Верховный суд Украины отказал Саакашвили в дополнительной защите

Кассационный административный суд Верховного суда Украины не удовлетворил жалобу адвокатов бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на отказ в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

«Суд не посчитал нужным вызвать адвокатов Саакашвили для осуществления профессиональной защиты его прав, интересов и рассмотрел данный спор без вызова сторон на предварительное заседание», — сказал адвокат Руслан Чернолуцкий.

По его словам, постановление было вынесено Кассационным административным судом 28 марта.

Он отметил, что экс-президент Грузии намерен обратиться по данному вопросу в Европейский суд по правам человека.

Ранее защита Саакашвили обжаловала в суде решение о запрете въезда на Украину.

6 февраля суд отклонил очередной иск Саакашвили к миграционной службе Украины.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против украинского президента Петра Порошенко.