Верховный суд РФ готовит страну к майдану? • 190 • Аналитика



Однако настроения многих наших сограждан отнюдь не таковы. И футбольный праздник не отвлекает людей от тревог и разочарований, связанных не только со «стабилизированным» ростом цен на горючее, но и от пакета, мягко говоря, непопулярных мер, подготовленных родным правительством.









Ситуация усугубляется тем, что эти меры, которые многие характеризуют как антисоциальные, были анонсированы практически сразу же после инаугурации президента. Дело в том, что у многих россиян было сформировано (не без участия кремлевских политтехнологов) ожидание, что глава страны, получив практически всенародную поддержку, начнет развивать наше общество на принципах социальной справедливости, с учетом интересов простых людей.



Как состав нового старого правительства, так и объявленные им первоочередные меры вызвали очевидное чувство разочарования у абсолютного большинства избирателей.



Не берусь судить о необходимости и неизбежности предлагаемых решений, об этом уже немало сказано и написано, но момент для их реализации выбран не слишком удачно.



Возможно, самые неприятные шаги было решено предпринять именно тогда, когда глава страны, назначивший ее руководство, имеет максимальный кредит народного доверия, и потому надеется на то, что возникшие негативные эмоции несколько улягутся — если не вскоре, то, по крайней мере, до следующих выборов.



Однако столь поспешные шаги по внедрению этих мер привело к тому, что люди, поняв, что у них вполне сознательно и целенаправленно формировали не те ожидания, почувствовали себя обманутыми и в некотором смысле даже преданными.



И именно осознание этого многократно усилило негативные чувства от самих мер. Ведь наши люди готовы к многим лишениям и жертвам. Но при этом они должны знать, что они жертвуют ради интересов страны, а не ради сохранения доходов олигархов. И особенно для них важно, чтобы власти с ними были честны.



Было бы странным, если бы вполне понятные эти чувства людей противники нашей страны не попытались бы использовать для формирования протестных настроений. В социальных сетях резко активизировались пропагандисты внесистемной оппозиции.







Причем помимо реальной информации, распространяется множество заведомо вымышленных и ложных слухов (вроде того, что любой денежный перевод будет обкладываться подоходным налогом). Причем многие вполне добросовестные, честные и даже патриотичные граждане тиражируют эти вбросы, ожидая после анонса упомянутых мер любых пакостей от власти.



То есть де-факто либералы и технократы в правительстве сделали самый настоящий подарок эмиссарам Запада, «пятой колонне» и «профессиональным революционерам» (которые выступают за любой «кипеж»), создав базу для массовых протестов.



Конечно, есть надежда, что очередную попытку путча, сиречь цветной революции, удастся предотвратить, не прибегая к решительным мерам, исключительно за счет корректировки планов правительства. Можно даже попытаться частично возвратить утраченное доверие народа, отправив в отставку наиболее рьяных сторонников «антисоциальных мер».



Однако в том, что протестные акции непременно последуют, и что их попытаются превратить в массовые беспорядки, можно не сомневаться.







И в связи с этой вполне реальной угрозой колоссальное недоумение вызывает инициатива Верховного суда РФ, нацеленная на устранение препятствий и ограничений для проведения митингов.



Русской стае нужен альфа-самец! Иностранные СМИ о России и ЧМ-2018



«Проект постановления, подготовленный ВС, сужает список потенциальных аргументов для переноса времени или места проведения митингов. По мнению Верховного суда, неудобства для граждан, не участвующих в мероприятии, или «предположения органа публичной власти» о возможном возникновении таких неудобств сами по себе не могут быть уважительной причиной для переноса. Речь идет, например, о помехах движению пешеходов или о неудобствах, связанных с необходимостью временно изменить маршруты движения транспорта», – сообщает о проекте, подготовленным высшим судебным органом страны, газета «Известия».



Местные власти будут лишены возможности отказать в использовании для митинга нежелательной площадки, организовав на ней ярмарку или концерт.



То есть проект фактически лишает власти возможности использовать те способы снижения угрозы массовых беспорядков, которые они использовали до сих пор. Способы эти, конечно, манипулятивны. Но такова демократия, основой и непременной частью которой являются манипуляции. Но в том числе и эти способы позволяли стране избегать неприятностей, которые мы можем наблюдать сегодня на Украине.







