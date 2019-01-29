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Верховный суд Украины разрешил арест акций "дочек" ВЭБа, Сбербанка и ВТБ по иску фирм Коломойского
29 января 2019, 18:39 • 62 • Политика
Пресс-служба Верховного суда Киева подтвердила, что принято решение об аресте акций "дочек" ВЭБа, Сбербанка и ВТБ по иску фирм Коломойского.
Верховный суд Украины поддержал арест "дочек" российских банков. Меры могут быть приняты в отношении кредитных отношений, близких ВТБ, Проминвестбанку, а также Сбербанку. О решении во вторник, 29 января, сообщила пресс-служба суда.
Таким образом, жалобы на ранее принятое решение Аплелляционного суда Киева во внимание приняты не были. Арест акций банков был произведен еще в сентябре прошлого года. А теперь решение подтвердили. Добавим, рассматривался известный иск Коломойского.
В сентябре Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитража Гааги арестовал акции "дочек" Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк оспорит арест.
Досье
Весной прошлого года Гаагский арбитраж поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. После этого киевский суд выдал исполнительные листы на взыскание с России около 140 миллионов долларов.
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