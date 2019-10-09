Верните все обратно: Сотни трансгендеров в Великобритании пожалели о смене пола

В недавнем интервью Sky News девушка, сменившая пол в 2018 году, говорит, что многие молодые люди, перенесшие операцию по смене пола, жалеют об этом и хотят вернуться обратно к природным данным. Число молодых людей, стремящихся к смене пола, все также велико, но мы редко слышим о тех, кто сожалеет о своем решении после операции. На сегодняшний день нет никакой статистики, отражающей число тех, кто может быть недоволен своим новым полом или сколько людей хотят отказаться от своего биологического пола.

Однако есть история 28-летнего Чарли Эванса, рожденного женщиной. Он на протяжении 10 лет считал себя мужчиной, но затем решил вновь стать женщиной. Изменив свое восприятие на природное, Чарли обнародовала свою историю в прошлом году и сказала, что была поражена количеством людей, которые хотят принять такое же решение.

"Я общаюсь с 19-летними и 20-летними людьми, которые прошли операцию по смене пола и сожалеют об этом. Их расстройство гендерной идентичности не ослабло, они не чувствуют себя лучше. Они не знают, какие у них теперь есть варианты", - сказала Чарли в интервью.

Чарли говорит, что с ней связались сотни людей, которые ищут помощи, только 30 из них живут в ее районе Ньюкасла.

"Я думаю, что некоторые из общих черт всех этих людей заключаются в том, что они находятся в возрасте около 20 лет, они в основном женщины, а также часто страдают аутизмом".

В настоящее время Чарли запускает благотворительную организацию по поддержке таких же людей, нуждающихся в помощи. Первая встреча состоится в Манчестере в конце месяца.

Актуальность вопроса смены пола в Великобритании лишь возрастает с каждым годом. Интересным фактом также является то, что фонд национальной службы здравоохранения Великобритании предлагает детям до 18 лет пройти "гендерную идентификацию". Некоторые пациенты приходят в возрасте 3 - 4 лет. За 10 лет спрос на услуги организации вырос на 3200%.