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Вернули президентскую форму правления: Глава Киргизии подписал новую конституцию
05 мая 2021, 09:35 • 75 • Политика
Глава Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый на референдуме проект конституции страны.
Согласно принятому на референдуме проекту конституции страны, который подписал глава Киргизии Садыр Жапаров, в республике возвращается президентская форма правления.
Как передаёт РИА Новости, мероприятие проходит в государственной резиденции Ала-Арча. В нём принимают участие представители всех ветвей государственной власти.
Согласно новой конституции, теперь президент будет нести ответственность за формирование и работу кабмина. При этом возглавит кабмин глава администрации президента. Также предполагается сокращение - со 120 человек до 90 - числа депутатов парламента.
Нововведения означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления. По результатам референдума 10 января такой выбор сделали примерно 80% граждан страны.
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