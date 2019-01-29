Верховный суд Украины разрешил арест акций "дочек" ВЭБа, Сбербанка и ВТБ по иску фирм Коломойского

Пресс-служба Верховного суда Киева подтвердила, что принято решение об аресте акций "дочек" ВЭБа, Сбербанка и ВТБ по иску фирм Коломойского.

Верховный суд Украины поддержал арест "дочек" российских банков. Меры могут быть приняты в отношении кредитных отношений, близких ВТБ, Проминвестбанку, а также Сбербанку. О решении во вторник, 29 января, сообщила пресс-служба суда.

Таким образом, жалобы на ранее принятое решение Аплелляционного суда Киева во внимание приняты не были. Арест акций банков был произведен еще в сентябре прошлого года. А теперь решение подтвердили. Добавим, рассматривался известный иск Коломойского.