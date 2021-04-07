Вернуть индексацию работающим пенсионерам: В Адыгее указали на очевидные ошибки властей

Из Госсовета Адыгеи в Госдуму поступил проект закона о продолжении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2022 года. Авторы проекта закона указали на очевидные ошибки властей, связанные с "заморозкой", введённой в 2016 году.

Государственный совет - Хасэ Республики Адыгея внёс в Госдуму проект закона о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ уже доступен в электронной базе данных.

Авторы нормы полагают, что индексация должна вернуться с 2022 года. В пояснительной записке представители Госсовета отмечают, что с 2016 года "заморозка" индексации пенсий работающим пенсионерам привела к ухудшению отношения народа к чиновникам - как граждан, продолжающих работу, так и пенсионеров.

Кроме того, авторы нормы добавляют, что с "заморозкой" индексации выросла доля работающих пенсионеров, получающих серую заработную плату. На 1 января 2016 года работающих пенсионеров было более 16 миллионов человек. А теперь их доля упала до 9,6 миллиона человек.