Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
Польша помогла "Северному потоку-2", разорвав газовый контракт с Росси...
Главная / Политика

"Вернитесь к реальности": Москва поставила Токио на место в споре о Курилах

21 мая 2020, 19:55  •  134 • Политика
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
На Смоленской площади напомнили о неоспоримом суверенитете над островами РФ
Министерству иностранных дел Японии нужно вернуться к реальности по теме принадлежности Курильских островов, поскольку они на законных основаниях являются территорией России. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что решение Японии вернуть в дипломатическую "Синюю книгу" формулировку о принадлежности Стране восходящего солнца островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, противоречит настрою Токио на переговоры с Москвой.
"Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности, а она такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН и неоспорим", – цитирует РИА "Новости" российского дипломата.
Напомним, свой ежегодный отчет о взаимоотношениях с другими странами под названием "Синяя книга по дипломатии" МИД Японии представил в ходе заседания правительства 19 мая. В документ спустя год снова попали четыре южных острова Курильской гряды, обозначенные японскими территориями.
Как отметил позже известный российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский, решения Токио по данному вопросу для Москвы ничего не значат. Власти Японии с таким же успехом могут присвоить себе Большую Медведицу или Папуа – Новую Гвинею.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



134
Источник
Похожие новости
21 мая 2020, 01:55
"Ведёт себя как дурачок. Или придуривается": Политолог дал оценку году правления Зеленского
21 мая 2020, 13:55
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали истерику у местных
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
21 мая 2020, 03:55
The Times нашла сбившего Boeing MH17: Без вранья не обошлось
21 мая 2020, 09:55
Борьба за "Северный поток - 2" становится ожесточённой: Эксперты оценили манёвры немцев
21 мая 2020, 09:55
МИД Украины обиделся на Россию за Зеленского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шевченко заявил о репрессиях
15 мая 2020, 18:55
Истребители и фотографии: Документы по делу MH17 заставили Украину напрячься
19 мая 2020, 03:55
Все дело в спичках: как СССР выиграл торговую войну с Америкой
15 мая 2020, 01:55
Неожиданный подарок отцу на день рождения раскрыл семейный скелет в шкафу
14 мая 2020, 23:55
"Просто уничтожат": Эксперт объяснил, почему пока не может открыть правду о трагедии с MH17
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных врагов своей страны
16 мая 2020, 21:55
Украина рискует потерять 4 региона: "Раскол очень глубокий" - сенатор Джабаров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.