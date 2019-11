Верните кассетные боеприпасы: Британию предупредили о войне с РФ

Если Великобритания хочет одержать победу в гипотетическом военном конфликте с Россией, ей стоит пересмотреть свои обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на доклад Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies), британского аналитического центра по оборонным вопросам.

Авторы доклада считают, что в случае столкновения ВС России будут «значительно превосходить и опережать» британские, в результате чего «вражеская артиллерия сможет безнаказанно выполнять свои огневые задачи».

Во избежание этого эксперты предлагают два варианта: увеличить инвестиции в дорогостоящее высокоточное оружие или пересмотреть обязательства, которые Великобритания взяла на себя в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам, подписанной в Осло.

Кассетные боеприпасы — это заряды с большим количеством разрывных «мелкокалиберных бомб» различного назначения. Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. Это оружие имеет широкую зону поражения.

Конвенцию по кассетным боеприпасам одобрили 30 мая 2008 года на дипломатической конференции в Дублине. Она вступила в силу 1 августа 2010 года. Страны, которые ее ратифицировали, обязались «никогда и ни при каких обстоятельствах» не применять кассетные боеприпасы, не разрабатывать их, не приобретать каким-либо способом и не передавать другим. Государства-участники взяли на себя обязательство ликвидировать свои запасы в течение восьми лет после вступления документа в силу для каждой страны: на сегодняшний день их 103.

Наиболее крупные разработчики, производители и пользователи этого вида вооружения — Россия, США, Китай, Индия, Бразилия, Пакистан, Израиль. Но они не присоединились к этому документу. Москва исходит из того, что «причины гуманитарных проблем лежат в плоскости ненадлежащего применения кассетных боеприпасов, в отходе от норм и принципов международного гуманитарного права, а не в природе самого оружия».

Как сказал The Daily Telegraph составитель исследовательского отчета Джек Уотлинг, в армейских кругах понимают важность артиллерии и интерес к возобновлению развития такого типа вооружений.

При этом неясно, разделяет ли эту позицию правительство страны.

Авторы преследовали цель проанализировать военные возможности в «маловероятном» контексте «высокоинтенсивного конфликта между НАТО и Россией». Великобритания наряду с другими членами Североатлантического альянса после вхождения Крыма в состав России разместила свои вооруженные силы в Восточной Европе, чтобы сдерживать потенциальную «российскую агрессию».

Впрочем, британское минобороны не согласилось с выводами доклада аналитического центра. «Великобритания не одинока, а находится рядом со своими союзниками по НАТО, которые тесно сотрудничают друг с другом в воздушном, морском, сухопутном, ядерном и киберпространстве для предотвращения угроз и реагирования на кризисы», — приводит ответ ведомства «Би-би-си». В министерстве отметили, что ВС страны, будучи крупнейшим спонсором НАТО в Европе, хорошо оснащены, чтобы играть ведущую роль в противодействии угрозам и обеспечении безопасности британского народа в стране и за рубежом.

При этом в российском посольстве в Великобритании уже не раз подчеркивали, что британские политики и военные просто пугают население страны угрозами, которые якобы исходят со стороны Москвы. Как считают дипломаты, это делается, чтобы добиться увеличения оборонного бюджета страны.

В середине ноября начальник Штаба обороны Великобритании Ник Картер высказал мнение, что Россия «может случайно начать новую войну». В ответ на это посольство России в стране направило ноту в британский МИД.

Дипломаты назвали высказывания Картера проявлением линии «по культивированию в Великобритании образа России как враждебного государства».

В направленной ноте посольство попросило внешнеполитическое ведомство страны разъяснить, насколько заявления начальника Штаба обороны соответствуют официальной позиции правительства.