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Верховный суд Украины признал законным запрет на русскоязычный продукт во Львове

19 августа 2019, 18:39  •  131 • Украина

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Верховный суд Украины (ВСУ) признал законным решение Львовского областного совета о моратории на использование русскоязычного культурного продукта в регионе.

"Кассационную жалобу (об отмене моратория - прим. ТАСС) общественной организации "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - право народа" оставить без удовлетворения", - процитировало решение суда агентство "Украинские новости".

ВСУ уточнил, что постановление вступает в законную силу со дня его принятия (принято 15 августа), является окончательным и обжалованию не подлежит.

Львовский областной совет 18 сентября 2018 года принял решение "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области". Позднее Львовский окружной административный суд в полном объеме удовлетворил иск общественного движения "Украинский выбор - Право народа", признав решение депутатов противоправным, однако оно было обжаловано.

Мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" введен также властями Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Житомирской областей. Однако 28 февраля текущего года Житомирский окружной административный суд отменил решение областного совета, которым мораторий был установлен.

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