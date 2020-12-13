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Верховный суд США отказал Техасу по поддержанному Трампом иску о выборах

13 декабря 2020, 17:00  •  45 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Штат пытался оспорить 60 голосов выборщиков
Генпрокурор штата Техас Кен Пакстон подавал иск в Верховный суд США по выборам президента 2020 года. Чиновник буквально оспаривал результат голосования – лидерство представителя демократов Джо Байдена. Иск был поддержан пока еще действующим главой Америки Дональдом Трампом. Однако 13 декабря стало известно, что суд отклонил обращение.
Об этом решении Верховного суда говорится в распространенном постановлении ведомства. В инстанции заявили, что Техас не показал интереса, да еще юридически обоснованного, по поводу того, как в других штатах проходят выборы.
Иск в защиту Трампа поддержали и его соратники. Обращение было подано Техасом к Джорджии (которая отдает 16 голосов выборщиков), Пенсильвании (20), Мичигану (16) и Висконсину (10), то есть к сомневающимся штатам, в которых шла активная борьба между кандидатами в президенты.
Генпрокурор Техаса, являющийся республиканцем, считает, что в этих штатах были нарушены нормы обработки избирательных бюллетеней, даже тех, которые пришли по почте. Поэтому генпрокурор Техаса полагает, что результаты выборов в этих штатах нужно отменить. По факту Техас пытался оспорить 60 голосов выборщиков. В случае одобрения иска возник бы вопрос о победе Байдена.
На этой неделе Трамп просил Верховный суд сделать его третьим заинтересованным участником иска Техаса. Инициативу этого штата поддержали еще 18, которыми руководят представители Республиканской партии.
Ответчики же на следующий день отправили в ведомство ходатайство об отклонении иска. Многие юристы отмечали, что шансов на позитивный для Техаса исход у иска практически нет, пишет ТАСС.

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