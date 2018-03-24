Верхушка ЕС сбежала от журналистов, не связав и двух слов

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На совместной пресс-конференции глав Евросовета и Еврокомиссии два высших деятеля Европы не ответили ни на один вопрос журналистов

Читайте также 21:46 - 22 Марта Нам нечего сказать: Туск и Юнкер провели "лучшую" пресс-конференцию На пресс-конференции в Брюсселе главы Евросовета и Еврокомиссии не ответили ни на один вопрос СМИ.

Есть такая старая актёрская байка. Мол, когда артистам второго плана необходимо по роли изобразить интересный разговор, то они с оживлёнными лицами обмениваются только одной фразой: "О чём тут говорить, когда не о чем говорить". Вроде бы их этому даже учат в театральных училищах, когда проходят всякие ужимки и прыжки, чтобы потом не брезговали вживаться ни в роль мышки, ни в роль зайчика.

Если бы председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер были студентами-артистами, после их нынешней пресс-конференции в Брюсселе их погнали бы с подмостков даже самых погорелых театров. С запретом появляться возле них ближе мили даже под видом зрителя.

Потому что это был даже не провал. Это был Армагеддон провала, Березина провала, атака лёгкой кавалерии провала! Разве что без афоризма вдогонку, типа "От великого до смешного один шаг" или "Это великолепно, но это не пресс-конференция!".

И всё из-за того, что этих двух дядек не обучили о чём-то говорить, когда не о чем говорить. Зато выставили на первый план…

Вялая мизансцена погорелого театра

Пресс-конференция Дональда Туска и Жана-Клода Юнкера на саммите в Брюсселе

Теоретически сценарий, видно, был таким. По итогам двухдневной – весенней, как было отдельно упомянуто, - встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе была запланирована традиционная пресс-конференция. На ней должны были выступить председатель и главный представитель Европейского Совета на международной арене Дональд Туск и председатель Европейской Комиссии, то есть, иначе, премьер-министр "правительства" Европы Жан-Клод Юнкер. Они должны были рассказать, очевидно, об итогах встречи вождей "Соединённых Штатов" Европы.

Итоги тоже планировались очевидными. Объединённая Европа должна была своею решительной рукою отхлестать зарвавшихся русских по наглой морде, позволяющей себе травить бинарными газами честных британских шпионов. Далее - выгнуть могучую грудь навстречу грязным домогательствам США, где древний сластолюбец Трамп решил обложить… нет-нет, покамест только европейскую сталь и алюминий и только пошлинами. А также что-то решить с Турцией. С коею, доложил Жан-Клод Юнкер, у него "смешанные чувства", потому что "масса конфликтных проблем между Евросоюзом и Турцией продолжает нарастать".

Мизансцена была задумана также без особых изысков. Дональд Туск, сильно напоминающий Дональда Утёнка, и Жан-Клод Юнкер, словно бы изображавший мудрую Сову, должны были расположиться за пюпитрами на сцене и говорить.

Просто говорить.

Председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Фото: www.globallookpress.com

Говорить-то они начали…

Да, говорить они начали. Но поскольку оказались в данной мизансцене артистами первого плана, в слова надо было вкладывать какой-то смысл.

Осмысленное сразу сказал Туск: у них был долгий ужин, потому придётся встречу с журналистами сделать краткой.

Нет, пьяными не выглядели. Не икали и не отдувались тоже. Может, даже не столько и кушали, сколько прятались. Не от журналистов. А от слов, которые нужно было им сказать.

Краткость исполнения, когда всё же пришлось выступить, надо признать, удалась. Всю пресс-конференцию по итогам исторического весеннего пленума ЦК ЕС два лидера Европы умудрились вместить в десять минут. Включая вопросы журналистов.

Не удалось другое. Смысл не удался.

Россия? Да, надо же что-то делать. Пока премьер-министр Англии Тереза Мэй не прогрызла от ярости стенку на Даунинг-стрит, 10, прямо на улицу.

Решили, что делать. Да, Европа сочувствует, подтвердил артист в образе Совы. Каждый выразил своё мнение, осуждая инцидент, сказал он.

Успокоил бедняжку Мэй, подумал, вероятно, Юнкер про себя.

Но в то же время каждый выразил готовность развивать лучшие отношения с Россией",

— так ТАСС передаёт жестоковыйные дальнейшие слова его. Не пожалел старушку.

С другой стороны: что он Терезе, что ему Тереза? – он и не рыдает. Всего лишь зона Брекзит, от которой Евросоюзу надо только оторвать свои 60 миллиардов, и всё.

Разве что фон под утят расцвечен: Дональд Туск как раз успел до этого объявить, что уже в понедельник страны Евросоюза "примут дополнительные меры" в связи с отравлением шпиона в Великобритании.

Тут высокое искусство драмы оставляет только два варианта. Пойти и поплакать в стороне, либо же перстом обвиняющим ткнуть в лицо Британии: "Как же ты допустила такое!?".

Правильного варианта, похоже, высокому европейскому союзу выбрать не удалось. Во всяком случае, на вопрос британской журналистки: мол, вы согласны с решениями британского правительства относительно России? - Дональд Туск около десяти секунд молчал. А затем что-то забормотал неразборчиво. Словно резиновый утёнок, которого неосторожное дитя проткнуло острым снизу, и теперь воздух из игрушки выходит в воду булькающими, но затухающими пузырьками…

Сила в словах у тебя есть, но…

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Это был один из трёх вопросов, на которые прозвучал хоть какой-то ответ. Пусть и в виде бульканья. Ещё два ответа были более разборчивы, но умещались в полминуты. А больше вопросов и не дали задать. Свернули представление. А ведь поначалу Сова и Утёнок предложили журналистам задавать любые вопросы. Не смогли. В смысле – не смогли ответить ни на один из них. Как это было исчерпывающе сформулировано на сцене театра ещё настоящего Райкина, Аркадия, "ты, говорят, Федя, в состоянии пропагандистом не быть". Мол, "сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь".

И получилась в итоге настоящая драма. Даже не театральная. Историческая.

Хочет Европейский Союз силу свою показать. Пусть в жизни не получается – ладно, но хоть на словах бы. Вот только правильных слов, оказывается, нет: пьеса провальная, труппа слабая, исполнение бездарное. Лучше всего удаётся только коллективно лаять. На Россию. Или изображать глубокомысленные диалоги в глубине сцены, бурча на самом деле друг другу: "О чём говорить, когда не о чем говорить".

И даже когда по сценарию требуется исполнителей главных ролей вытащить к рампе, - оказывается, им и тогда не о чем говорить.

Потому что… Ну, не о чем говорить!

Покровский Александр