Вернули президентскую форму правления: Глава Киргизии подписал новую конституцию

Глава Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый на референдуме проект конституции страны.

Согласно принятому на референдуме проекту конституции страны, который подписал глава Киргизии Садыр Жапаров, в республике возвращается президентская форма правления.

Как передаёт РИА Новости, мероприятие проходит в государственной резиденции Ала-Арча. В нём принимают участие представители всех ветвей государственной власти.

Согласно новой конституции, теперь президент будет нести ответственность за формирование и работу кабмина. При этом возглавит кабмин глава администрации президента. Также предполагается сокращение - со 120 человек до 90 - числа депутатов парламента.

Нововведения означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления. По результатам референдума 10 января такой выбор сделали примерно 80% граждан страны.