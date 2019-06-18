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Верховный суд вслед за Партией пенсионеров отсек от политики еще шесть объединений

18 июня 2019, 20:09  •  39 • Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий по иску Минюста. Ранее сообщалось, что Партия пенсионеров России была ликвидирована за неучастие в выборах на протяжении последних семи лет.
Семь российских партийных объединений были ликвидированы Верховным судом по иску Минюста. Как говорится в сообщении ВС, иск Минюста был удовлетворен полностью.
В сообщении инстанции сказано, что политические объединения, по которым шло рассмотрение, в последние семь лет не принимали участия в выборах. Отметим, что ранее в Центризбиркоме допускали, что может быть ликвидирована треть политических объединений.
Однако, как выяснилось сейчас, число зарегистрированных партий в стране после решения ВС сократилось на 10% (с 61).
Отметим, что вслед за Партией пенсионеров России также были "отсечены" от политического поля "Альянс Зеленых", партия "За женщин России", Социал-демократическая партия России, Народная партия России, "Союз горожан", а также "Города России", передает РБК.

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