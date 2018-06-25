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«Вернулись домой»: два вертолёта Ка-52 и их экипажи переброшены в Россию из Сирии

25 июня 2018, 10:09  •  116 • В мире
Экипажи двух вертолётов Ка-52 вместе с боевыми машинами вернулись в РФ после выполнения поставленных задач в Сирии. Военную технику доставили в Россию на борту тяжёлого военно-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан». Позднее лётчики и вертолёты вернутся на аэродромы базирования. Вооружённые силы РФ продолжают операцию по планомерному выводу российской группировки из САР, которая проводится на фоне успехов сирийских и проправительственных сил в борьбе с террористами.
 
РИА Новости
 

Два боевых вертолёта Ка-52 и их экипажи вернулись в Россию после выполнения поставленных задач в Сирии. О продолжении операции по постепенному выводу российского ограниченного контингента из арабской республики сообщили в Минобороны РФ.

«Самолётом военно-транспортной авиации на военный аэродром на территории России доставлены два вертолёта Ка-52. Экипажи вертолётов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что вертолёты были подготовлены для перевозки и загружены в тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 «Руслан» на аэродроме Хмеймим в воскресенье, 24 июня.

«Пилоты вертолётов и боевые машины вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации на территории России», — добавили в Минобороны.

Эта переброска военной техники и экипажей стала продолжением планомерного сокращения российской группировки в Сирии по мере нормализации ситуации в САР и возвращения республики к мирной жизни.

Только за минувшую неделю из Сирии в пункты постоянной дислокации в России вернулись 11 боевых самолётов и вертолётов ВКС.

При этом, как сообщили в Минобороны, самолёты совершили перелёт своим ходом, а вертолёты были перевезены военно-транспортной авиацией. Также из командировки вернулись российские специалисты лётно-технического состава, которые обслуживали технику на аэродроме Хмеймим.

Напомним, что операция российских войск в Сирии началась 30 сентября 2015 года после официального запроса от президента республики Башара Асада. На тот момент боевики «Исламского государства»* контролировали порядка 70% территории Сирии, а численность террористической группировки достигала 60 тыс. человек.

В связи с успешным выполнением задач часть группировки ВКС была выведена из Сирии ещё в марте 2016 года, а в начале декабря 2017-го министр обороны Сергей Шойгу сообщил о фактически полном разгроме ИГ. 11 декабря 2017 года российский лидер Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим, где отдал приказ о начале вывода российской военной группировки из Сирии.

В конце декабря 2017 года Сергей Шойгу заявил о начале формирования постоянной российской группировки на базах Тартус и Хмеймим. Контингент находится на территории арабской республики согласно заключённому с Дамаском соглашению на 49 лет с возможностью продления.

На фоне военных успехов сирийской армии, проправительственных сил и российских ВКС в арабской республике беженцы возвращаются в свои дома. Также при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) проводятся операции по разминированию освобождённых территорий, восстановлению разрушенной инфраструктуры и дорог, оказанию врачебной и гуманитарной помощи нуждающимся.

Так, накануне медики ЦПВС провели гуманитарную акцию в населённом пункте Ялда в южном пригороде Дамаска. В этом недавно освобождённом от радикалов районе открылся стационарный медпункт, однако российские специалисты посетили его, чтобы проконсультировать местных врачей и оказать помощь местным жителям.

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При этом наряду с возвращением большей части территории арабской республики под контроль официального Дамаска в южной зоне деэскалации из-за действий боевиков отмечается ухудшение гуманитарной ситуации. Отмечается, что лидеры незаконных вооружённых формирований, контролирующие распределение товаров первой необходимости в населённых пунктах юго-западной Сирии, не обеспечивают получения населением достаточного количества продуктов питания и медикаментов, изымая их в пользу боевиков.

Вместе с тем 23 июня на сторону правительственных войск добровольно перешли подразделения Свободной сирийской армии (ССА), контролировавшие 11 населённых пунктов на юго-западе страны. Накануне после проведённых переговоров крупная группировка ССА «Таджамауа аль-Вият аль-Умари» также перешла на сторону властей.

По словам главы этого формирования Важди абу Слеса, это решение было принято для совместной борьбы против террористов «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусры»**.

В то же время в ночь на 23 июня крупная группировка боевиков «Джабхат ан-Нусры» атаковала позиции сирийской армии на северо-востоке южной зоны деэскалации. В результате нападения погибли пять военных и ещё 19 человек получили ранения, однако силовикам удалось отразить атаку.

После этого террористы «Ан-Нусры» в течение суток предпринимали попытки наступления на перешедшие на сторону Дамаска населённые пункты, однако правительственные войска совместно с формированиями ССА и при поддержке российских ВКС отбили эти атаки. В ходе нападения террористы потеряли до 70 человек убитыми, а также три бронемашины и 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами ДШК, сообщили в ЦПВС. Потерь среди сирийских военнослужащих нет, информация по подразделениям ССА не приводится.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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