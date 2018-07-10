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Верни Мерседес и шубу: депутата избил новый любовник модели, которая не захотела отдавать подарки

10 июля 2018, 15:54  •  80 • В России

По мотивам этой истории можно было забабахать мыльный сериал для домохозяек. Но вся эта "Санта-Барбара" по-русски развернулась в реальной московской жизни. Тут и падкие на красоток политики, и дорогие подарки-машины, и кавказцы-ревницы, и кровавые разборки. «Комсомолка» поговорила с источником, знакомым с подробностями громкого избиения депутата в столице.

В Москве Депутата ЛДПР Сергея Жигарева избил парень его бывшей девушки.

«МЕРСЕДЕС» - ЗА ФИГУРУ «84-60-90»?

Любовные страсти закрутил депутат Госдумы от ЛДПР и целый глава комитета по экономической политике нижней палаты парламента России 49-летний Сергей Жигарев. Его на амурный крючок поймала 24-летняя модель-сердцеедка Ольга Синтюрёва. Эта «золушка» приехала в Москву из Казани и, похоже, ей удалось повторить судьбу другой «охотницы на миллионеров» Насти Рыбки. Сейчас портфолио Ольги лежит в европейских модельных агентствах. Синтюрева - миловидная симпотяшка с впечатляющей фигурой и ух какими формами: рост - 178 сантиметров, бюст - 84, талия - 60, бедра - 90, цвет волос - русый, цвет глаз - коричневый. Она любит отдых на знойных пляжах у моря, прыжки с парашютом, покатушки на снегоходах.

Ольга Синтюрёва приехала в Москву из КазаниФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ну как в такую не влюбиться?

Роман депутата и модели завертелся около года назад, в сентябре. Знакомство на вечеринке, обмен комплиментами и пошло-поехало. Жигарев заваливал девочку дорогими презентами, возил на курорты, подарил красотке даже дорогущий «Мерседес».

И тут нужно сделать одну оговорочку. Жигарев женат и воспитывает троих детей – старший трудится депутатом в Мособлдуме.

«Казанская охотница» отловила себе богатого любовника? Открываем декларацию о доходах Сергея Жигарева. За 2017-й год он заработал 4,2 миллиона рублей. Его законная супруга – куда больше - 26 миллионов. У Жигаревых три ретро автомобиля, мотоцикл и два "Мерседеса".

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Ну как в такую не влюбиться?Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но роман политика и фотомодели закончился в январе 2018-го – они расстались. На размолвке настаивала сама Ситюрева. Хотя Жигарев пытался удержать любовницу, обещал, что чувства вернутся вновь. Но красотка и глазом не моргнула, а все депутатские подарки оставила себе: Mercedes, шубу и прочие дорогие «мелочи». Видимо, обида так перемолола Жигарева, что он потребовал все подарки вернуть. Что поделаешь? Пришлось возвращать.

ПОЛИТИК НЕ СМОГ ДАЖЕ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ УДАРОВ

Во время расставания с богатеньким спонсором модель времени зря не теряла. В Москве она нашла себе нового ухажера – кавказца Тимура. Он-то тайком и сопровождал Синтюреву на последнюю встречу с депутатом воскресным вечером 8 июля. Политик ждал девушку в ресторане недалеко от Пресненской набережной. Там договорились, что модель отдаст подарки миром. Прыгнули в «Мерседес», девушка села за руль, а Жигарев на пассажирское сидение. Поехали на улицу Полины Осипенко за вещами. Припарковались у подъезда.

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Жигарев заваливал девочку дорогими презентами, возил на курорты, подарил красотке даже дорогущий «Мерседес»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тут все и случилось. Кавказец Тимур, сидевший в засаде, выскочил из своего черного «БМВ», подбежал к «мерину», открыл дверь, повалил депутата на асфальт и начал колошмать его кулачищами по голове. Жигарев даже защищаться не мог. Противник – здоровяк в белой рубашке и рост у него под 190 сантиметров. Депутат лежал на земле и истекал кровью. Тогда Тимур еще несколько раз пнул его ногами на прощание и убежал восвояси. Ольга наблюдала за всем, не выходя из машины. Якобы она тут не причем – пусть мужики бьют друг другу морды во имя ее красоты.

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Политик хотел забрать у красотки подаренные «Мерседес» и шубуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Самое удивительное - после избиения депутат, как ни в чем ни бывало, сел в машину, за рулем которой сидела бывшая любовница. Сам вызвал «Скорую». Врачи увезли его в Боткинскую больницу, думали, что у политика перелом челюсти и сотрясение мозга. Но серьезных травм у Жигарева не нашли. Да и сам депутат поначалу отказался писать заявление о нападении. Видимо, не хотел поднимать шумиху. Но, спустя два дня все же обратился в полицию, попросив принять заявление устно, так как из-за плохого самочувствия не может даже писать.

Теперь сыщики разыскивают кавказца Тимура, отметелившего депутата.

Телефоны Жигарева молчат.

Синтюрева не отвечает на сообщения.

А в ЛДПР просят журналистов «не собирать слухи».

Такая "Санта-Барбара" по-русски.

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