со стороны Дональда Трампа, радеющего за американское производство, не вызывает удивления.

«На самом деле, конечно, торговая и тарифная война между США и Китаем продолжается. Будут очередные меры со стороны КНР. Потому что Китаю тоже есть чем ответить. В общем-то со стороны Трампа это логичная мера, но поскольку все мы живём в стеклянных домах, ответка прилетит», — заметил Домрин в комментарии RT.

«Вернуть компании домой»

Помимо заявления об очередном повышении тарифов, Дональд Трамп призвал американские компании свернуть своё производство на территории КНР и по возможности вернуть мощности в Соединённые Штаты.

«Нам не нужен Китай, и, честно говоря, нам будет намного лучше без него. Я приказываю нашим великим американским компаниям немедленно начать искать альтернативу Китаю, в том числе вернуть компании домой и производить продукцию в США», — написал он в Twitter.

Вдобавок, глава Белого дома приказал американским логистическим компаниям (FedEx, Amazon, UPS и Почтовая служба США) досматривать все грузы на предмет наличия фентанила, в том числе из Китая. По его словам, этот опиоидный анальгетик ежегодно убивает 100 тыс. американцев.

«Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что они (поставки фентанила. — RT) прекратятся, но этого не произошло. Наша экономика, благодаря достижениям последних двух с половиной лет, намного больше китайской. Мы сохраним такую ситуацию!» — заверил Трамп.

Как напомнил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, действующий американский лидер намерен отказаться от подхода, который его страна выстраивала на протяжении десятка лет.

«Это был сознательный выбор именно Соединённых Штатов, а не Китая. Именно Америка инвестировала в КНР эти средства, именно американский бизнес переносил туда своё производство. Именно на пару с Пекином Вашингтон строил свою глобальную экономику, и выстраивалось это на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому просто так вот «разрубить» и перевести производство в США, конечно, не получится. Это вопрос и рынка, и экономической стратегии», — пояснил собеседник RT.