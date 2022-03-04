«Вернуть деньги почти невозможно»: как мошенники обманывают россиян, используя операцию на Украине и санкции

Спецоперация на Украине и введение антироссийских санкций странами Запада породили сразу несколько новых мошеннических схем. Россиянам стали массово поступать звонки от «сотрудников банков», пугающих блокировкой счетов и выманивающих персональные данные для кражи денег. Также появилась назойливая реклама в соцсетях, призывающая перевести деньги в подставные организации, чтобы «помочь беженцам и пострадавшим» на Украине. По мнению экспертов, значительную роль в нынешнем всплеске активности мошенников играют фейки о спецоперации и санкциях — в условиях нагнетаемой паники люди особенно уязвимы для злоумышленников.

После начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций телефонные мошенники освоили новую тактику: они рассказывают гражданам о блокировке счетов из-за санкций и предлагают помочь спасти деньги. Как рассказал RT житель Нижнего Новгорода Дмитрий Цаль, 23 февраля ему позвонили с незнакомого московского номера и сообщили, что его деньги нужно срочно перевести на зарубежный счёт.

«Девушка с приятным голосом представилась банком ВТБ и сообщила, что моя карта якобы заблокирована в связи с американскими санкциями, — говорит он. — Далее мне предложили завести новую карту в каком-то иностранном банке, названия не запомнил. Я положил трубку. Но наверняка есть люди, которые могут попасться, поэтому хочу их предупредить».

Эксперт в сфере цифровой безопасности Александр Арефьев подтвердил, что после введения санкций участились случаи запугивания россиян телефонными мошенниками, принуждающими вывести деньги на «безопасный счёт».

«Сложная ситуация с валютами. Резкие скачки курса, человек начинает паниковать, и ему предлагают какой-нибудь инструмент, чтобы эти средства «обезопасить» — перевести их на другую карту или «безопасный счёт», где колебания курсов не будут влиять. Конечно, мы с вами понимаем, что такое в принципе невозможно. Но найдутся и те, кто поверит», — считает Арефьев.

По словам доцента кафедры права Московского института электронной техники Генриха Девяткина, в ситуации неопределённости люди чаще пренебрегают базовыми правилами цифровой безопасности. Этим активно пользуются телефонные мошенники. Так, отмечает он, самая распространённая мошенническая схема направлена на то, чтобы жертва установила на свои электронные устройства вредоносные программы, собирающие данные о банковских счетах, в том числе пароли от мобильных приложений.

«Когда объявили санкции в отношении ряда банков, людям начали звонить и убеждать, что нужно скачать другое [банковское] приложение. Некое резервное, которое «не заблокируется». А это приложение изначально содержит в себе передачу информации третьим лицам, то есть мошенникам. Пользователь вводит туда данные своих карт, ими завладевает злоумышленник», — объясняет Девяткин.

Он также напомнил, что нельзя переходить по ссылкам в письмах с неизвестных почтовых адресов, кем бы ни представлялись отправители: в «сообщении от ФСБ» могут содержаться вредоносные программы, ворующие персональные данные и пароли пользователей.

Компенсации и «государственная помощь»

Кибермошенники наживаются в том числе на людях, которые пытаются вернуть деньги, потерянные при покупке авиабилетов из-за прекращения авиасообщения с рядом стран. О таких случаях упоминается в недавнем сообщении ГУ МВД по Смоленской области, опубликованном в связи с участившимися случаями мошенничества.

«Социальные инженеры следят за новостями и настроениями и быстро адаптируются к текущей ситуации. В период самоизоляции они рассылают всем подряд смс о «штрафе» за нарушение карантина со ссылкой на несуществующие законы. От имени авиакомпаний предлагают «компенсации» за отменённые рейсы в обмен на данные банковской карты», — предупреждают правоохранительные органы.

Специалист в сфере цифровой безопасности Арефьев упомянул и о случаях похищения денег у людей, которые реально нуждаются в финансовой помощи: им, например, могут приходить поддельные сообщения о выплатах «от государства».

«Государство сейчас оказывает помощь, в том числе денежную, людям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Возможно, будут помогать и россиянам, проживающим на приграничных территориях. Вполне вероятно, что они нуждаются в ней. Здесь стоит остерегаться мошенников, которые знают, что, если человеку нужны деньги, он охотно примет предложение о помощи. Поэтому так много случаев, когда выманивают деньги или данные банковских карт именно под видом «социальной помощи» от государства», — сетует эксперт.

Неуловимые мошенники

Адвокат Андрей Князев признаёт, что жертвам кибермошенников почти никогда не удаётся вернуть потерянные деньги. При этом количество пострадавших от действий социальных инженеров неуклонно растёт.

«Количество преступлений по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») растёт в геометрической прогрессии, и почти 90% этих преступлений происходит в интернете. У нас уже даже карманников почти не осталось, все воруют в сети, — констатирует собеседник RT. — Людям следует проявлять бдительность, потому что шансы вернуть деньги, которые увели кибермошенники, близки к нулю. Их почти невозможно поймать. Но даже если получится найти и задержать аферистов, вернуть деньги всё равно, скорее всего, не удастся».

Доцент кафедры права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин тоже говорит, что мошенников почти невозможно привлечь к ответственности.

«Таких преступников сложно именно найти. К ответственности привлечь, если живой человек будет, его привлекут, поверьте. Вопрос, как его физически задержать, потому что он может находиться в стране, с которой у России нет договора о выдаче преступников», — пояснил эксперт.

Более того, подчёркивает Девяткин, сейчас нельзя даже объективно оценить масштабы такой преступности в России — большинство людей просто не сообщают о мошенниках в правоохранительные органы.

«Очень сложно предположить, сколько людей реально теряют деньги из-за мошенников. Люди-то об этом не говорят, хорошо если один человек из ста обращается в полицию. Но им либо стыдно, либо не хочется связываться с правоохранительными органами, потому что, например, украдена небольшая сумма. Но до тех пор, пока люди об этом молчат, мы не знаем всей картины», — заключил специалист МИЭТ.