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Верховный суд Украины отказался рассматривать жалобу защиты главы Крыма
01 июня 2018, 20:24 • 93 • Украина
Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины отказался принять к рассмотрению жалобу адвоката на решение о специальном досудебном расследовании в отношении главы Крыма Сергея Аксёнова.
РИА Новости
Об этом информирует УНН со ссылкой на решение суда.
«Отказать в открытии кассационного производства по кассационной жалобе защитника Калинникова А.В. в интересах С. Аксёнова на определение Апелляционного суда г. Киева от 20 марта 2018 г.», — говорится в решении.
Также в Верховном суде заявили, что решение не подлежит обжалованию.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении Аксёнова.
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