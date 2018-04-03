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Верховный суд Украины отказал Саакашвили в дополнительной защите
03 апреля 2018, 16:09 • 53 • Украина
Кассационный административный суд Верховного суда Украины не удовлетворил жалобу адвокатов бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на отказ в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.
Reuters © Kacper Pempel
Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
«Суд не посчитал нужным вызвать адвокатов Саакашвили для осуществления профессиональной защиты его прав, интересов и рассмотрел данный спор без вызова сторон на предварительное заседание», — сказал адвокат Руслан Чернолуцкий.
По его словам, постановление было вынесено Кассационным административным судом 28 марта.
Он отметил, что экс-президент Грузии намерен обратиться по данному вопросу в Европейский суд по правам человека.
Ранее защита Саакашвили обжаловала в суде решение о запрете въезда на Украину.
6 февраля суд отклонил очередной иск Саакашвили к миграционной службе Украины.
Политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против украинского президента Петра Порошенко.
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