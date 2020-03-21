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Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз

21 марта 2020, 08:35  •  182 • Украина


До прихода России в Крым меджлисовцы били русских и заставляли их прятаться в страхе.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» похвастался замглавы запрещенной в РФ группировки, депутат Верховной Рады Ахтем Чийгоз.

По словам экстремиста, ярким примером было столкновение на центральном рынке в Бахчисарае, который меджлисовцы требовали освободить из-за того, что там якобы находятся древние захоронения.

«Когда в 2007 году мы бились за Зизлер, за святые места, на которых бандиты, эта шушера, не считаясь ни с какими ценностями, на наших костях, наших предков, на истории нашей – рынок, торговали. Мы построили им новый рынок и они отказывались менять, потому что тут надо все вчистую. И мы бились за это 37 дней, мы заблокировали и бились.

Это было не просто выяснение каких-то локальных конфликтов, нет. Это была попытка нас сломать для того, чтобы показать. Вот тогда в первый раз за многие годы мы увидели спецподразделения Черноморского флота, начальников отделений, регулярной армии, которые кричали в толпу, мою фамилию называли, потому что я организовывал эту борьбу.

Мы видели всех в наколках. Но когда в течение двух часов мы заблокировали весь Бахчисарай, и когда они по крышам убегали, эти воины, которые кричали: «Мы Афганистан, Чечню видели». И как они в автобусах лежа – несколько мы пропустили автобусов, потому что смотрим – нет людей, а потом догадались и остановили. А они, как крысы спрятались под сидение и так бежали от нас. Но мы всех достали.

Тогда это тоже было для Киева серьезным уроком, что крымские татары способны с такими маргинальными организациями разобраться. И часто такое было», – уверяет Чийгоз.

Боевик также посчитал, что на митинге под Верховным советом Крыма, который произошел 26-го февраля 2014-го года, меджлисовцы одержали победу.

«Мы и 26-го же так поступили. Мы весь день терпели эти оскорбления, издевательства, хамство со стороны этих казачьих, как мы их называли, ряженые петухи, этих организаций. «Русское единство» – да Аксенов там бегал и кричал «Ахтем, помоги». Я ответил, говорю, ты сам нарвался. Потому что мы потом за 15 минут их «почистили». Быстро «почистили», – хвалится помилованный президентом Путиным экстремист.

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