Верховный суд Украины начал рассмотрение жалобы защиты Вышинского на арест

Верховный суд Украины начал рассмотрение жалобы защиты главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на его арест. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.

«Кассационный уголовный суд (входит в состав Верховного суда. — RT) начал рассматривать заявление защиты о незаконном задержании Кирилла Вышинского», — сказал адвокат.

Он отметил, что после рассмотрения дела в Верховном суде защита получит возможность обратиться в Европейский суд по правам человека.

Ранее стало известно, что Вышинский по видеосвязи примет участие в заседании Верховного суда Украины по рассмотрению жалобы защиты.

Херсонский городской суд продлил Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 февраля.