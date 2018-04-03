Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия депортирует ополченца Донбасса на Украину
Песков: Кремль не вмешивался в изменения процедуры выборов мэра Екатеринбурга
«Опричники» как альтернатива «ручному управлению»
Борислав Бляхер, где апелляция?
Главная / Украина

Верховный суд Украины отказал Саакашвили в дополнительной защите

03 апреля 2018, 16:09  •  53 • Украина
Кассационный административный суд Верховного суда Украины не удовлетворил жалобу адвокатов бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на отказ в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.
 
Reuters © Kacper Pempel
 

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

«Суд не посчитал нужным вызвать адвокатов Саакашвили для осуществления профессиональной защиты его прав, интересов и рассмотрел данный спор без вызова сторон на предварительное заседание», — сказал адвокат Руслан Чернолуцкий.

По его словам, постановление было вынесено Кассационным административным судом 28 марта.

Он отметил, что экс-президент Грузии намерен обратиться по данному вопросу в Европейский суд по правам человека.

Ранее защита Саакашвили обжаловала в суде решение о запрете въезда на Украину.

6 февраля суд отклонил очередной иск Саакашвили к миграционной службе Украины.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против украинского президента Петра Порошенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

53
Источник
Похожие новости
03 апреля 2018, 16:09
Рада отклонила предложенный Порошенко законопроект об отмене деклараций для активистов
02 апреля 2018, 13:54
Украинский тяжелоатлет Пелешенко отстранён по подозрению в допинге
03 апреля 2018, 12:39
«Жизнь в ловушке»: Донбасс в депрессии от затянувшихся полумер

Загрузка...
03 апреля 2018, 11:09
В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины
02 апреля 2018, 13:54
Председатель Рады подписал постановление о непризнании выборов президента России в Крыму
02 апреля 2018, 20:24
На Украине 240 горняков остались в шахте после отключения электричества
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 марта 2018, 09:24
России объявлена война
02 апреля 2018, 10:24
НАТО предупредили о неизбежном уничтожении в войне с Россией
29 марта 2018, 12:09
Нефтяные зубы Вашингтона вот-вот будут выбиты
30 марта 2018, 20:54
Эксперт оценил обжалование «Газпромом» решения суда по спору с «Нафтогазом»
01 апреля 2018, 23:52
Борьба Уляны Супрун
27 марта 2018, 18:24
"Дело Скрипаля": Тяжелые выводы для России
30 марта 2018, 01:24
«Кровь на твоих руках»: в соцсетях затравили проводившего последнюю проверку кемеровской «Зимней вишни» инспектора
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.