Насколько целесообразен этот проект сегодня? Вопрос риторический. Можно строить различные домыслы о причинах его появления, но очень важно, чтобы в дальнейшем не пришлось говорить о нем словами Буле де ла Мёрта: «Это хуже, чем преступление. Это ошибка». Абсолютное доминирование в российских СМИ крайне позитивных материалов, посвященных ЧМ-2018, может создать ощущение, что все мысли россиян сегодня прикованы к мундиалю, что они безмятежны.Однако настроения многих наших сограждан отнюдь не таковы. И футбольный праздник не отвлекает людей от тревог и разочарований, связанных не только со «стабилизированным» ростом цен на горючее, но и от пакета, мягко говоря, непопулярных мер, подготовленных родным правительством.Ситуация усугубляется тем, что эти меры, которые многие характеризуют как антисоциальные, были анонсированы практически сразу же после инаугурации президента. Дело в том, что у многих россиян было сформировано (не без участия кремлевских политтехнологов) ожидание, что глава страны, получив практически всенародную поддержку, начнет развивать наше общество на принципах социальной справедливости, с учетом интересов простых людей.Как состав нового старого правительства, так и объявленные им первоочередные меры вызвали очевидное чувство разочарования у абсолютного большинства избирателей.Не берусь судить о необходимости и неизбежности предлагаемых решений, об этом уже немало сказано и написано, но момент для их реализации выбран не слишком удачно.Возможно, самые неприятные шаги было решено предпринять именно тогда, когда глава страны, назначивший ее руководство, имеет максимальный кредит народного доверия, и потому надеется на то, что возникшие негативные эмоции несколько улягутся — если не вскоре, то, по крайней мере, до следующих выборов.Однако столь поспешные шаги по внедрению этих мер привело к тому, что люди, поняв, что у них вполне сознательно и целенаправленно формировали не те ожидания, почувствовали себя обманутыми и в некотором смысле даже преданными.И именно осознание этого многократно усилило негативные чувства от самих мер. Ведь наши люди готовы к многим лишениям и жертвам. Но при этом они должны знать, что они жертвуют ради интересов страны, а не ради сохранения доходов олигархов. И особенно для них важно, чтобы власти с ними были честны.Было бы странным, если бы вполне понятные эти чувства людей противники нашей страны не попытались бы использовать для формирования протестных настроений. В социальных сетях резко активизировались пропагандисты внесистемной оппозиции.Причем помимо реальной информации, распространяется множество заведомо вымышленных и ложных слухов (вроде того, что любой денежный перевод будет обкладываться подоходным налогом). Причем многие вполне добросовестные, честные и даже патриотичные граждане тиражируют эти вбросы, ожидая после анонса упомянутых мер любых пакостей от власти.То есть де-факто либералы и технократы в правительстве сделали самый настоящий подарок эмиссарам Запада, «пятой колонне» и «профессиональным революционерам» (которые выступают за любой «кипеж»), создав базу для массовых протестов.Конечно, есть надежда, что очередную попытку путча, сиречь цветной революции, удастся предотвратить, не прибегая к решительным мерам, исключительно за счет корректировки планов правительства. Можно даже попытаться частично возвратить утраченное доверие народа, отправив в отставку наиболее рьяных сторонников «антисоциальных мер».Однако в том, что протестные акции непременно последуют, и что их попытаются превратить в массовые беспорядки, можно не сомневаться.И в связи с этой вполне реальной угрозой колоссальное недоумение вызывает инициатива Верховного суда РФ, нацеленная на устранение препятствий и ограничений для проведения митингов.«Проект постановления, подготовленный ВС, сужает список потенциальных аргументов для переноса времени или места проведения митингов. По мнению Верховного суда, неудобства для граждан, не участвующих в мероприятии, или «предположения органа публичной власти» о возможном возникновении таких неудобств сами по себе не могут быть уважительной причиной для переноса. Речь идет, например, о помехах движению пешеходов или о неудобствах, связанных с необходимостью временно изменить маршруты движения транспорта», – сообщает о проекте, подготовленным высшим судебным органом страны, газета «Известия».Местные власти будут лишены возможности отказать в использовании для митинга нежелательной площадки, организовав на ней ярмарку или концерт.То есть проект фактически лишает власти возможности использовать те способы снижения угрозы массовых беспорядков, которые они использовали до сих пор. Способы эти, конечно, манипулятивны. Но такова демократия, основой и непременной частью которой являются манипуляции. Но в том числе и эти способы позволяли стране избегать неприятностей, которые мы можем наблюдать сегодня на Украине.[/center]Насколько целесообразен этот проект сегодня? Вопрос риторический. Можно строить различные домыслы о причинах его появления, но очень важно, чтобы в дальнейшем не пришлось говорить о нем словами Буле де ла Мёрта: «Это хуже, чем преступление. Это ошибка». Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 190 Источник Похожие новости Во встрече Путина и Трампа все приобретает значение Русской стае нужен альфа-самец! Иностранные СМИ о России и ЧМ-2018 Хозяин недоволен народом

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